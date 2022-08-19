«Rutube пока что несопоставим с YouTube»

Большинство российских интернет-сервисов так или иначе выиграли от блокировки международных конкурентов, масштабы которой усилились после начала военных действий на Украине, и их собственных решений об ограничении работы в РФ. Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» Rutube — один из немногих отечественных ресурсов, сосуществующих со все еще самым популярным видеохостингом YouTube от Google. О разнице в целях с YouTube, модерации и «обнулении» истории сервиса рассказал гендиректор Rutube Александр Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Rutube объявил о перезапуске в апреле, на следующий день после того, как в публичном поле появилось письмо Минобрнауки о необходимости перенести ролики из YouTube. К тому моменту уже месяц обсуждалась тема блокировки YouTube в России, которой в итоге так и не произошло. Тогда было много разговоров о российских аналогах и заменах западных сервисов. Как ситуация отразилась на имидже и аудитории Rutube?

— Думаю, надо в первую очередь отметить, что перезагрузка Rutube и события вокруг YouTube — это два параллельных, несвязанных процесса. Слухи о YouTube в разных случаях имеют под собой разные основания, и я думаю, что отключение монетизации в России в целом вызвало волнение. А когда люди слышат, что будет заблокирована основная по объему трафика площадка, они, конечно, стараются перейти на другие.

Помогает ли трафику Rutube блокировка YouTube в каком-то виде или снятие монетизации? Ответ очень неоднозначный. У тех, кто смотрит YouTube в России, в одночасье появились «премиальные» аккаунты, потому что если на нем нет монетизации для авторов, то нет и рекламы для зрителей.

Конкуренция усложнилась: мы хотим давать рекламу, чтобы блогеры могли зарабатывать, но на YouTube рекламы нет.

Конечно же, в этот момент YouTube для зрителя удобен.

— Rutube планирует вводить подписку без рекламы и с разделением доходов с авторами?

— В перспективе будет, но сейчас мы решаем более насущные вопросы и задачи. Надо понимать, что YouTube — это международная площадка с многомиллиардной пользовательской базой, которая системно дает иные технологические преимущества, чем Rutube. Они работают с другим массивом данных и с другим количеством пользователей, следовательно, действуют другие рекламные механики. Нужно конкурировать на почве того, что мы можем быть гораздо более локальными. Можем быть ближе к пользователю и предлагать преимущества, которые не даст ни один транснациональный фонд, который не понимает локальную специфику.

Мы хотим из Rutube сделать площадку по типу социального лифта. Допустим, ты творческий человек, приходишь, размещаешь видео, начинаешь зарабатывать. Смотрят больше — больше зарабатываешь. А так как площадка выступает частью большого медиахолдинга, есть возможность дальнейшего продвижения. Например, тебе предоставят продакшен для съемок проекта, а еще ты можешь попасть в фильм — у такой площадки как у стартового трамплина больше перспектив. Локальных, конечно.

— Но получается, что за бортом остаются потребности зрителей, которые хотят смотреть контент других культур и других стран, или тех, кто хочет выкладывать ролики с расчетом на международную аудиторию.

— У любой площадки, у любого приложения или решения всегда есть определенный фокус. В случае с YouTube исходно фокус был на англоязычную аудиторию. Фокус Rutube — русскоязычная публика. И я думаю, что, с ее точки зрения, мы очень скоро преодолеем показатели количества контента других платформ. В мире много людей, которые говорят на русском языке, и это на самом деле большое сообщество, которому тоже хочется предлагать интересный контент. Когда мы в этом достигнем совершенства, тогда, конечно, пойдем дальше.

(16 августа, после того как “Ъ” взял интервью, Rutube сделал приложение для iOS недоступным в App Store за пределами России. Так компания отреагировала на требование Apple убрать из Rutube контент российских государственных СМИ. «Газпром-медиа холдинг» находится под секторальными санкциями США, «Первый канал», НТВ и «Россия-1» — под блокирующими.)

— А если не рассматривать возможность продвижения внутри холдинга? Допустим, я — компания или учреждение, у меня есть аудитория, потребность выгружать видео и желание, чтобы их смотрели. Если смотреть на Rutube как на классический видеохостинг, что он может мне предложить, чего я не найду на YouTube или «VK Видео»?

