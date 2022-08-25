Пожары взяли в кольцо обороны

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается крайне сложной, а заявления официальных лиц все более напоминают рапорты с места боевых действий. Так, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что распространение огня пытаются локализовать с помощью создания минерализованной полосы вокруг «головы пожара», и заверил: «Уже полностью готова вторая линия обороны». А мэр Москвы Сергей Собянин прогнозирует, что «площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта». Несмотря на то что для борьбы со стихией собрана группировка более чем из 9 тыс. человек, площадь возгорания действительно растет. В Министерстве чрезвычайных ситуаций увидели в происходящем «диверсионные моменты» и не исключили, что пожары могли возникнуть из-за целенаправленных поджогов. В «WWF России» заявляют, что вероятность такого сценария невысока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петр Бирюков, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Рабочие, участвующие в тушении пожаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Выгоревший лес Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петр Бирюков, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Рабочие, участвующие в тушении пожаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Выгоревший лес Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

В четверг Рязанскую область, где третью неделю бушуют лесные пожары, инспектировали вице-премьер Дмитрий Григоренко, главы МЧС Александр Куренков и Минприроды Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь, пройденная огнем в регионе, выросла за сутки на 3 тыс. га и составляет почти 15 тыс. га. По словам господина Григоренко, пять населенных пунктов находятся в потенциально опасной зоне — они опаханы по периметру защитной полосой, здесь постоянно дежурят пожарные машины. Столичный градоначальник называет ситуацию с пожарами в соседнем регионе «очень сложной»: «Две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили». О намерении взять пожар в кольцо, тем самым локализовав его, говорил и господин Куренков: «Сейчас минерализованная полоса проведена, уже полностью готова вторая линия обороны». Глава МЧС добавил, что ночью будет проводиться встречный отжиг лесов.

Напомним, из-за жары и отсутствия дождей в ЦФО сложилась крайне пожароопасная обстановка. К 17 августа дым от них добрался до Москвы: жители в разных частях города стали жаловаться на запах гари, осадок пепла и смог. Столичные власти направили в соседний регион технику для тушения пожаров, а дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров в Рязанской области. Представителей местных властей заподозрили в сокрытии реальных масштабов бедствия, к оценке обстоятельств возникновения природных пожаров подключилась Генпрокуратура. 22 августа в Рязанской области был введен режим ЧС из-за пожаров. Белый дом учредил комиссию по ликвидации лесных пожаров.

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В трех населенных пунктах Рязанской области — поселке Передельцы Рязанского района, деревнях Малиновка и Криуша Клепиковского района — превышены нормы вредных веществ, сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Из-за лесных пожаров администрация Рязани решила отменить салют по случаю 927-й годовщины основания города, которая будет отмечаться 27 августа.

Несмотря на то что ранее в Рослесхозе заявляли, что местные власти скрывали реальные масштабы пожаров, в четверг МЧС обнародовало еще одну причину разрастания бедствия. По словам Александра Куренкова, ведомство располагает информацией о том, что в лесах Рязанской области были поджоги.

«Хотел бы заострить внимание на том, что мы видим определенные диверсионные моменты с точки зрения того, что в перспективе в голове пожара есть элементы поджога,— заявил глава МЧС журналистам.— Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали».

В четверг вице-премьер Григоренко также провел заседание в поселке Кузьмияр Нижегородской области. По его словам, пожар на территории региона «практически локализован»: «Есть задымление, чтобы с ним справиться, необходимо несколько дней. В борьбе с пожаром задействованы более тысячи человек и 200 единиц техники. Мониторим ситуацию ежесуточно». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что все леса региона обеспечены системой видеонаблюдения: «Благодаря ей мы смогли своевременно обнаружить пожар и начать тушение. В итоге площадь пожара составила около 7 тыс. га. В 2010 году здесь же, в Воротынском районе, выгорело около 50 тыс. га».

Дмитрий Григоренко заявил, что после анализа ситуации будут разработаны рекомендации по изменению нормативно-правовой базы, чтобы пожарные могли быстрее реагировать на возгорание и заниматься профилактической работой.

Константин Кобяков из «WWF России» отмечает, что не знает, насколько достоверна информация о поджогах, о которых говорят в МЧС: «Исключить намеренные поджоги нельзя, но их статистическая вероятность все же не очень высока». По его словам, практика показывает, что 99% возгораний на пике второй половины пожароопасного сезона происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Вместе с тем Константин Кобяков указывает, что сокрытие местными властями реальных площадей пожаров — довольно частая проблема.

Анна Васильева; Александр Тихонов, Ярославль, Андрей Репин, Нижний Новгород