Биткойн не оседлал «быка»

На выходных стоимость биткойна обновила локальный минимум, опустившись ниже $21 тыс. При этом неделей ранее первая криптовалюта достигала максимума с июня, однако не смогла сохранить рост. Эксперты видят ряд причин: геополитика, действия ФРС, внутрирыночные факторы. Аналитики не ожидают нового «бычьего» цикла раньше осени 2023 года, однако и о криптозиме говорить не приходится: по наиболее позитивным прогнозам, к концу года BTC может вернуться к уровню $50 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap.com, в конце прошлой недели стоимость биткойна опускалась до $20,7 тыс., что стало минимальным за три с половиной недели значением. За семь дней главная криптовалюта потеряла более 12,6% (по состоянию на 18:00 воскресенья). Другие ведущие криптовалюты повторили динамику BTC, показав в некоторых случаях недельное падение более 20%. Примечательно, что на прошлых выходных биткойн, напротив, торговался на локальном максимуме — выше $25 тыс.

Для того чтобы уверенно закрепиться выше $25 тыс., крипторынку не хватает сил «быков» — ни среди розничных инвесторов, ни среди институционалов, полагает СЕО Letit Рустам Буркеев. Негативный фон, по мнению эксперта, создает геополитическая напряженность и разгоняющаяся инфляция в Европе. Институционалы притормаживают потоки капитала, ожидая, когда крипторынок начнет жить по тем же правилам AML и KYC, что и традиционный финансовый рынок. Сейчас же они видят некое движение вокруг миксеров, блокировки средств на счетах и опасаются, что подобные блокировки затронут и их капитал, добавил эксперт.

Также падение стоит связывать с неопределенностью в отношении монетарной политики ФРС, добавляет операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

С начала лета ведущие криптовалюты находятся в «боковике» (колебание в узком коридоре), указывают эксперты. Однако это происходит не впервые и случались более длинные периоды: например, в 2020 году с мая по октябрь биткойн колебался между $9 тыс. и $12 тыс. «Боковик» для биткойна в коридоре $19–25 тыс.— это еще очень даже неплохо, один из них длился около трех лет в районе $200–400 за монету, согласился исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

Вместе с тем у нынешнего «боковика» есть существенное отличие: ему сопутствовал один из самых длительных за всю историю криптовалют периодов капитуляции майнеров, то есть решение отключить оборудование от розетки и прекратить добычу монет — обычно это происходит, когда курс падает настолько, что майнинг перестает быть выгодным, пояснил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. В этом году, по его словам, период капитуляции майнеров продлился, по оценкам аналитиков, 71 день — это немногим меньше, чем было в 2018 году, когда биткойн долгое время колебался в районе $6 тыс., а затем ушел к $3,5 тыс. При этом СЕО Cryptorg Андрей Подолян заметил, что следующий год будет последним перед очередным халвингом (снижение награды при майнинге), а именно после халвинга и усложнения майнинга биткойн активно растет.

Что касается дальнейшей динамики, у экспертов два полярных мнения. Согласно одному, из-за грядущей затяжной рецессии на фоне высокой инфляции развернется мощный мировой экономический кризис, и крипторынок не останется в стороне, биткойн тоже пойдет ко дну, как и фондовый рынок, заметил Рустам Буркеев. Другое мнение, по его словам, предполагает вхождение крипторынка в стадию аккумуляции и постепенный медленный переход к восходящему тренду. Сергей Менделеев скептичен в прогнозах. По его мнению, «веселые времена бездумного инвестирования закончились» и «ничего не мешает биткойну нырнуть под отметку в $10 тыс.».

Ивона Гутович ожидает снижение биткойна в районе $10–15 тыс. в среднесрочной перспективе. До конца августа биткойн не сумеет преодолеть давление «медведей» и продолжит колебаться между $20 тыс. и $22 тыс., в лучшем случае он предпримет марш-бросок к $24 тыс., в худшем — не сумеет удержаться и обвалится до $19 тыс., полагает господин Буркеев. Вернуться к $30 тыс. биткойну вряд ли удастся ранее второй половины октября, перед этим он, вполне возможно, сходит к $20 тыс. и даже ниже — к $18 тыс., считает Роман Некрасов. К концу года господин Буркеев ожидает умеренно позитивный сценарий (не более $50 тыс.) — однако новый «бычий» цикл, по его ожиданиям, вряд ли наступит ранее осени 2023 года.

Ксения Куликова