— На Rutube все очень быстро: в два клика получили канал и выложили на нем видео. Все понятно, все доступно, видео стабильно работает, сроки модерации мы сократили до нескольких минут. Но надо понимать, что видео, которому в процессе автомодерации были присвоены определенные маркеры, попадают на ручную модерацию.

— Можете привести примеры?

— Определенные вещи запрещены законом РФ. У нас описано все, что можно и что нельзя, и соответствие очень легко проверяется. Но есть специфические случаи — я даже проводил эксперимент, чтобы их проверить. Например, если выложить видео салюта, вся аудиодорожка будет состоять из взрывов, хлопков — чего угодно. Если модератор посмотрит вживую, то он поймет, что на видео фейерверки и ничего запрещенного в них нет. А для машинного обучения пока что трудно понять разницу.

— В систему заложены и определенные слова?

— Там много всего есть. Алгоритм постоянно меняется, но у нас работает и большая группа модераторов. В феврале—марте была проблема, связанная с наплывом блогеров, у которых YouTube удалил видеоархивы или которые боялись их удаления. Проблема была преимущественно не в том, что пришло много пользователей — тут, наоборот, чем больше, тем лучше,— а в том, что было много видео в очереди на модерацию.

Важно понимать, что среди всех видео, попадающих на модерацию, есть некоторый процент тех, которые ее не проходят, то есть фактически нарушают законодательство РФ.

Ежедневно 7–10% загружаемого видео не проходит модерацию, и речь идет не только о нарушении авторских прав.

— На YouTube люди могут свободно, только под личную ответственность, публиковать контент, который вы прямо запрещаете. И их ролики пользуются популярностью, «вытекающей» за пределы площадки: например, о том, что вышло новое интервью Юрия Дудя (объявлен в РФ иноагентом), я могу услышать, даже не заходя на YouTube. Не видите ли вы в этом проблемы для роста Rutube?

— В краткосрочной перспективе, наверное, можно быстрее «взлететь» на контенте, который, мягко говоря, протестный, а на практике — вообще не совсем достоверный.

Но если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, выяснится, что на самом деле важно быть честными с аудиторией и давать ей достоверный контент.

Законодательство РФ придумано не потому, что людям чем-то надо заняться. Есть правила. Мы российская компания, живем в России, нам все нравится. Мы хотим и будем выполнять требования закона. Ограничит ли это нас когда-то? Я задам другой вопрос: если по городу ехать со скоростью 180 км/ч, вы быстрее приедете домой, чем если не нарушать правила и знаки? Быстрее. Просто не факт, что доедете.

— Обычно дублирование контента с более популярной площадки на менее популярную создает для последней вопросы, которые надо решать. Например, Instagram (деятельность Meta по работе соцсети объявлена в России экстремистской и запрещена) объявлял, что будет понижать в выдаче ролики, перезалитые из TikTok. Не намерен ли Rutube подобным образом понижать копии видео с YouTube или не продвигать их?

— Мы ничего не занижаем и не убираем. Библиотека пользователя — это его библиотека, и он вправе делать с ней, что хочет. Если вам удобнее на Rutube — пожалуйста, переносите видео. Зачем мне как-то вас занижать? Но если вы будете на нашей площадке крутить рекламу соседей большими буквами, наверное, мы попросим как-то за нее рассчитаться.

— Планируется ли ввести на Rutube многоканальные партнерские сети или инструментарий для управления несколькими аккаунтами?

— Субаккаунтинг появится, думаю, до конца года. В сентябре будет большое обновление, касающееся личного кабинета пользователя и статистики. Но субаккаунтинг появится не в сентябрьском пакете обновлений, а чуть позже.

— Планируется ли запустить аналог Content ID для монетизации в пользу правообладателя? Будут ли при этом равные права у российских и зарубежных правообладателей?

— «Дорожная карта» на ближайший год не предполагает появления такой функции.

— Публичный счетчик просмотров и лайков будет?

