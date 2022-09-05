ЛУКОЙЛ осуществил акт замены

Должность президента московского «Спартака» может занять первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын. В конце августа нефтяная компания стала владельцем 100% акций футбольного клуба, а также его домашнего стадиона «Открытие-банк Арена». Прежний президент «Спартака» Леонид Федун, руководивший им с 2004 года и считавшийся его ключевым собственником, покинул все клубные посты. Господин Матыцын уже упоминался в качестве члена совета директоров клуба, а его появление в нем в роли первого лица происходит в довольно удачный момент: переживавшая кризис команда неплохо выступает в очередном чемпионате страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Матыцын

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Матыцын

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В ближайшее время новым президентом «Спартака» может быть назначен первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын. Об этом сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в клубе. Не исключено, что господин Матыцын займет в «Спартаке» также пост председателя совета директоров. В ЛУКОЙЛе официально комментировать эту информацию “Ъ” отказались, но и опровергать ее не стали. В свою очередь, «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что вместе с Александром Матыцыным в топ-менеджменте «Спартака» появится еще один высокопоставленный сотрудник ЛУКОЙЛа. При этом новое руководство не намерено менять генерального директора клуба Евгения Мележикова. Решено также сохранить коммерческий блок и пресс-службу команды. Однако источник “Ъ” полагает, что господин Мележиков «вполне может расстаться со своей должностью», а в списке его возможных преемников несколько кандидатов.

Кадровые перестановки в «Спартаке» — следствие события, произошедшего в конце августа. Тогда ЛУКОЙЛ объявил о том, что получил контроль над 100% акций «Спартака».

Также в собственность нефтяной компании, которая на протяжении почти 20 лет официально была ключевым спонсором клуба, перешел домашний стадион красно-белых «Открытие-банк Арена». Одновременно об уходе с поста президента «Спартака» объявил Леонид Федун, руководивший клубом с 2004 года (ему также принадлежала почти треть его акций). Двумя месяцами ранее господин Федун покинул — по официальной версии, в связи с выходом на пенсию — и пост вице-президента ЛУКОЙЛа. Однако он остался крупным акционером нефтяной компании.

Источник “Ъ” охарактеризовал 61-летнего Александра Матыцына как человека, «очень близкого» бывшему главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову, с «солидной биографией в бизнесе». До того как в 1997 году занять пост вице-президента компании, где главным бухгалтером также работает его супруга Любовь Хоба, господин Матыцын в течение пяти лет был гендиректором российского представительства аудиторской компании KPMG, курируя, в частности, сектор банковского страхования.

В спортивных кругах до сих пор Александр Матыцын не был широко известен. Но на самом деле в его карьере уже был эпизод, когда он играл важную роль в «Спартаке».

Вскоре после того как Леониду Федуну достался контроль над клубом (он был куплен у Андрея Червиченко), господин Матыцын, на тот момент вице-президент, начальник главного управления казначейства и корпоративного финансирования ЛУКОЙЛа, упоминался в качестве председателя спартаковского совета директоров. Это следовало из отчетности компании за первый квартал 2004 года. Правда, в дальнейшем Александр Матыцын в контексте управления «Спартаком» больше не упоминался.

Собеседник “Ъ”, знающий положение дел в клубе, подтвердил, что «непосредственного участия» в нем господин Матыцын не принимал, но «внимательно наблюдал со стороны» за событиями в «Спартаке», при Леониде Федуне лишь однажды, в 2017 году, завоевавшем золото чемпионата страны и пережившем несколько кризисных отрезков. Наиболее свежий относится к минувшему сезону. Команда увенчала его выигрышем Кубка России, но в национальном первенстве рухнула на десятое место.

Между тем нельзя сказать, будто бы Александр Матыцын приходит в «Спартак» в кризисный период. Наоборот, в новом сезоне дела у клуба складываются пока вполне успешно. В воскресенье в восьмом туре чемпионата России «Спартак» уступил — 1:2 — его безусловному фавориту, победителю четырех предыдущих первенств «Зениту». Однако до этого спартаковцы с приглашенным еще Леонидом Федуном молодым испанским тренером Гильермо Абаскалем показывали очень интересную и эффективную игру и с 16 очкам даже после поражения от петербуржцев не выпали из первой пятерки таблицы. Источник “Ъ” предполагает, что задачи господина Матыцына ясны: «Деньги у клуба благодаря ЛУКОЙЛу есть, главное — потратить их с умом, не допустив возмущения фанатов, которым в "эпоху Федуна"’ чересчур часто предоставлялись поводы для острой реакции на то, что творилось с командой».

Афсати Джусоев, Алексей Доспехов