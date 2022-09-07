Дальневосточные концессии переподключают к бюджету

Минвостокразвития планирует привязать инструмент дальневосточной концессии, позволяющий возвращать инвесторам затраты на строительство инфраструктуры в течение 10–20 лет, к мастер-планам городов на Дальнем Востоке. Планы, в свою очередь, должны включать приоритетные проекты обновления инфраструктуры. Пока в рамках механизма одобрено только восемь проектов на 12,3 млрд руб., но запросы регионов значительно шире — большинство рассчитывают на строительство новых соцобъектов. Инвесторы, в свою очередь, указывают, что им пока не хватает понятных правил игры и долгосрочных гарантий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инструмент дальневосточной концессии (целевой механизм привлечения частных инвестиций в инфраструктуру с возвратом средств за счет будущих налогов в рассрочку на 20 лет) будет сфокусирован в первую очередь на развитии мастер-планов дальневосточных городов, заявил на Восточном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков. Такие планы разрабатывают 25 городов Дальневосточного федерального округа, 17 из них готовы. В частности, накануне был представлен мастер-план развития Петропавловска-Камчатского.

Всего в рамках механизма дальневосточной концессии, запущенного год назад, одобрено восемь проектов на 12,3 млрд руб. Предполагалось, что концессия позволит быстрее строить инфраструктуру (ее объем ведомство оценивало в 500 млрд руб.), но повышение ставок ЦБ весной сделало финансирование концессионных проектов невыгодным для бюджета. Теперь Минвостокразвития обсуждает с Минфином возможность введения долгосрочных лимитов для программы, чтобы увязать бюджетное планирование с выходящими за него сроками концессий. Замглавы ведомства Анатолий Бобраков пообещал обеспечить инвесторам «очень прозрачную картину источников финансирования обязательств» бюджетов по соглашениям, которые будут заключаться регионами, и представить критерии отбора проектов. Пока инструмент используется для решения оперативных задач регионов, а должен стимулировать привлечение частных инвестиций не только в промышленную, но и в социальную инфраструктуру, отметил он.

Механизм дальневосточной концессии позволяет использовать и другие меры поддержки — в частности, привлекать льготное финансирование. Регионы уже получают инфраструктурные бюджетные кредиты. В этом году в рамках проекта запланировано выделение 15 млрд руб., половина уже поступила в регионы, сообщили в Минстрое. Всего до 2025 года заявлено 98 проектов с бюджетным участием в 41 млрд руб. (внебюджетные инвестиции должны составить 687 млрд. руб.), в том числе строительство моста через Лену, финансирование которого долго откладывалось. Регионы привлекают средства и через инфраструктурные облигации — всего одобрено девять проектов на 21 млрд руб., еще 18 проектов на 50,6 млрд руб. находятся на рассмотрении ДОМ.РФ.

Всего на Дальнем Востоке, по данным Национального центра ГЧП, более 600 подобных проектов (440 из них — в сфере ЖКХ, в основном это строительство котельных), на макрорегион приходится 760 млрд руб. вложений (из общего объема в 4 трлн руб.), более 500 млрд руб. из этой суммы — инвестиции банков. Инвесторам пока не хватает понятных критериев отбора проектов и гарантий на весь срок их реализации, масштаб инструмента также должен быть больше, отметил вице-президент Сбербанка Михаил Чачин, оценив объем заявленных инвестиций в пять инфраструктурных отраслей за последний год в 350 млрд руб. В «ИнфраВЭБе», в свою очередь, попросили Минвостокразвития пересмотреть методику оценки сопутствующих проектов (к примеру, строительства дорог к промышленным объектам) — сейчас на них приходят отрицательные отзывы. Общие правила также нужны регионам и банкам — чтобы лучше договариваться, отметили в компании. Пока инвесторам не хватает данных для проверки финансовых моделей и оценки того, какие выплаты должен производить регион в ближайшие пять-десять лет.

Регионам, в свою очередь, нужна поддержка при подготовке первичной документации сложных проектов. Лучшая практика по запуску концессий сейчас в Якутии. Здесь просят не ужесточать критерии отбора проектов, но утвердить долгосрочные лимиты, чтобы в концессии привлекались крупные инвесторы, а не только региональные операторы. В остальных же регионах рассчитывают, что выделение приоритетных проектов в рамках мастер-планов позволит облегчить привлечение финансирования.

Татьяна Едовина, Владивосток