— Будет. Точнее, уже есть, но мы выключили его целенаправленно. Тут такая история: помните, был LiveJournal? Он и сейчас есть, но отошел на второй план в смысле цифр. В LiveJournal были блогеры-тысячники, и у самого крутого, чье имя я сейчас не вспомню, было 63 тыс. подписчиков. А сейчас мы соревнуемся, у кого миллион просмотров, а у кого — десятки. Мы приучены видеть эти огромные цифры.

Rutube пока что несопоставим с YouTube. «Несопоставим» — неправильное слово: он меньше. Не настолько меньше, чтобы можно было говорить о драматических цифрах, но в плане монетизации успешных каналов — в четыре раза. И есть шанс спугнуть пользователя, потому что на YouTube у зрителей сформировалась привычка: они приходят, листают видео, находят то, что набрало миллионы просмотров, и решают его посмотреть. Давайте сделаем так, чтобы определяющим фактором была не большая цифра просмотров видео, а качество содержимого.

— Не кажется ли вам, что люди уже в меньшей степени сравнивают схожие метрики с разных платформ, чем раньше? Тот же миллион просмотров на YouTube не равен миллиону просмотров на TikTok.

— Мы с вами рассуждаем как люди, которые оперируют метриками. У пользователя в большинстве случаев нет возможности сравнить. Он может увидеть счетчик и для себя посчитать: «Вот тот показатель миллионный, а вот этот — многомиллионный, значит, там интересней». Мы же хотим точно определить, что людей привлекает в картинке, как заинтересовать зрителя. Очень не хотелось бы, чтобы сейчас срабатывал счетчик. Но для автора видео счетчик есть.

— VK на одной из недавних презентаций показывал, как они применили машинное обучение к генерированию обложек для видео и повысили конверсию. «VK Видео» разным пользователям выдает разные обложки, учитывая социально-демографические параметры. Разрабатываете ли что-то подобное?

— Мы запустили машинное обучение. Оно будет работать в рекомендательной системе, то есть предлагать пользователям к просмотру релевантные видео, опираясь на их опыт, на контент, который они смотрели ранее. Пока нужно время, чтобы программа обучилась. Что касается разметки видео, мы закончили заново размечать весь видеоархив после аварии в мае.

— Rutube 9 мая пострадал от масштабной хакерской атаки, в результате которой сервис был недоступен более суток. Можно ли говорить, что она задержала развитие сервиса?

— И да, и нет. Некоторые вещи сильно затормозились, потому что мы потратили почти месяц, чтобы привести все в норму. Мы должны были проверить все сервисные компоненты на предмет закладок, оставленных злоумышленниками, вычистить их и перезапустить все заново.

С другой стороны, так как мы полностью перезапускали базу связки пользователей и видео, это позволило заново разметить весь архив. Это, в свою очередь, помогло запустить гораздо более быстрый поиск и машинное обучение. В обычном режиме нам пришлось бы потратить на это в два раза больше времени или прервать работу сервиса, что невозможно.

— Раз оно уже легло, то почему бы и не сделать?

— Да, воспользовались ситуацией в интересах платформы.

— Планируется ли вводить более жесткое ранжирование видео по возрастной категории, с отдельным приложением наподобие «YouTube Детям»?

— У нас уже есть детская рубрика на сайте и приложение Rutube.Kids в App Store (запущено в 2014 году, не обновлялось с 2021 года, версии для Android нет.— “Ъ”), но мы его переделываем. Ранжирование тоже есть, но сейчас мы больше говорим об субаккаунтинге, возможности введения дополнительного учета доступа по времени. Это техническая задача, и надеюсь, что в этом году мы тоже ее решим.

Компаний, которые сделали нормальные приложения с детским субаккаунтингом, не так много, как и хороших приложений. Современные дети умнее родителей в том, что касается использования гаджетов, поэтому защита детей в интернете — непростая задача с точки зрения пользовательского опыта. Она либо не будет работать должным образом, либо будет слишком заумной для родителей. Если детям запрещать что-то в лоб, это никому не понравится.

— Как бы вы оценили финансовые показатели Rutube? ООО «Руформ» последние три года убыточно, причем в 2021 году чистый убыток составил 2,7 млрд руб.

