О том, как российские билетные операторы адаптируются к уходу из страны зарубежных артистов и на чем планируют зарабатывать, “Ъ” рассказал гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.

— Как сказалась на рынке билетных операторов потеря зарубежных артистов в этом году? Проблема возникла еще в пандемию, но сейчас усугубилась и тем, что начали уезжать некоторые российские артисты.

— Это огромная потеря. Сейчас все операторы испытывают проблемы с тем, что внесли предоплату за букинг ряда зарубежных артистов, но не могут вернуть ее. Но я думаю, что в ближайшем будущем многие артисты захотят вернуться в Россию. Некоторые все еще держат забронированными даты на следующий год, хотя не дают анонсов.

— Как текущая ситуация отразится на рынке продаж билетов?

— Рынок видоизменится, к концу года будет перераспределение, по моей оценке, оборот с учетом инфляции выйдет примерно на показатели прошлого года — до 80 млрд руб. Это произойдет за счет театров, которые в марте сняли введенные в пандемию ограничения, спортивных мероприятий, концертов. Также будет расти спрос на тех артистов, которые раньше были менее заметны, будут появляться новые звезды.

— В «МТС Энтертейнмент» отмечали, что более половины всех проданных в России билетов в первом полугодии пришлось на театры. Вы согласны? Что на это повлияло?

— Весной доля театра действительно была больше 50%. Сказалось то, что театры начали снимать ограничения на число зрителей в связи с пандемией. К лету концерты стали восстанавливаться. Плюс мы ожидаем увеличения оборота концертных мероприятий и выставок к концу года и роста в следующем году.

— Планируете увеличить число собственных мероприятий?

— Безусловно. Сейчас мы уже выступаем эксклюзивным партнером практически по всем спортивным мероприятиям, продаем много билетов в музеи, но видим, что на фоне отсутствия новинок в кино и зарубежных артистов у пользователей есть дефицит контента. Поэтому в следующие годы значительно расширим перечень собственных мероприятий — будем организовывать больше туров, делать собственные постановки, выкупать площадки и проводить музыкальные фестивали. Предварительно на следующий год мы планируем провести несколько собственных фестивалей.

— На рынок продажи билетов вышли цифровые экосистемы, например МТС и «Яндекс». Насколько это, на ваш взгляд, эффективный бизнес в рамках корпораций?

— Я не вижу перспектив, скорее это дань моде, чем бизнес. У нас сейчас у каждого артиста, площадки или промоутера есть свои сервисы продажи билетов, но во всем мире такой тенденции нет, это абсурд. Каждый должен заниматься своим делом. Артист должен писать музыку, а не продавать билеты. Когда каждый начинает заниматься не своим делом, индустрия не развивается и нормальные бизнес-цепочки перестают работать.

Я считаю, что билетный бизнес полноценно может развиваться только в рамках standalone, а не размываться и субсидироваться в экосистемах за счет основного бренда. Более того, у таких брендов нет желания растить своего клиента и его аудиторию, нет желания тратить свои ресурсы и время. Интересы экосистемы понятны, поэтому во всем мире ни Google, ни Amazon, ни телекоммуникационные компании не заняли позиции в нашем сегменте рынка.

— Вы будете продолжать оспаривать соглашение ФАС и «Яндекса» о «колдунщиках» (обогащенные ответы в поисковой выдаче) в суде?

— Обязательно, мы оспариваем. Мы подали жалобу в Верховный суд, до 1 сентября суд должен дать разъяснения, будут ли ее рассматривать. Мы понесли миллиардные убытки из-за обогащенных ответов в поисковой выдаче «Яндекса» и не намерены это так оставлять. Сейчас у нас есть аргументы и доказательства, что после подписания соглашения ничего не изменилось, и безнаказанность Яндекса по «колдунщикам» в итоге привела к тому, что «Яндекс» не собирается отказываться от антиконкурентных практик.

Интервью взяла Юлия Тишина