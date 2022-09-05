Yadro закодировалось

Входящая в «ИКС-Холдинг» группа Yadro приобрела разработчика софта для оптимизации работы систем хранения данных (СХД) «Рэйдикс». Источники “Ъ” оценивают актив в 500–600 млн руб. Участники рынка считают, что с «Рэйдикс» Yadro получит технологии, разработка которых самостоятельно заняла бы до трех лет. На фоне ухода с рынка зарубежных производителей СХД российские существенно увеличили объемы продаж, но, по мнению экспертов, динамике угрожает рост параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вендор вычислительной техники Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») закрыл сделку по покупке у основателя и гендиректора Андрея Федорова и структур «Ростелекома» 100% разработчика софта для оптимизации работы систем хранения данных (СХД) ООО «Рэйдикс». В Yadro “Ъ” назвали приобретение «важным шагом в реализации стратегии выхода в новые сегменты рынка СХД». Из данных в «СПАРК-Интерфакс» следует, что смена владельцев состоялась 2 сентября. В Yadro не раскрыли сумму сделки, но источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что 100% «Рэйдикс» оценили в 500–600 млн руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Рэйдикс» учреждено в 2011 году в Санкт-Петербурге Андреем Федоровым. В 2016 году венчурный фонд «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выкупил у господина Федорова 30% компании за 100 млн руб., писали «Ведомости». В «Ростелекоме» “Ъ” пояснили, что инвестиция была успешной: «на выходе фонд получил сумму, более чем в два раза превышающую первоначальные вложения».

По итогам 2021 года выручка «Рэйдикс» составила 119 млн руб., а чистая прибыль — 10 млн руб.

После начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций российские власти опасались возможного дефицита вычислительной техники: крупнейшие поставщики СХД и серверов (HP, Huawei и Dell) приостановили поставки и отгрузку оборудования. По оценке собеседника “Ъ”, близкого к Минпромторгу, ситуация способствовала росту продаж российских производителей: «Думаю, что к концу года все производители, не только Yadro, в среднем увеличат продажи на 50–100%». Однако, уточняет источник “Ъ”, сохранению динамики в следующем году помешает параллельный импорт и «оборудование от китайских производителей второго эшелона».

По итогам четвертого квартала 2021 года в Россию было поставлено СХД на $211,51 млн, оценивали в IDC. Лидерами по поставкам в деньгах были Huawei (39,1%), Yadro (20%) и Dell (9,5%). По объему мощностей первым оказалась группа Yadro, за ней следуют Huawei и Dell. Во втором квартале 2022 года ввоз в Россию серверов сократился в четыре-пять раз в денежном выражении по сравнению с началом года, сообщали «Ведомости» 30 августа со ссылкой на источник.

По словам совладельца «Систематики» Леонида Гольденберга, сейчас российский рынок не испытывает нехватки СХД младшего и среднего класса, которые как производятся в России, так и ввозятся из-за рубежа: «Есть определенные трудности с тяжелыми высокопроизводительными системами хранения данных, которые размещают в ЦОД, но и они так или иначе поступают в страну».

Господин Гольденберг считает, что покупка «Рэйдикс» нужна Yadro, чтобы получить команду специалистов, а также готовые технологии, разработка и внедрение которых с нуля заняли бы до трех лет.

«"Рэйдикс" разработала ПО, которое распределяет нагрузку на СХД, увеличивая скорость загрузки/выгрузки данных, у этих решений есть ниша»,— поясняет эксперт.

Гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков также считает этот сегмент ПО перспективным в текущих условиях. Системы хранения данных — это, прежде всего, высокоинтеллектуальный аппаратно-программный комплекс, отмечает господин Кулаков: чтобы запустить СХД, тебе нужен лицензионный ключ вендора. После его введения на оборудовании начинает работать специализированное ПО, которое и превращает отдельные единицы оборудования в систему, уточняет эксперт. Если компания будет не только собирать в стране оборудование, но и писать под него свой софт, полагает господин Кулаков, РФ «получит отечественные системы хранения данных».

Никита Королев