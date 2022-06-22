Рыба любит тишину

Инициатива Минфина о переводе до 25% российской рыбы на биржевые торги для стабилизации внутреннего рынка встретила сопротивление участников отрасли. Рыбопромышленники утверждают, что сформировать стандартные партии из добытой в разных районах рыбы невозможно, ее транспортировка затруднена, а усложнение торговли приведет только к росту цен. Производители молока и мяса также критикуют идею Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) директору департамента финансовой политики Минфина Ивану Чебескову от 20 июня с предложением не вводить процедуру принудительных биржевых торгов для рыбной продукции. Соответствующие поправки к закону «Об организованных торгах» Минфин разместил для общественного обсуждения в мае. Согласно проекту документа, в случае «существенных изменений» условий обращения товаров на бирже должны будут продаваться до 25% произведенной мороженой рыбы и филе, мясной и молочной продукции, зерновых и уже торгуемых нефтепродуктов, газа и удобрений.

Конкретные причины для введения обязательных биржевых торгов продуктами питания в законопроекте не указаны — их отдельно должно будет установить правительство РФ. Источник “Ъ” в отрасли прогнозирует, что это может быть резкое повышение стоимости рыбы, а также жалобы торговых сетей на сложности с закупками. По словам собеседника “Ъ”, продажа товара на бирже призвана ослабить давление на рынок и стабилизировать цены. Авторы законопроекта также указывают, что формирование биржевой цены позволит избежать административного регулирования рынков. По оценкам ВАРПЭ, потенциально под реализацию может попасть 805 тыс. тонн рыбной продукции стоимостью 76,14 млрд руб.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что указанная в законопроекте Минфина мороженая рыба и филе не подходят для биржевой торговли. Добытая в разных бассейнах рыба различается размером, что не позволит сформировать стандартизированные партии. Кроме того, логистика осложняется необходимостью соблюдения температурных режимов, что требует дополнительного оборудования, указывает он.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что за последние пять лет заключено несколько тестовых сделок по продаже минтая через Санкт-Петербургскую биржу, но реальной заинтересованности в торгах у покупателей не наблюдается. Кроме того, Минфин устанавливает новый порядок не для розничной продукции, а для сырья, которое приобретают переработчики и оптовики, добавляет президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. По его словам, инициатива, напротив, может спровоцировать рост цен, так как изменятся цепочки закупки и логистики, а также появятся дополнительные посредники.

Хотя управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Дмитрий Орехов считает, что, поскольку у всех участников будут объективные ценовые индикаторы, биржевая торговля рыбной продукцией обеспечит прозрачность сделок и, как следствие, снизит цену продукции. А затраты на инфраструктуру у биржи могут быть ниже, чем текущие издержки на посредников между рыбаками и продавцами, оплачиваемые потребителями, указывает аналитик. В Минфине заявили, что опасения производителей продуктов связаны с непониманием преимуществ биржевой торговли. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что не получали законопроект.

Производители других продуктов питания также раскритиковали инициативу Минфина. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что в мире нет практики биржевых торгов сырым или пастеризованным молоком. Основные торгуемые через мировые биржи товары — сухое молоко, сыворотка, сливочное масло. По каждой из этих категорий Россия зависит от импорта на 30–50%, поэтому именно стоимость импортной продукции будет прежде всего влиять на ценовую конъюнктуру, поясняет господин Белов.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что физическая торговля мясом на бирже невозможна по тем же причинам, что и рыбой. Кроме того, напоминает он, в мясной отрасли уже существуют электронные площадки, позволяющие взаимодействовать производителям с покупателями в оптовом звене. Эти площадки созданы в том числе с подачи властей для повышения прозрачности рынка. Но в 2021 году, замечает господин Юшин, цены на мясо начали расти как раз из-за возросшего спроса на торгах, и регуляторы начали выступать за отказ от этой процедуры.

Алексей Полухин