Газовое оружие подошло к пределу

Остановка «Северного потока» на неопределенный срок заставляет переосмыслить всю текущую ситуацию в газовых отношениях России и ЕС. До сих пор РФ, пользуясь высокой зависимостью Европы от своих энергоресурсов, могла успешно добиваться одностороннего изменения газовых контрактов (переход на рубли) и одновременно поэтапно снижать объем поставок, взвинчивая цены на газ в ЕС. Очевидно, основной целью было оказать давление на власти ключевых государств, что должно было способствовать урегулированию текущих масштабных разногласий в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Но очень важно и то, что такой подход позволял как «Газпрому», так и государству (через НДПИ, экспортную пошлину на газ и дивиденды «Газпрома») зарабатывать дополнительно триллионы рублей, несмотря на то что физический объем экспорта газа снижался. Ведь для Европы важнее было получать газ, пусть и по огромной цене, чем вообще его лишиться.

Но теперь поставки упали так сильно, что ключевым странам Европы уже не имеет смысла идти на любые уступки. Так, 4 сентября, к примеру, отгрузки российского газа в Германию составили лишь около 5 млн кубометров из 270 млн кубометров потребления страны (меньше 2%). Поставки во Францию «Газпром» не ведет с конца августа. Неудивительно, что теперь канцлер Олаф Шольц и президент Эмманюэль Макрон согласны с премьером Италии Марио Драги в том, что нужно ввести потолок цен на импортный российский газ.

Если такое решение будет принято, Россия, разумеется, с ним не согласится, и «Газпром», в соответствии с указом президента РФ от 31 марта, прекратит поставки клиентам, которые не полностью оплатят счета. И хотя цены на газ в Европе вновь вырастут, сам «Газпром» при этом лишится примерно половины выручки, поскольку не имеет возможности перенаправить газ на другие рынки. Такое развитие событий выглядит весьма вероятным, поскольку странам Западной Европы уже, по сути, нечего терять. Но, разорвав эту болезненную газовую связь с РФ, не станут ли они еще менее склонны к компромиссному урегулированию разногласий с Москвой?

Впрочем, в ЕС все еще есть страны, куда российский газ идет исправно — например, Венгрия. И если она не присоединится к решению о потолке цен — а формального способа заставить Будапешт так поступить нет, поскольку в ЕС страны самостоятельно определяют энергетическую политику,— это создаст потенциально крайне опасный для Европы прецедент.

Пока немецкие предприятия будут повально останавливаться из-за высоких цен на газ, а в Париже из-за нехватки электроэнергии отключат подсветку Эйфелевой башни, венгерские потребители смогут спокойно жарить яичницу на завтрак, не опасаясь, что это их немедленно разорит. Едва ли кто-то может сейчас сказать, к каким политическим последствиям приведет этот контраст.