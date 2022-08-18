В сетях всплыла фальшивая сайра

Падение доходов населения спровоцировало рост контрафактных рыбных консервов, которые в рознице продаются миллионами банок. Некоторые производители под видом дорогой сайры реализуют, например, дешевые сардины. Но, несмотря на существующую систему «Меркурий», позволяющую выявить подмену, регуляторы по действующим нормам не могут изъять такую продукцию из продажи. Участники рынки, опасаясь снижения доходов из-за роста фальсификата, обратились в Минпромторг с просьбой разрешить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) от 16 августа главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов в рознице. В письме говорится, что с 2020 года увеличились случаи «подмены недобросовестными предприятиями в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь». Такая продукция продается по цене сайры.

По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 руб., сардины — 16 руб. В этом году, утверждают в ассоциации, «объем фальсификата достиг миллионов банок», но точных цифр не приводят. В Минпромторге пообещали рассмотреть письмо после его получения. АРПП пишет, что ИС «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление готовой продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую». Но к этому моменту контрафакт уже оказывается в рознице.

Дальше, подчеркивают в АРПП, возникает парадоксальная ситуация. Россельхознадзор фиксирует нарушение, но не имеет полномочий изъять или арестовать контрафактные консервы, так как это может сделать только Роспотребнадзор. Последний по регламенту Таможенного союза может исследовать продукт только органолептическим методом. Но инспекторы Роспотребнадзора «не могут отличить одну рыбу от другой по вкусу», а для модернизации лабораторий, где ведомство могло бы определять продукт по ДНК, бюджет средства не выделяет, отмечают в АРПП. Такие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют Роспотребнадзору использовать результаты исследования сторонней структуры.

АРПП просит Минпромторг разрешить существующую коллизию, унифицировав систему контроля, а также сделать данные «Меркурия» открытыми для общественности, что позволит потребителям в онлайн-режиме отслеживать качество продукции. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что этот вопрос находится в компетенции Россельхознадзора как оператора системы. Там не смогли предоставить оперативный комментарий. В Роспотребнадзоре сообщили, что еще в 2021 году получали обращения ГК «Доброфлот» по поводу фальсификации консервов из сайры. Но лабораторные исследования, представленные компанией, в службе подсчитали недостаточным доказательством.

В АРПП говорят, что в начале этого года обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой найти решение «этой системной проблемы». Но служба сообщила, что информация о целенаправленном характере выявленных нарушений не подтверждается. В среду ФАС заявила “Ъ”, что описанные АРПП действия производителей подпадают под сферу действия закона о защите прав потребителей.

Промысел сайры сложный и дорогой, поэтому российские компании ее почти не добывают, а закупают сырье для консервов в Китае или Южной Корее, поясняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Господин Ефремов утверждает, что ритейлеры, продавая консервы с дешевой рыбой под видом сайры, «закрывают глаза на нарушения». В «Ленте» говорят, что при поступлении информации о подмене сырья в рыбных консервах они снимаются с продажи. В X5 Group, «Магните», Auchan, «Дикси» не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк считает, что спрос на контрафактные консервы растет из-за снижения доходов россиян. Он полагает, что решить проблему могла бы интеграция «Меркурия» с маркировкой рыбных консервов. Эксперимент по добровольной маркировке этой продукции стартовал в апреле этого года и продлится до февраля 2023 года. В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») говорят, что не так давно в Новосибирской области было выявлено 6 млн банок рыбных консервов, где использовалось сырье, отличавшееся от указанного на упаковке. Впрочем, Александр Ефремов опасается, что интеграция двух систем приведет к дублированию функций.

Алексей Полухин