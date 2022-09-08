Важнее сколько, а не когда

В среду на круглом столе в МИА «Россия сегодня» были презентованы соцопросы, согласно которым большинство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины готовы поучаствовать в голосовании о присоединении к России и высказаться «за». Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что такие референдумы стоило бы провести в День народного единства, 4 ноября. Впрочем, участники круглого стола не считают это единственным вариантом: по их мнению, голосования можно провести и позже, в день столетия образования СССР, 30 декабря, и раньше, в конце октября, когда на Украине традиционно проходили выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

7 сентября сразу две российские социологические службы презентовали свои исследования, связанные с возможным голосованием жителей Запорожской и Херсонской областей Украины по вопросу о присоединении к РФ. Так, согласно телефонному опросу крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), проведенному 1–2 сентября (около 1 тыс. человек на каждой из подконтрольных России территорий), в Запорожской области в соответствующем голосовании готовы принять участие 83% респондентов, из них 86% поддерживают вхождение в состав РФ. В Херсонской области эти показатели составляют соответственно 71% и 76%. По словам представителя РИПСИ Сергея Юхина, в обоих случаях число тех, кто хотел бы остаться в составе Украины, не превышает статистическую погрешность (2,1%). Кроме того, по данным РИПСИ, 88% запорожцев и 84% херсонцев положительно воспринимают возможность получения российского паспорта. Господин Юхин также сообщил, что РИПСИ проводил подобные опросы и раньше, и отметил положительную динамику в настроениях респондентов.

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) проводил свои телефонные опросы на тех же территориях 6 сентября и тоже среди 1 тыс. человек в каждой из областей (статпогрешность не более 3,1%). По его данным, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье, то в нем приняли бы участие 74% жителей Запорожской области и 61% — Херсонской. Респондентам также задали вопрос: «Лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?» В Запорожской области за вхождение в состав РФ высказались 71% опрошенных, 6% хотели бы остаться частью Украины и еще 6% выступили за независимость. В Херсонской области о вхождении в РФ мечтают 63% респондентов, 11% выступают за Украину и 7% — за независимость.

Вскоре на результаты опросов среагировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства»,— написал он в своем Telegram-канале.

Комментируя итоги опросов на круглом столе, политолог Александр Асафов предположил, что на рост пророссийских настроений на упомянутых территориях влияют их обстрелы со стороны Украины, в то время как «со стороны России идет работа по восстановлению мирной жизни и запуску учебного года, восстановлению инфраструктуры». Сергей Юхин добавил, что проукраински настроенные жители обычно покидают эти регионы и не возвращаются, «поэтому вряд ли процент выступающих за присоединение к Украине будет расти».

Эксперты также обсудили возможные даты голосования по вхождению этих территорий в состав России. Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев заявил, что его стоило бы приурочить к какой-то символической дате, и предложил два варианта: День народного единства, 4 ноября, и день столетия образования СССР, 30 декабря. «Это покажет, что результаты развала СССР будут частично исправлены»,— считает парламентарий. С этим подходом не согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, приурочивать такое голосование к какой-то конкретной дате не стоит, так как важнее его легитимность: «Главное — сделать так, чтобы всем было удобно, комфортно и чтобы эти результаты не вызвали сомнения». По его словам, время играет на Россию хотя бы потому, что чем больше его пройдет, тем больше граждан вернутся на эти территории, а это повысит легитимность потенциальных плебисцитов. Господин Чеснаков предложил ориентироваться на конец октября — ноябрь. «На Украине часто выборы проходили в конце октября. Это фактор электоральной привычки, памяти»,— объяснил он. Да и список территорий, где возможен референдум о вхождении в РФ, к этому времени может пополниться, предположил политолог.

Эксперты также обсудили, стоит ли проводить голосование на разных территориях одновременно или по очереди. Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, основываясь на данных одной из фокус-групп в Луганске, назвал первый вариант более предпочтительным: «Общее мнение было, что Луганск готов подождать Донецк и что они должны делать это (присоединяться к России.— “Ъ”) вместе».

Андрей Винокуров