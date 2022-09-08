Избирательная система почти безотказна

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии в среду доложила о готовности избирательной системы к Единому дню голосования (ЕДГ) 11 сентября. По ее словам, несмотря на попытки западных недругов повлиять на ход избирательной кампании в России, она проходит спокойно, жалоб «как никогда мало», а процент отказов в регистрации рекордно низок. Эксперт считает, что острота предвыборной борьбы резко снизилась на фоне сплочения партий из-за спецоперации на Украине, оппозиция боится критиковать власть, а «страшный сон» для оппозиционных кандидатов в губернаторы — «избраться и стать новым Фургалом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова говорит о мизерном количестве отказов в регистрации кандидатов на предстоящих региональных и муниципальных выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова говорит о мизерном количестве отказов в регистрации кандидатов на предстоящих региональных и муниципальных выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доклад о готовности к ЕДГ Элла Памфилова начала с главного электорального вызова — попыток вмешательства недружественного Запада в российские выборы. По ее словам, это проявляется и в целой фабрике фейков, и в ангажированных публикациях в СМИ, и в хакерских атаках на ресурсы ЦИКа, которых в период с начала июня до 7 сентября зафиксировано 28 тыс. Но поскольку государственная автоматизированная система «Выборы» полностью автономна и не зависит от интернета, то задача организаторов этих атак, по мнению госпожи Памфиловой,— подменять цифры и сведения, публикующиеся на сайте ЦИКа.

Между тем текущая кампания — одна из самых спокойных за последние десять лет, продолжила председатель ЦИКа. Обращений и жалоб «как никогда мало»: как призналась госпожа Памфилова, впервые на ее памяти за время кампании не поступило ни одной жалобы, требующей рассмотрения на заседании ЦИКа. Кроме того, зафиксирован «рекордно низкий процент отказов». На выборы всех уровней зарегистрировано 69 458 кандидатов, включая 12 628 самовыдвиженцев. «Отказы в регистрации получили менее 3% от общего числа выдвинутых кандидатов — всего 2236 человек»,— уточнила Элла Памфилова. При этом отказано всего 1% кандидатов от партий и 9% самовыдвиженцев. На губернаторских выборах в 14 регионах отказы получили четыре кандидата, добавила глава ЦИКа: «Процент отказа кандидатам в этом году менее 5%. Для сравнения: в прошлом году и в 2020 году доля отказов в регистрации на уровне глав регионов была 20% и 34%». На выборах в заксобрания регионов зарегистрировано 40 партсписков, отказано в регистрации только двум, то есть менее 5%, отметила госпожа Памфилова. В 2021 году было 13% отказов, а в 2020 году — 20%. По одномандатным округам в региональные парламенты выдвинулись 893 кандидата, в том числе 49 самовыдвиженцев, зарегистрированы соответственно 804 и 23 кандидата.

Напомним, избирательные кампании в этом году проходят в 82 субъектах РФ, в частности, в 14 регионах пройдут прямые выборы глав, в 6 — депутатов законодательных собраний, в 12 — депутатов гордум административных центров. Конкуренция на губернаторских выборах, по данным ЦИКа, пять человек на место, на выборах в заксобрания и гордумы — по девять человек на мандат. Всего в ЕДГ-2022 предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. За вакантные места, по словам Эллы Памфиловой, поборются представители 22 партий из 29 имеющих право участия в выборах. Кандидатам от двух партий (Партия прогресса и «Российский общенародный союз») отказано в регистрации, еще пять партий в кампании не участвуют: это «Гражданская сила», «Альтернатива для России», ПАРНАС, Партия малого бизнеса и «Власть народу».

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе, которое в этом году будет применяться в семи регионах (Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области), изъявили желание принять участие более 110 тыс. человек. «Довольно много спекуляций и преувеличения значения ДЭГ на этих выборах»,— отметила госпожа Памфилова. По ее мнению, доля тех, кто проголосует онлайн, будет сравнительно невелика. «Я еще раз повторю: мы идем (в направлении развития ДЭГ.— “Ъ”) очень осторожно, тщательно и глубоко изучая все плюсы и минусы»,— подчеркнула председатель ЦИКа. Напомним, в Москве, где будет использоваться собственная платформа и впервые будет применен электронный реестр избирателей, заранее подавать заявление на ДЭГ больше не требуется. Тестирование системы в столице прошло в конце августа, Мосгоризбирком объявил об устранении выявленных недостатков.

Острота предвыборной борьбы в 2022 году резко упала, в том числе за счет «консолидации вокруг флага», констатирует политконсультант Евгений Минченко: «Оппозиционным партиям очень сложно критиковать власть, потому что это может быть расценено как критика страны». По мнению эксперта, «страшный сон» любого оппозиционного кандидата в губернаторы — это быть избранным и оказаться «новым Фургалом» (член ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил на выборах в Хабаровском крае действующего губернатора-единоросса, но летом 2020-го был арестован по обвинению в организации убийств). «Думаю, сама по себе значимость электорального приза несколько снизилась, и это повлияло на остроту предвыборной борьбы. Есть эксцессы типа снятия в Псковской области абсолютно вегетарианских кандидатов от "Новых людей", но я думаю, что это такая региональная флуктуация»,— резюмирует господин Минченко.

Елена Рожкова