Чартер ногу сломит

В этом году Ростуризм сможет распределить только 700 млн руб. субсидий на чартерные авиаперевозки в регионы вместо заявленных 1,2 млрд руб., подсчитали участники рынка. Операторам оказалось неинтересно запускать полетные программы из-за неопределенности в экономике и переизбытка емкостей на внутренних регулярных рейсах. Не выбранные для поддержки чартеров средства могут пойти на субсидирование выкупа мест на регулярных авиарейсах и в поездах. Это позволит туроператорам ввести специальные тарифы на перевозку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо главы общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Александра Федулина в Ростуризм с просьбой предоставить информацию о распределении средств между туроператорами в виде субсидий чартерных перелетов на курорты внутри страны. Господин Федулин сообщил “Ъ”, что причиной для обращения стали вопросы ряда участников рынка о несоответствии объема выделенных и израсходованных средств.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников обращает внимание на то, что указанная на сайте Ростуризма информация предполагает, что ведомство выделит на субсидии туроператорам в этом году 700 млн руб., вместо заложенных изначально 1,2 млрд руб. В Ростуризме лишь заявили “Ъ”, что существующая программа субсидирования чартеров оказалась востребованной, так как самолеты летают практически с полной загрузкой.

Мера предполагает возмещение турбизнесу до 50% расходов на организацию чартерных полетов по России. Рассчитывать на выплаты могут полетные программы не менее чем из шести парных рейсов, перевезти нужно не менее 300 человек по одному маршруту. В этом году в программу вошли рейсы в Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Грозный, Владивосток, Южно-Сахалинск, Тобольск, Махачкалу, Калининград, Казань. В Ростуризме поясняют, что запуск субсидированной перевозки позволяет снизить стоимость пакета (перелет, проживание и экскурсии) в полтора раза по сравнению с бронированием аналогичных услуг отдельно.

Алексей Кожевников считает, что причиной снижения объемов субсидирования чартеров могла стать низкая востребованность программы у туроператоров: «Мера правильная, но не проработанная, и принималась без обсуждения с бизнесом». Двое собеседников “Ъ” на туррынке подтверждают это: уже заявленные программы урезаются, туристов пересаживают на регулярные рейсы.

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Один из собеседников “Ъ” предполагает, что субсидирование чартеров в регионы в этом году наложилось на меры поддержки авиакомпаний и общий переизбыток регулярных рейсов на внутренних направлениях. «Туроператор заявляет чартеры на Камчатку, а регулярные рейсы "Аэрофлота" туда из Москвы и обратно стоят 20 тыс. руб.»,— поясняет он.

В Fun&Sun поясняют, что сейчас доля туристов, прибывающих чартерами, в турпотоке каждого региона незначительна, но «такие рейсы позволяют создать доступный продукт». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет программу субсидирования чартеров нужной, но не исключает, что ее итоги в этом году могут оказаться не показательными. «Мы рассматривали возможность участия, но отказались из-за царившей весной общей неопределенности, март в принципе стал худшим за десять лет — планировать было сложно»,— говорит он.

Собеседник “Ъ” на туррынке предполагает, что не востребованные в рамках механизма субсидирования 500 млн руб. направят на расширение других стимулирующих мер. В Ростуризме пояснили “Ъ”, что прорабатывается распространение программы на блок-места регулярных рейсов и железнодорожную перевозку. Гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин подтверждает, что такой вариант сейчас обсуждается: он позволит грамотно распределять турпоток в регионы с ограниченным номерным фондом в гостиницах. Эксперт предполагает, что для регулярных рейсов и железной дороги целесообразно сохранить требование о перевозке не менее 300 туристов по маршруту.

Субсидирование блоков на регулярных рейсах позволит установить более доступные «туроператорские тарифы», рассчитывают в Fun&Sun. Еще одной эффективной мерой в компании называют подключение к механизму субсидирования чартерных программам малой авиации в Якутии, Бурятии, Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях, Тюменской области и на Сахалине. Также в Fun&Sun выступают за субсидирование чартеров на событийные мероприятия (два-три рейса), включение в программу стимулирования въездного турпотока из дружественных стран. В компании указывают, что сейчас один туроператор может претендовать не более чем на 30% от общего объема выделенных средств — этот лимит целесообразно увеличить до 50%.

Александра Мерцалова