Повышение приходит с оптом

Рентабельность продажи бензина на заправках за последние полтора месяца снизилась вдвое. Это заставляет владельцев АЗС понемногу повышать цены, которые практически не менялись с февраля. Сокращение маржи АЗС объясняется ростом оптовых цен в июле. При этом аналитики не видят предпосылок для дальнейшего роста оптовых цен, несмотря на предстоящее в сентябре уменьшение компенсаций для нефтекомпаний за поставку бензина на внутренний рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя маржа продаж бензина на АЗС к середине августа опустилась до 4,5 и 3,6 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно, следует из отчета «Петромаркета». Таким образом, с начала июля маржа продаж АИ-92 снизилась вдвое, а для АИ-95 — более чем в 2,5 раза. При этом даже нынешняя маржа АЗС по-прежнему существенно выше, чем в феврале,— в 2,5 раза и 1,2 раза для АИ-92 и АИ-95 соответственно.

Высокая маржа продаж бензина позволяла заправкам практически не повышать цены, а порой и снижать их, несмотря на значительные флуктуации цены на нефть в последние полгода, а также сезонный рост спроса на топливо летом.

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС выросла с начала года к середине августа лишь на 0,4% при инфляции 10,7%. Тем не менее в августе тренд начал меняться.

В начале месяца цены на своих АЗС повысил ЛУКОЙЛ, а на прошлой неделе — «Газпром нефть» и «Татнефть», пишет «Петромаркет». Средние по РФ розничные цены на АИ-92 и АИ-95 за прошедшую неделю прибавили 2 и 7 коп. за литр, увеличившись до 47,5 и 51,3 руб. на литр соответственно. По данным Московской топливной ассоциации, бензин дорожал и на заправках «Роснефти».

Причиной снижения маржи розничного бизнеса стали увеличившиеся в конце июля оптовые цены на топливо. С февраля они снижались на фоне западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине, что привело к отказу европейских трейдеров от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате снижения экспорта на российском топливном рынке образовался избыток предложения. Кроме того, большие субсидии по демпферу стимулировали нефтекомпании увеличивать загрузку НПЗ и наращивать выпуск топлива. Однако в июле оптовые цены на бензин выросли примерно на 25%, приблизившись к значениям февраля, на фоне роста экспорта и в ожидании сокращения демпфера по бензину в сентябре.

По мнению аналитиков «Петромаркета», снижение демпфера по бензину не окажет существенного влияния на оптовые цены.

По оценкам экспертов, бензин на внутреннем оптовом рынке (с учетом выплат по демпферу) торгуется с очень высокой премией относительно экспортной альтернативы — около 8 тыс. руб. за тонну, а после корректировки демпфера эта премия приблизится к нулю.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов считает, что причиной роста цен на бензин в июле стало снижение объема продаж на бирже.

По его словам, оптовая стоимость топлива уже поднялась на величину, которая соответствует корректировке демпфера, поэтому нового роста ждать не стоит. Он утверждает, что по всей стране АЗС имеют высокую рентабельность при продаже бензина, кроме Дальнего Востока. Однако, подчеркивает господин Фаттахов, реализация дизтоплива приносит заправкам убытки, и это «большая проблема», особенно в преддверии осенних ремонтов на НПЗ.

По мнению собеседников “Ъ”, значительных предпосылок для увеличения цен на бензин в рознице сейчас нет. Однако она может пойти вверх осенью, если на рынке возникнет нехватка топлива на фоне профилактических ремонтов на НПЗ.

Иная ситуация может сложиться на рынке дизтоплива, где оптовые цены уже превысили уровень февраля. Дизтопливо традиционно дорожает осенью по мере перехода на зимние сорта. Кроме того, в отличие от бензина дизтопливо традиционно было экспортным продуктом, и в течение лета российские нефтекомпании довольно успешно смогли наладить его вывоз за рубеж, несмотря на сокращение поставок в Европу.

Дмитрий Козлов