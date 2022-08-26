Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Агитация времен спецоперации

Партии увеличили свои расходы на пропаганду и публичные мероприятия

Большинство российских партий увеличили расходы на агитацию и проведение публичных мероприятий задолго до старта официальной агитационной кампании, следует из опубликованных Центризбиркомом сведений о поступлении и расходовании средств. В партиях объясняют, что рост затрат связан не только с предстоящими в сентябре выборами: в смету заложены еще и расходы на гуманитарную помощь республикам Донбасса, а также траты на информационную поддержку специальной военной операции на Украине.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во втором квартале 2022 года российские партии смогли привлечь в свой бюджет в общей сложности 2,5 млрд руб., следует из опубликованных Центризбиркомом данных. Это гораздо меньше, чем в первом квартале (7,8 млрд руб.), когда политические объединения получили госфинансирование по итогам парламентских выборов 2021 года. Снижение доходов отразилось на уровне текущих расходов партий, однако траты на публичные мероприятия, агитацию и пропаганду большинство из них не секвестрировали, выяснил “Ъ”: наоборот, расходы большинства партий по этим статьям даже выросли.

Так, расходы «Единой России» (ЕР) на публичные мероприятия по сравнению с первым кварталом увеличились почти в девять раз, с 83 млн до 730 млн руб., а на пропагандистскую деятельность — со 153 млн до 242 млн руб. Во втором квартале ЕР также почти вчетверо увеличила расходы на международную деятельность — с 589 тыс. до 2,2 млн руб.

У КПРФ тоже заметно выросли расходы на публичные мероприятия: с 996 тыс. руб. в первом квартале до 1,7 млн руб. во втором. Примерно в той же пропорции увеличились траты Компартии на пропаганду — с 26 млн до 40 млн руб.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во втором квартале подняла расходы на публичные мероприятия с 2 млн до 4,4 млн руб., а на пропагандистскую деятельность — с 23 млн до 44 млн руб. Не стали исключением и «Новые люди», чей бюджет на пропаганду увеличился почти вдвое: с 4 млн руб. в первом квартале до 9,6 млн руб. во втором. Исключением из этого правила оказалась только ЛДПР, которая на публичные мероприятия не тратилась вообще, а ее расходы на пропаганду уменьшились с 31,2 млн до 19 млн руб.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов подтвердил “Ъ”, что рост партийных расходов связан с избирательной кампанией в регионах. «У нас традиционная практика финансирования в рамках установленных процедур и лимитов, зависящая от количества проводимых в текущем году избирательных кампаний,— пояснил единоросс.— А если говорить о мероприятиях на территориях "за лентой" (так в партии называют территории, на которых проходит российская военная спецоперация на Украине.— “Ъ”), то идет большая гуманитарная миссия. В нее вкладываются значительные ресурсы и огромные силы, благотворительные и добровольческие».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин объясняет повышение расходов на пропаганду и публичные мероприятия информированием граждан о работе партии и фракции коммунистов в Госдуме по итогам весенней сессии, а также пропагандистcкой кампанией по подготовке к региональным выборам. «Также мы поддерживаем региональные объединения в плане подготовки к региональным кампаниям»,— добавил он. «Что же касается гуманитарной помощи ЛНР и ДНР, мы занимаемся этим с 2014 года и отправили уже 100 конвоев, но в подавляющем большинстве это пожертвования, а не деньги, которые тратятся партией напрямую из своего финансирования»,— подчеркнул коммунист.

А вот ЛДПР заложила в партийную смету расходы на гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, сказал “Ъ” руководитель центрального аппарата партии Алексей Диденко. Общее же сокращение расходов на пропаганду он объясняет «майской просадкой перед выборами» и «периодами тишины». Во время выборов расходы увеличатся, уверен господин Диденко.

Председатель СРЗП Сергей Миронов объясняет рост расходов во втором квартале необходимостью поддержать военнослужащих и добровольцев в ходе спецоперации. «Поэтому, несмотря на приближающиеся сентябрьские выборы, повышенные расходы на публичные мероприятия и пропагандистскую работу связаны именно с пониманием необходимости достижения мира на Донбассе»,— сказал он “Ъ”. По словам господина Миронова, партия провела в первом полугодии «три ярких выставки» в Госдуме, издала совместно с «Российской газетой» книгу для учащихся и преподавателей Донбасса и помогла создать художественный фильм «Тася».

Пресс-служба партии «Новые люди» уточнила, что там увеличили расходы не на пропаганду, а именно на предвыборную агитацию. «Партия участвует в выборах всех уровней в десятках регионов, в том числе ведет две губернаторские кампании. Нужно печатать газеты, листовки, оплачивать эфирное время и многое другое. Расходы выросли, но скромно и по необходимости»,— отметили в пресс-службе.

Настоящая агитационная кампания начинается задолго до официального старта выборов, напоминает политолог Константин Калачев, поэтому логично, что и расходы на соответствующие мероприятия растут заранее. Разумеется, у партий разные подходы, отмечает эксперт: кто-то делает ставку на активный старт, а кто-то — на бурный финиш. Некоторые же понимают, что новые выборы начинаются сразу после окончания старых, и стараются постоянно напоминать о себе избирателю, резюмирует господин Калачев.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Кира Хейфец

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...