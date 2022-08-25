COVID-19 напомнил о себе

На фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 региональные власти начали закупать недавно зарегистрированный и включенный в рекомендуемые схемы лечения коронавируса препарат, содержащий нирматрелвир и ритонавир. Это средство разработано Pfizer, но в России зарегистрированы три препарата с аналогичными действующими веществами. Пока власти остановились на закупке производимого «Фармасинтезом» Викрама Пунии «Миробивира», который обходится дороже некоторых других лекарств. Это позволит компании нарастить долю на рынке препаратов от COVID-19, как и «Промомеду», также зарегистрировавшему свое лекарство на основе нирматрелвира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Региональные операторы госзакупок в июле—августе впервые приобрели «Миробивир» (комбинация нирматрелвира с ритонавиром) — аналог Paxlovid от Pfizer, обнаружил “Ъ” в системе госзакупок. Так, департамент здравоохранения Москвы и управление по закупкам Пензенской области приобрели этот препарат на общую сумму 15,6 млн руб. Упаковка из 30 таблеток лекарства, производимого «Фармасинтезом», обошлась региональным бюджетам в 14,9 тыс. и 13,5 тыс. руб. соответственно.

Препарат пока не входит в перечень жизненно важных. Но «Фармасинтез» подал заявку на его включение с предельной ценой около 11 тыс. руб., сообщил “Ъ” президент группы Викрам Пуния.

Paxlovid, разработанный американской Pfizer, одобрен более чем в 65 странах для лечения COVID-19 у пациентов с повышенным риском развития заболевания в более тяжелую стадию. Компания проводила исследования своего препарата в таблетках в России, но информации о его регистрации в госреестре лекарственных средств пока не появлялось. В Pfizer отказались от комментариев.

Зато помимо «Миробивира» в РФ с апреля зарегистрированы еще два аналога Paxlovid — «Скайвира» от «Промомеда» и пока не введенный в оборот «Нирматрелвир ПСК» от компании «ПСК Фарма». Препарат «Промомеда» пока не участвовал в аукционах, хотя, по данным пресс-службы компании, на складах находится около 10 тыс. упаковок «Скайвиры».

В России комбинация нирматрелвир+ритонавир в августе этого года вошла в обновленные схемы лечения COVID-19, рекомендованные Минздравом. А в феврале в протоколы лечения коронавирусной инфекции был включен молнупиравир в таблетках, применяемый преимущественно при амбулаторном лечении. Это средство разработано американской MSD, но в России у него зарегистрировано шесть местных аналогов, в том числе от «Фармасинтеза» и «Промомеда».

У «Фармасинтеза» слабые позиции по поставкам молнупиравира для госнужд. За первое полугодие госзаказчики приобрели препарат, по данным Headway Company, на 9,3 млрд руб., из них на «Ковипир» от «Фармасинтеза» пришлось 56,6 млн руб., или 0,6% от общего объема закупок. Лидером в этом сегменте стал «Эсперавир» от «Промомеда» (78,4%).

«Миробивир» для «Фармасинтеза» сейчас приоритетнее, чем «Ковипир», поясняет господин Пуния. «На наш взгляд, это более предпочтительный вариант лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 из-за отсутствия побочных эффектов»,— утверждает он. Зарегистрированная предельная цена «Ковипира» за 40 таблеток составляет 5,8 тыс. руб., что гораздо ниже стоимости «Миробивира». Но комбинация нирматрелвира с ритонавиром — более современный препарат, который способен потеснить на рынке госзакупок лекарства, применявшиеся при первых волнах пандемии,— фавипиравир и молнупиравир, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в России, продажи лекарств от коронавирусной инфекции и в госсегменте, и в рознице в июле и за две недели августа этого года значительно отстают от прошлогоднего уровня, следует из данных Headway Company и DSM Group. Тем не менее, прогнозирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, объем продаж таких препаратов, в том числе нирматрелвира, будет расти: «Коронавирус еще не ушел, не снижается число случаев, требующих лечения».

Полина Гриценко