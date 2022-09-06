Президент Турции оттачивает талант миротворца

В рамках подготовки к предстоящим в следующем году выборам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает оттачивать мастерство посредника и миротворца. Именно в этом качестве он отправился на Балканы, заявив о своем стремлении содействовать урегулированию политического кризиса в Боснии и Герцеговине, а также в устранении противоречий между Сербией и Косово. В то же время господин Эрдоган не прочь предстать перед избирателями и в роли грозного воителя, готового бросить войска на усмирение непокорного соседа. Он чуть было не объявил войну Греции, но потом, похоже, одумался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) прибыл в терзаемую противоречиями Боснию и Герцеговину, чтобы вновь проявить себя в роли миротворца (слева на фото: глава президентского совета БиГ Сефик Джаферович)

Фото: Serhat Cagdas / Anadolu Agency / Getty Images Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) прибыл в терзаемую противоречиями Боснию и Герцеговину, чтобы вновь проявить себя в роли миротворца (слева на фото: глава президентского совета БиГ Сефик Джаферович)

Фото: Serhat Cagdas / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник переговоры с руководством Боснии и Герцеговины (БиГ). В программе его трехдневного турне по Балканам также посещение Сербии и Хорватии. Анонсируя поездку президента, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может «смириться с конфликтом в сердце Балкан», обратив внимание на две региональные проблемы: политический кризис в БиГ, а также трения между Сербией и Косово.

Если очередной виток противоречий между Белградом и Приштиной удалось разрешить без вмешательства Анкары (см. “Ъ” от 6 сентября), то в БиГ турецкому президенту есть над чем поработать. В Сараево отмечают, что явно неслучайно визит президента Эрдогана пришелся на начало избирательной кампании в стране.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано в 1995 году, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основные общины: бошняки (мусульмане), сербы (православные) и хорваты (католики).

2 октября на всеобщих выборах предстоит выбрать новый состав президиума — коллективного органа исполнительной власти БиГ, в который входят по одному представителю от каждой из трех общин, а также членов Палаты представителей БиГ.

Кроме того, в этот день пройдут выборы президента, вице-президентов и депутатов парламента в Республике Сербской, а также депутатов парламента ФБиГ.

Дейтонские соглашения в свое время остановили войну, но ситуация остается не до конца урегулированной. Трения между тремя общинами постоянно парализуют политический процесс в стране. В том числе возникают споры о путях развития БиГ, включая присоединение к Евросоюзу и НАТО. Начавшиеся 24 февраля боевые действия на Украине подогревают противоречия на Балканах. Так, к примеру, в конце июня Лондон объявил об отправке в Сараево двух экспертов для укрепления миссии НАТО. Один из них — эксперт по борьбе с дезинформацией, второй — советник по вопросам гражданской стратегической обороны. В сообщении правительства Британии отмечалось, что среди их задач — «помогать блокировать усилия России и других стран посеять недоверие и подорвать демократию» в БиГ и на Балканах в целом. Произошло это на фоне заявлений члена президиума от РС Милорада Додика о позитивном влиянии России на Балканах, в отличие от негативной роли Запада.

В том же духе он выразился и в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам господина Додика, многие политики приезжают в БиГ, чтобы «прочитать лекцию о том, как следует организовать общество», после чего «оставляют в стране беспорядок, который приходится убирать много лет».

Конфликтной остается и ситуация вокруг высокого представителя международного сообщества в БиГ. Этот пост фактически управляющего страной был введен в соответствии с Дейтонскими соглашениями. Назначения на него осуществляет руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения в БиГ после одобрения кандидатуры СБ ООН. В прошлом году послы стран, входящих в руководящий комитет совета, утвердили на пост высокого представителя немецкого политика Кристиана Шмидта. Вопреки правилам процедура прошла без одобрения Совбеза ООН. Россия выступила против этого решения. Руководство Республики Сербской также не признает легитимности господина Шмидта. Там постоянно намекают на намерение отозвать согласие на общую армию, а также общий судебный и прокурорский совет БиГ.

Вопрос о Кристиане Шмидте обсуждался и на встрече президента Турции с членами президиума БиГ. Во время совместной пресс-конференции отмечалось, что высокий представитель не должен вмешиваться в выборы. И господин Эрдоган полностью поддержал позицию боснийских политиков. Он также подчеркнул, что проведение выборов в БиГ «в прозрачной и конструктивной обстановке» имеет жизненно важное значение для всего региона, к которому он отнес и Турцию.

Хотя публично господин Эрдоган заявил о недопустимости вмешательства в дела БиГ, его приезд в Сараево однозначно трактуют как выражение поддержки Бакиру Изетбеговичу — сыну Алии Изетбеговича, который занимал пост президента БиГ в 1990–1996 годах и был членом президиума БиГ в 1996–2000 годах. Господин Изетбегович-младший пошел по стопам отца. Он представлял в президиуме боснийских мусульман в 2010–2018 годах и сейчас намерен вновь вернуться в этот руководящий орган. Бакир Изетбегович и Реджеп Тайип Эрдоган очень близки. Так, год назад президент Турции присутствовал на свадьбе дочери боснийского политика. Важна встреча с президентом Турции и действующим членом президиума. Особенно господину Додику, который нерукопожатен на Западе. С Анкарой, как и с Москвой, он находит общий язык.

В Сараево сомневаются, что визит президента Эрдогана может существенно помочь снятию внутренних противоречий в стране, но выступить посредником в диалоге между БиГ и Западом турецкому лидеру под силу. Тем более что в последнее время он наслаждается своей ролью миротворца, перейдя от региональных конфликтов на Ближнем Востоке к глобальным — между Россией и Западом.

Поднимая статус Анкары на международной арене, господин Эрдоган надеется в том числе и поправить свой рейтинг в преддверии предстоящих летом 2023 года всеобщих выборов в Турции.

В середине августа, согласно опросу стамбульского центра социальных исследований Yoneylem, 66,4% опрошенных в Турции заявили, что хотят вернуться к парламентской системе вместо нынешней президентской, а 63,7% считают, что страна плохо управляется. Недоверие к президенту во многом обусловлено экономическим кризисом и беспрецедентной инфляцией. Удастся ли выправить ситуацию на этом направлении к выборам — большой вопрос. Зато победы на дипломатическом поле в последнее время президенту Эрдогану явно удаются.

Впрочем, в порыве миротворчества он не отказывается и от имиджа воителя, в том числе продолжая угрожать новой военной кампанией против курдов на севере Сирии. Кроме того, Турция не дает спуску Греции. В последние недели две страны вновь оказались на грани военного конфликта. Минобороны Турции утверждает, что 23 августа Греция нацелила ЗРК С-300 на турецкие F-16. В Афинах это отрицают, но в Анкаре заверениям греков не верят. Между странами множество нерешенных проблем, включая Кипр и разграничение береговых линий для добычи газа. Президент Турции пообещал, что Афины заплатят «тяжелую цену», если «пойдут дальше». Эту мысль он повторил и в ходе визита в Сараево. «Греция разместила военные базы на островах. Если угрозы в адрес Турции сохранятся, то терпению Анкары может прийти конец. Мои слова — это не какое-либо воображаемое утверждение. Ответ Турции может последовать в любой момент, в любую из ночей»,— предупредил он. Тем не менее в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщило, что в Анкаре ждут греческую военную делегацию, которая приглашена в турецкую столицу для участия в четвертом раунде переговоров по мерам укрепления доверия между двумя странами. «Однако наши призывы к добрососедству и диалогу не должны восприниматься как слабость»,— предупредили в военном ведомстве.

Марианна Беленькая