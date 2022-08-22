Crocs переобулись в России

Американский производитель и продавец обуви Crocs пополнил список иностранных компаний, пересмотревших схему работы в РФ на фоне военных действий на Украине. Управление закрытыми с марта магазинами бренда начало переходить к новой структуре бывшего главы российского Crocs Эрика Пети. Схема должна позволить продолжить поставки в РФ. Ряд магазинов марки уже открылись после остановки работы в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Корпоративные магазины обувного бренда Crocs в России, закрывшиеся в марте на фоне военных действий на Украине, возобновляют работу под управлением нового оператора — ООО «Клэр», обратил внимание “Ъ”. К этой компании, в частности, перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве. Он уже открыт, как и, например, точка в «Метрополисе».

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Клэр» создано в Москве в мае 2022 года, основной владелец с долей 85% — Эрик Пети, который в 2008–2014 годах был гендиректором «Крокс Си-Ай-Эс». Еще 15% «Клэр» принадлежат Евгению Трегубенко — совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

Эрик Пети (исходно гражданин Франции, текущий статус не уточняется) хорошо известен в российском ритейле и ресторанном бизнесе. В 2000-е годы он работал на руководящих должностях в «Бразерс и компания» Мераба Елашвили, которая развивала в РФ сеть Sbarro. С 2014 года возглавляет российское представительство финской одежды Reima (прекратил работу в РФ в марте).

Близкий к Crocs в России источник “Ъ” подтвердил, что местные магазины компании планируется передать под управление «Клэр», которая должна работать и с партнерами, управляющими точками по франшизе. Представители «Клэр» и RT-Group “Ъ” не ответили, в головном офисе Crocs комментарий не дали. Связаться с «Крокс Си-Ай-Эс» не удалось.

Crocs основана Линдоном Хансоном и Джорджем Бедекером-младшим в 2002 году во Флориде (США). В 2021 году глобальная выручка компании выросла на 67%, до $2,3 млрд. В РФ сеть присутствует с 2008 года. По данным «Яндекс.Карт», сегодня под вывеской Crocs работает около 85 точек, включая франшизы. Выручка «Крокс Си-Ай-Эс» в 2021 году выросла на 54%, до 4,63 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 1,48 млрд руб. В отчетности по итогам второго квартала 2022 года Crocs оценивал потери от закрытия бизнеса в РФ в $5,8 млн.

Как уточняет источник “Ъ”, возобновлять работу онлайн-магазина Crocs в РФ, закрытого в марте, не планируется, продукция будет поставляться через другие интернет-площадки. В Ozon, «Яндекс.Маркете» и Lamoda комментировать ситуацию не стали. Источник “Ъ” в одном из онлайн-магазинов подтвердил, что поставки продолжаются. Продавцы в одной из офлайн-точек ожидают новую партию товара уже 23 августа.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что американская компания могла продать российский бизнес на рыночных условиях, сохранив возможность выкупа «при наступлении определенных обстоятельств». Подобная схема позволяет Crocs возобновить поставки в РФ, снизив риски, которые в том числе несет прямое присутствие, поясняет он. По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, если вопрос с поставками решен, новый оператор будет стараться сохранить работающие по франшизе точки. Партнерским магазинам также нужно сохранить вывеску Crocs: у бренда много дешевых подделок, а фирменная вывеска гарантирует оригинальность продукции.

Передача бизнеса топ-менеджменту — второй по популярности способ ухода из России для иностранных компаний, говорится в исследовании Oks Labs. На конец июля из свыше 50 закрытых сделок менеджмент выступал покупателем примерно в 30% случаев. К примеру, так с российскими магазинами поступил французский парфюмерный бренд L’Occitane, передала магазины зарегистрированной в ОАЭ компании и топ-менеджеру польская LPP, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев