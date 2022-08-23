Вывозу туристов подвезли субсидии

Туристические власти начали сбор заявок и расчет субсидий, которые должны компенсировать бизнесу расходы на весенний вывоз соотечественников из-за рубежа. Реальные выплаты на рынке ожидают в декабре, их общий размер может достигнуть 6 млрд руб. При этом сами туроператоры задолжали клиентам еще 19,8 млрд руб. за несостоявшиеся из-за санкций поездки. В этом году удастся погасить лишь половину обязательств, опасаются на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ростуризм в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, понесенных при вывозе весной путешественников из-за рубежа. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение «Опоры России» (копия есть у “Ъ”). Для этих выплат в конце апреля правительство выделило Ростуризму из резервного фонда 6 млрд руб.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поясняет, что туристов за свой счет вывозили все крупные туроператоры, но выплат никто пока не получил. Сейчас начался сбор заявок, который продлится до 12 сентября, уточнил он. В Ростуризме и Anex Tour “Ъ” не ответили. В Fun&Sun отказались от комментариев, в Tez Tour сообщили, что занимаются сбором и подготовкой документов для оформления субсидий.

Вывоз туристов потребовался после резкого ограничения авиасообщения на фоне начала военных действий на Украине и последовавших западных санкций. В конце марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что помощь с возвращением в страну получили 117 тыс. человек.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке считает, что сбор сведений займет у властей несколько месяцев. «Исходя из опыта пандемии, можно предположить, что реальные выплаты начнутся в декабре»,— полагает он. Источник “Ъ” допускает, что реально будет выплачено только 3,5–4 млрд руб., так как бизнес вряд ли сможет подтвердить затраты на большую сумму. По его словам, в период пандемии турбизнесу просто возвращали деньги за чартерные рейсы, сейчас в периметр входят также билеты на рейсы зарубежных перевозчиков, средства, потраченные на проживание в отелях, и т. д.

Между тем туроператоры сами еще должны туристам. Как сказано в письме Ростуризма, по состоянию на июль долги за купленные до 4 марта туры составили 19,8 млрд руб. Никаких постановлений, регламентирующих порядок выплат, нет, отмечает председатель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, эти вопросы бизнес «продолжает решать с клиентами в рамках действующего законодательства».

По словам господина Мохова, основная сложность в том, что часть аэропортов вылета в России по-прежнему закрыта, а стоимость туров увеличилась. «Туристам предлагают внести доплату и отправиться в поездку, но не всех устраивает такой вариант, а свободных денег у компаний на фоне сохраняющихся ограничений нет»,— рассказывает он. Эксперта отмечает, что в результате «срок реализации обязательств туроператоров часто сдвигается». Собеседник “Ъ” на рынке считает, что бизнесу в этом году удастся выполнить обязательства примерно на 10 млрд руб.

Георгий Мохов добавляет, что взыскать средства через суд пытается всего 10% от числа клиентов, которые не смогли отправиться в туры. По его словам, суд может встать на сторону туриста, но, если речь идет о небольшом операторе, у которого на счетах нет денег, клиент ничего не получит и только понесет юридические расходы. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов подтверждает, что «конфликтных ситуаций в целом нет, хотя исходно туристы реагировали эмоционально». В итоге клиенты, по его словам, согласились отправиться в поездки в доплатой или сдвинуть даты путешествий.

Согласно оценкам, приведенным в письме Ростуризма, еще 4,2 млрд руб. на июль туроператоры не выплатили по турам, сорванным в пандемию. По словам Георгия Мохова, речь идет об обязательствах, сохранившихся по закрытым до сих пор направлениям. Согласно постановлению правительства, бизнес должен расплатиться до 2023 года, уточняет он, однако многие туроператоры пока не восстановили обороты, а внесенные за туристов деньги остались у их партнеров за рубежом.

Александра Мерцалова