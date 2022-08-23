Лизинг выезжает на «комфорте»

Набирающий популярность на российском рынке сервис долгосрочной аренды автомобиля, по сути операционный лизинг, стал выгоднее покупки машины в кредит, утверждают участники рынка. В первую очередь это справедливо для дорогих автомобилей или тех клиентов, которые готовы переплачивать за экономию времени на обслуживании машины, уточняют эксперты. Также лизинг будет привлекательным для тех, кто часто переезжает, например, по работе. Но этот сегмент вряд ли станет действительно массовым в текущих условиях.

Согласно исследованию, проведенному «ВТБ Лизинг» совместно с НАПИ (Национальное агентство промышленной информации), с которым ознакомился “Ъ”, в текущих условиях авторынка лизинг (долгосрочная аренда, так называемая подписка на автомобиль) становится выгоднее покупки машины в кредит в среднем на 20%. И в ближайшие пять лет эта тенденция будет развиваться, отмечают авторы документа.

Тенденция сформировалась, несмотря на снижение по итогам июля полной стоимости автокредитов (ПСК). Так, по данным «Объединенного кредитного бюро» (входит в первую тройку по числу кредитных историй), по итогам июля полная стоимость автокредита составляла 17,84%, тогда как в июне — 18,48%. ПСК продолжит снижаться на фоне планов Банка России по дальнейшем снижению ключевой ставки, полагают участники рынка.

Ценовое преимущество лизинга перед автокредитом связано со сформировавшимся на рынке дефицитом запчастей и подорожанием официальных сервисных услуг. Авторы исследования отмечают, что наибольшую финансовую выгоду от лизинга клиент получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса.

Например, цена трехлетней аренды Chery Tiggo 8 PRO в сервисе подписки ВТБ составляет 62 тыс. руб. в месяц. Стоимость этого же кроссовера в случае покупки в кредит с учетом обслуживания обойдется в 73 тыс. руб. в месяц. В лизинге расходы на Hyundai Creta составляют 32 тыс. руб. в месяц, на Volkswagen Tiguan — 55 тыс. руб. Ежемесячные платежи при долгосрочной аренде этих марок будут сопоставимы с затратами на эксплуатацию собственного автомобиля, утверждают авторы исследования.

«Однако нельзя говорить, что на рынке сформировался общий тренд, при котором долгосрочная аренда автомобиля рентабельнее для физлица, чем покупка автомобиля за наличные или в кредит. Это справедливо лишь для некоторых марок»,— подчеркивает эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. Стоимость автомобиля, с учетом сложившейся в РФ тенденции на постоянное удорожание, за три года аренды возрастет на 5–15%. «Но клиент, не владея машиной в собственности, не сможет получить доходность от своей инвестиции,— поясняет господин Потапов.— Наоборот, тенденция подорожания автомобилей приведет к значительному росту ставки аренды для клиента».

В первую очередь сегмент, которому сервис долгосрочной аренды актуален, это состоятельные клиенты — аренда избавляет их от необходимости заниматься постановкой автомобиля на учет, его ремонтом и обслуживанием, отмечают эксперты.

Профили потенциального клиента лизинговой компании и заемщика по автокредиту все больше отличаются, причем речь идет не о возрасте и среднемесячном доходе, а об ожидаемом уровне наполнения контракта, добавляет руководитель дирекции стратегического маркетинга и цифровых технологий продаж «Балтийского лизинга» Андрей Волков. «Если клиент хочет получить комплексный сервисный продукт, чтобы не беспокоиться об обслуживании, шинном сервисе, страховке и прочем, он выберет аренду,— полагает эксперт.— Это связано и с ростом мобильности на рынке труда: люди с готовностью переселяются в другие города, где арендуют и квартиры, и автомобили».

«Подписка на автомобиль стала актуальной уже несколько лет назад, в том числе в России,— отмечает проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.— На стабильном рынке подписка выгоднее автокредита и часто выгоднее простой покупки за наличные». Однако эксперт сомневается, что «подписка на автомобиль» может стать на российском рынке востребованным и выгодным продуктом для массового пользователя.

Полина Трифонова