Москву посыпало пеплом

В среду утром жители не менее десяти районов Москвы на юге, юго-востоке и северо-западе города пожаловались на устойчивый запах гари, осадок пепла и смог. В соцсетях принялись активно вспоминать торфяные пожары 2010 года, когда город на несколько недель заволокло дымом. Впрочем, в Рослесхозе заверили, что ситуация двенадцатилетней давности не повторится, а смог в столице связан с возгораниями в Рязанской области, куда столичные власти уже направили технику для тушения пожаров. В «WWF России» заметили, что ветром в Москву могло принести дым также от возгораний во Владимирской области и подмосковном Орехово-Зуево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС во время учений по тушению пожаров

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Сотрудники МЧС во время учений по тушению пожаров

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Появление устойчивого запаха гари в Москве стало одной из самых популярных тем в городских соцсетях. Одна из жительниц Марьино, в частности, пожаловалась на запах гари и дыма в квартире, «в которой находиться невозможно», притом что на улице «ничего не горит и солнышко светит». Другая очевидица в районе Коньково увидела из окна своей многоэтажки «легкий смог» на горизонте, а также обнаружила пепел на подоконниках. Смог и дымку из окна квартиры увидела и жительница района Академический. «Такое ощущение, что на востоке Подмосковья горят либо леса, либо торфяники»,— предположила она. В Солнцево запах гари, по словам очевидцев, также был уловим, когда поднимался ветер.

Примечательно, что на смог и запах гари жаловались обитатели не только юга и юго-запада Москвы, но и северо-запада и запада города.

Так, пользователи форума района Хорошево-Мневники посетовали «на жуткую гарь в воздухе», сравнив ее с горящим пластиком. Аналогичные жалобы звучали в эфире телеканала «Москва 24» и от жителей Крылатского и Можайского районов.

Напомним, проблемная ситуация со смогом в Москве сложилась летом 2010 года. Тогда из-за аномальной жары в 22 регионах на европейской части России сгорело 1,2 тыс. домов. В Московской области от пожаров пострадало 20 тыс. га леса. Москву же в августе того года заволокло плотным дымом от торфяных пожаров, в результате чего многие горожане испытывали проблемы со здоровьем. После этого власти приняли программу по обводнению 76 тыс. га подмосковных торфяников.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха и организации дополнительных замеров состояния атмосферы. В столичном департаменте природопользования сообщили, что свои замеры на превышение содержания вредных веществ в воздухе проведет и Мосэкомониторинг. В главном управлении МЧС РФ по Москве добавили, что ситуация с задымлениями взята на «особый контроль».

Глава Рослесхоза Иван Советников заверил, что повторение ситуации двенадцатилетней давности в Московском регионе фактически невозможно.

«После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфяников»,— уточнил господин Советников. Нынешнее задымление в Москве в Рослесхозе связали с пожарами в Рязанской области. Об этом же со ссылкой на данные МЧС сообщил и столичный мэр Сергей Собянин. В администрации Рязанской области сообщили, что сейчас в регионе есть четыре очага пожаров, в том числе самый крупный на 500 га леса. Столичные власти уже направили в регион для борьбы с возгораниями 240 пожарных, а также 78 единиц техники, в том числе три специальных вертолета.

Эксперт «WWF России» Константин Кобяков со ссылкой на систему мониторинга пожаров Рослесхоза говорит, что крупнейший пожар в Рязанской области захватывает 2,6 тыс. га леса, но подчеркивает, что ветром в Москву могло принести дым также от возгораний во Владимирской области (360 га) и подмосковном Орехово-Зуево (180 га).

Александр Воронов