— Говорить о первых глобальных результатах пока рано. Мы отсчитываем свою историю с конца 2020 года, когда «Газпром-медиа холдинг» консолидировал этот актив (Rutube запущен в 2006 году, «Газпром-медиа» приобрела контроль в нем в 2008 году, в декабре 2020 года консолидировал 100%.— “Ъ”). Работы предстоит много, комментировать результаты предыдущих команд считаю некорректным.

Наша задача — представлять видеосегмент в России. Это масштабная планомерная работа, которая включает и совершенствование продукта, и разнообразие контентного предложения, и вопрос кибербезопасности. Уверен: пройдя все этапы модернизации, мы сможем заявить о положительной финансовой динамике.

— Планируется ли сотрудничество внутри «Газпром-медиа» между Rutube и сервисом «Аудиоклуб»?

— У нас есть единый логин «Газпром ID», который позволяет бесшовно переходить между всеми площадками с сохранением интересов пользователя.

— Что насчет более тесного объединения видео- и аудиоплатформы по типу YouTube и YouTube Music?

— Честно говоря, мы хотим договориться, чтобы у нас была единая база аудио. Сейчас какую-то часть аудио выкладываем на Rutube, но с учетом позиции мейджоров это нелегко.

— После ухода YouTube из России на рынок труда вышли некоторые ключевые кадры, отвечавшие за развитие в регионе,— в частности, руководитель по продвижению музыки Андрей Стебунов оказался в VK. Вы не перехватывали высвободившихся специалистов?

— К моменту, когда мы утвердили «дорожную карту», команда Rutube уже «устаканилась». У нас были некоторые изменения, но в общей массе незначительные. Мы понимаем, как двигаться к цели вместе, умеем работать рука об руку и понимаем друг друга.

— А как же свежие кадры, взгляд со стороны?

— После переезда в новый офис, где теперь находятся все цифровые активы «Газпром-медиа», Rutube нанимает много людей — и в разработку, и в инфраструктуру. Команда растет и расширяется. Мы набрали много очень классных ребят из медийного, артистического мира.

— Я правильно понимаю, что задачи нанять людей, уходящих из YouTube, и не стояло?

— Нет — а зачем? Мы поняли для себя, что мы другие. Мы не создаем клон или копию YouTube. Мы знаем свои преимущества и ресурсные зоны, знаем, что можем сделать лучше и в чем хотим развиваться и совершенствоваться.

Моисеев Александр Сергеевич Личное дело Родился 28 апреля 1980 года в Москве. В 2002 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. С 2001 по 2006 год трудился в различных телеком-компаниях. В 2006 году пришел в «Лабораторию Касперского», занимался развитием бизнеса в Италии и Израиле. В 2013 году стал управляющим директором компании в Европе, в 2016 году — директором по продажам на мировом рынке. В июле 2021 года стал советником генерального директора холдинга «Газпром-медиа», а в ноябре был назначен заместителем гендиректора. На этом посту занимался построением структуры управления цифровыми активами, ускорением цифровой трансформации холдинга. С февраля 2022 года — генеральный директор Rutube. Профессионально занимается автоспортом, специализируется в гонках на выносливость и гонках на спортивных автомобилях. Выступал на таких соревнованиях, как Ferrari Challenge Europe, Blancpain Endurance Series, 6 Hours of Rome, International GT Open, Italian GT Championship.

Видеохостинг Rutube Company profile Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео был запущен в 2006 году предпринимателями из Орла Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. В 2008 году холдинг «Газпром-медиа» приобрел контрольный пакет акций компании, оценив ее в $15 млн. В 2016 году Rutube был объединен с сетью дистрибуции легального контента Pladform, в результате чего была создана компания «Руформ». Активы «Руформа» на тот момент принадлежали «Газпром-медиа» (33,3%) и Pladform (66,7%). В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал владельцем 100% ООО «Руформ». С конца 2019 года Rutube начал работать на базе платформы List, которая предоставляет бесплатный доступ к контенту при условии, что пользователь посмотрел рекламу и ответил на вопросы. В апреле 2021 года был проведен полный редизайн видеохостинга. Также стали доступны просмотр видео без регистрации, создание тематических плейлистов, монетизация контента и другие функции. В марте 2022 года количество уникальных пользователей сервиса превысило 21 млн.

Интервью взял Юрий Литвиненко