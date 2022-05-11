Крипта мешает контролю капитала

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Полулегальный статус криптовалют и высокая степень децентрализации операций с ними позволяют эффективно использовать такие активы для обхода капитальных ограничений, следует из работы экономистов МВФ, опубликованной вчера на сайте фонда. Авторы указывают, что популярность криптовалют, в первую очередь стейблкойнов, резко растет в странах с высокой инфляцией и нестабильной экономикой. Работа МВФ укладывается в мировой тренд борьбы за прозрачность криптоактивов — ранее о намерении ввести криптовалюты в рамки международной системы обмена налоговой информацией заявляли в ОЭСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внедрение капитальных ограничений требует отслеживания операций и идентификации контрагентов, а использование криптоактивов существенно снижает эффективность подобного контроля даже в случае с использованием посредников, таких как криптобиржи — констатируют экономисты Международного валютного фонда в новом исследовании, посвященном участию криптовалют в перетоках капитала. Мировой объем криптоактивов сейчас составляет $2–3 трлн, это около 1% от стоимости финансовых активов, но в некоторых странах популярность криптовалют существенно выше, а торговля стейблкойнами, привязанными к доллару США, заметно выросла с 2020 года. Изменилась и структура рынка — на нем за последние два года выросла доля институциональных инвесторов и корпораций — особенно в Северной Америке и Европе.

Всего сейчас около 90% членов МВФ прибегают к тем или иным видам ограничений, но более чем у половины они носят крайне ограниченный характер, существенные барьеры внедрены лишь в 21 стране. При этом в двадцатке стран, где наиболее распространено использование криптовалют, пока лишь одна развитая — США (лидирует — Вьетнам, за ним следуют Индия, Пакистан, Украина, Кения, Нигерия, Венесуэла, Того, Аргентина, Колумбия, Таиланд, Китай, Бразилия, Филиппины, ЮАР, Гана, Россия, Танзания и Афганистан). Популярность криптовалют зачастую связана с высокой инфляцией и нестабильными экономическими условиями, что усиливает риски «криптоизации» — стейблкойны способны заменять локальные валюты в качестве средств обмена и инвестиционных активов, говорится в исследовании.

Зачастую «полулегальный» статус криптовалют служит первым условием для создания серой зоны — формальные капитальные ограничения не могут касаться каналов, не имеющих легального статуса, эта же проблема касается и полномочий регуляторов (большинство из них работают только с финансовыми активами). В то же время торговля криптоактивами может происходить без привлечения посредников, на которых можно было бы возложить ответственность за предоставление отчетности и соблюдение ограничений, поэтому степень децентрализации экосистемы является ключевым параметром для усиления контроля со стороны государств — чем ниже уровень централизации, тем меньше у регуляторов возможности отслеживать трансакции (использование специальных «миксеров» также скрывает следы операций). Легче всего поддаются регулированию стейблкойны, выпущенные под резервы ЦБ (цифровые валюты).

Расхождения в регулировании между странами также ведут к «регуляторному арбитражу» — в большинстве стран криптоактивы не являются частью официального рынка обмена валют, но ЮАР уже предпринимает попытки распространить валютное регулирование на криптовалюты, в Аргентине соблюдение капитальных ограничений официально заявлено в качестве одной из целей регулирования криптоактивов. В целом авторы советуют регуляторам прояснять статус криптовалют, прибегать к международному обмену информацией, а также разрабатывать модели, позволяющие вычленять наиболее рискованные операции, однако признают, что препятствий для соблюдения капитальных ограничений со стороны криптовалют будет становиться все больше.

Напомним, что мировые финансовые регуляторы беспокойство МВФ разделяют: ранее о намерениях включить криптовалюты в систему международного обмена налоговой информацией, лишив их большей части привлекательности для серых операций, заявляли в ОЭСР (см. “Ъ” от 23 марта) — проект такого регулирования может быть рассмотрен саммитом G20 уже в октябре.

Татьяна Едовина