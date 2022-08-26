Агитация времен спецоперации

Большинство российских партий увеличили расходы на агитацию и проведение публичных мероприятий задолго до старта официальной агитационной кампании, следует из опубликованных Центризбиркомом сведений о поступлении и расходовании средств. В партиях объясняют, что рост затрат связан не только с предстоящими в сентябре выборами: в смету заложены еще и расходы на гуманитарную помощь республикам Донбасса, а также траты на информационную поддержку специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во втором квартале 2022 года российские партии смогли привлечь в свой бюджет в общей сложности 2,5 млрд руб., следует из опубликованных Центризбиркомом данных. Это гораздо меньше, чем в первом квартале (7,8 млрд руб.), когда политические объединения получили госфинансирование по итогам парламентских выборов 2021 года. Снижение доходов отразилось на уровне текущих расходов партий, однако траты на публичные мероприятия, агитацию и пропаганду большинство из них не секвестрировали, выяснил “Ъ”: наоборот, расходы большинства партий по этим статьям даже выросли.

Так, расходы «Единой России» (ЕР) на публичные мероприятия по сравнению с первым кварталом увеличились почти в девять раз, с 83 млн до 730 млн руб., а на пропагандистскую деятельность — со 153 млн до 242 млн руб. Во втором квартале ЕР также почти вчетверо увеличила расходы на международную деятельность — с 589 тыс. до 2,2 млн руб.

У КПРФ тоже заметно выросли расходы на публичные мероприятия: с 996 тыс. руб. в первом квартале до 1,7 млн руб. во втором. Примерно в той же пропорции увеличились траты Компартии на пропаганду — с 26 млн до 40 млн руб.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во втором квартале подняла расходы на публичные мероприятия с 2 млн до 4,4 млн руб., а на пропагандистскую деятельность — с 23 млн до 44 млн руб. Не стали исключением и «Новые люди», чей бюджет на пропаганду увеличился почти вдвое: с 4 млн руб. в первом квартале до 9,6 млн руб. во втором. Исключением из этого правила оказалась только ЛДПР, которая на публичные мероприятия не тратилась вообще, а ее расходы на пропаганду уменьшились с 31,2 млн до 19 млн руб.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов подтвердил “Ъ”, что рост партийных расходов связан с избирательной кампанией в регионах. «У нас традиционная практика финансирования в рамках установленных процедур и лимитов, зависящая от количества проводимых в текущем году избирательных кампаний,— пояснил единоросс.— А если говорить о мероприятиях на территориях "за лентой" (так в партии называют территории, на которых проходит российская военная спецоперация на Украине.— “Ъ”), то идет большая гуманитарная миссия. В нее вкладываются значительные ресурсы и огромные силы, благотворительные и добровольческие».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин объясняет повышение расходов на пропаганду и публичные мероприятия информированием граждан о работе партии и фракции коммунистов в Госдуме по итогам весенней сессии, а также пропагандистcкой кампанией по подготовке к региональным выборам. «Также мы поддерживаем региональные объединения в плане подготовки к региональным кампаниям»,— добавил он. «Что же касается гуманитарной помощи ЛНР и ДНР, мы занимаемся этим с 2014 года и отправили уже 100 конвоев, но в подавляющем большинстве это пожертвования, а не деньги, которые тратятся партией напрямую из своего финансирования»,— подчеркнул коммунист.

А вот ЛДПР заложила в партийную смету расходы на гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, сказал “Ъ” руководитель центрального аппарата партии Алексей Диденко. Общее же сокращение расходов на пропаганду он объясняет «майской просадкой перед выборами» и «периодами тишины». Во время выборов расходы увеличатся, уверен господин Диденко.

Председатель СРЗП Сергей Миронов объясняет рост расходов во втором квартале необходимостью поддержать военнослужащих и добровольцев в ходе спецоперации. «Поэтому, несмотря на приближающиеся сентябрьские выборы, повышенные расходы на публичные мероприятия и пропагандистскую работу связаны именно с пониманием необходимости достижения мира на Донбассе»,— сказал он “Ъ”. По словам господина Миронова, партия провела в первом полугодии «три ярких выставки» в Госдуме, издала совместно с «Российской газетой» книгу для учащихся и преподавателей Донбасса и помогла создать художественный фильм «Тася».

Пресс-служба партии «Новые люди» уточнила, что там увеличили расходы не на пропаганду, а именно на предвыборную агитацию. «Партия участвует в выборах всех уровней в десятках регионов, в том числе ведет две губернаторские кампании. Нужно печатать газеты, листовки, оплачивать эфирное время и многое другое. Расходы выросли, но скромно и по необходимости»,— отметили в пресс-службе.

Настоящая агитационная кампания начинается задолго до официального старта выборов, напоминает политолог Константин Калачев, поэтому логично, что и расходы на соответствующие мероприятия растут заранее. Разумеется, у партий разные подходы, отмечает эксперт: кто-то делает ставку на активный старт, а кто-то — на бурный финиш. Некоторые же понимают, что новые выборы начинаются сразу после окончания старых, и стараются постоянно напоминать о себе избирателю, резюмирует господин Калачев.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Кира Хейфец