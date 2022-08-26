«Платформа» вышла в «Космос»

Активы владельца генподрядного НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвинявшегося в хищении 14 млрд руб. у БМ-банка, нашли нового владельца. Принадлежавшие бизнесмену площадка и недвижимость в подмосковной Балашихе отошли «Платформе», основанной владельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым. Здесь новый владелец намерен открыть городской склад, который может быть использован операторами e-commerce. Однако эксперты сомневаются в будущем этого формата, так как бум на такие объекты, наблюдавшийся в разгар пандемии, сейчас угасает.

ООО «Вега», подконтрольное структурам группы «Платформа», 23 августа выкупило 2 га и недвижимость общей площадью 12 тыс. кв. м в подмосковной Балашихе за 201 млн руб., обнаружил “Ъ” в материалах торгов. Эти активы принадлежали обанкротившимся ООО «Джуффин плаза» и «Элиада», которые входили в НПО «Космос», строившее скандально известный в Москве Алабяно-Балтийский тоннель. До 2015 года компанию возглавлял Андрей Черняков, которого Следственный комитет РФ обвинил в хищениях 14 млрд руб. у БМ-банка (входит в ВТБ). В 2017 году он помещен в СИЗО, а через полгода освобожден.

Управляющий партнер «Платформы» Борис Голубев подтвердил “Ъ” факт покупки активов, добавив, что объект будет использоваться под городской склад. Это единственный оптимальный вариант развития площадки, так там строительство жилья невозможно, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

У «Платформы», основанной основным акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым, а сейчас принадлежащей его партнеру Дмитрию Родину, была попытка войти в сегмент складской недвижимости. В 2020 году компания выкупила московский завод игристых вин «Корнет» под строительство логопарка на 100 тыс. кв. м. Но в конце того же года, как сообщали «Ведомости», «Платформа» перепродала проект DataPro семьи экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова. Сейчас компания владеет, в частности, бизнес-центром «Сретенка, 18» на 21,5 тыс. кв. м в центре Москвы и правами требования на объекты недвижимости общей площадью 130,5 тыс. кв. м в столице, находившиеся у обанкротившегося литовского банка Snoras.

Борис Голубев заявил “Ъ”, что компания намерена развиваться в сегменте городских складов, пользующихся сейчас высоким спросом у операторов e-commerce из-за нехватки таких объектов в границах Москвы. Источник “Ъ” среди консультантов знает, что сейчас в портфеле «Платформы» сосредоточено около 75 тыс. кв. м складской недвижимости в разных районах Москвы.

Региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко говорит, что новых логопарков в городской черте насчитываются единицы, а новые проекты, запланированные в этом сегменте еще до кризиса, сейчас поставлены на паузу. Бум на логопарки в городской черте среди ритейлеров и интернет-магазинов наблюдался в 2020–2021 годах, в разгар пандемии, но сейчас этот интерес несколько погас, отмечает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. «Более того,— добавляет он,— сейчас почти нет запросов со стороны бизнеса на площади под дарксторы, которые можно открывать в городских складах».

В январе—июне 2022 года также сократился спрос на склады в Москве со стороны логистических компаний — более чем в два раза год к году, до 60 тыс. кв. м, подсчитали в Nikoliers. Это вызвано сокращением деловой активности бизнеса из-за изменения логистических цепочек, повышения затрат на перевозки и сокращения спроса со стороны потребителей, добавляет господин Афанасенко. По его данным, по итогам первого полугодия 2022 года доля свободных площадей в логопарках Москвы достигла 1,8%. В силу сокращения объемов хранимого товара действующими арендаторами и высвобождения площадей иностранными игроками, по прогнозам эксперта, рост вакансии продолжится.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев