Лиз Трасс и Риши Сунак проходят проверку Шотландией

Кандидаты в лидеры Консервативной партии и, соответственно, премьер-министры Соединенного Королевства поехали в Шотландию бороться за голоса местных консерваторов. Цель каждого из политиков — действующей главы МИДа Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака — убедить избирателей в своей способности сохранить королевство соединенным. Оба кандидата выступают против повторного референдума о независимости региона, на котором настаивают в Эдинбурге. Шотландская национальная партия (ШНП) и глава правительства региона Никола Стёрджен намерены выторговать у Лондона право на проведение плебисцита уже в 2023 году, а если это не удастся, то превратить следующие парламентские выборы в де-факто голосование о независимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиз Трасс (в центре)

Фото: Russell Cheyne, Reuters Лиз Трасс (в центре)

Фото: Russell Cheyne, Reuters

Вот уже почти месяц претенденты на пост уходящего Бориса Джонсона спорят о том, кто из них лучше справится с кризисом в экономике и облегчит «подорожавшую» жизнь британцев. Но во вторник им пришлось отодвинуть эти проблемы на второй план и резко сменить тематику. Они отправились в Эдинбург, чтобы выступить перед шотландскими консерваторами и ответить им на весьма непростой вопрос: как они собираются сохранить единство Великобритании?

Отвечать на него пришлось в то время, когда глава правительства Шотландии Никола Стёрджен развернула масштабную кампанию, требуя от Лондона разрешения на проведение повторного референдума о независимости. Когда в 2014 году 55% населения региона проголосовали за сохранение Соединенного Королевства, все думали, что активность местных националистов несколько поутихнет. Однако референдум по «Брекситу», на котором 62% шотландцев выступили против выхода из Евросоюза, вдохнул в дискуссии о независимости новую жизнь. По мнению госпожи Стёрджен, в изменившихся условиях шотландцы имеют право снова высказаться о будущем своей земли и решить, оставаться ли ей в трехвековом союзе с Англией и Уэльсом или же суверенно шагать рука об руку с ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен

Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен

Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters

Как отмечает Bloomberg, сторонники и противники независимости, согласно опросам, сейчас разделились почти поровну. И в этой опасной ситуации местные консерваторы, являющиеся ярыми сторонниками Соединенного Королевства, естественно, хотят быть уверены, что преемник Бориса Джонсона будет непреклонен в вопросах единства страны.

Оба претендента на премьерское кресло заранее заявили, что, как и Борис Джонсон, не дадут разрешения на новый референдум. Однако шотландский вопрос имеет большое влияние не столько на исход гонки в Консервативной партии, сколько на всеобщие парламентские выборы в конце 2024 года, которые Никола Стёрджен уже пригрозила объявить де-факто референдумом, если новый премьер не даст добро на полноценный плебисцит.

При этом и Лиз Трасс, и Риши Сунак напирают на то, что госпожа Стёрджен — популистка и твердит лишь о праве на самоопределение, забывая о реальных проблемах региона. Как напомнило агентство Reuters, Шотландия вышла на первое место по смертности от наркотиков в Европе, две трети населения страдают ожирением и избыточным весом, а данные прошлого года показали, что система образования в регионе самая слабая в Великобритании. И кто бы ни стал следующим премьером, этому политику придется все эти и многие другие проблемы решать, причем во взаимодействии с правительством в Эдинбурге во главе с Николой Стёрджен.

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Фото: Russell Cheyne, Reuters Риши Сунак

Фото: Russell Cheyne, Reuters

И тут Лиз Трасс, в отличие от Риши Сунака, который был жестким, но аккуратным в высказываниях, уже успела серьезно подпортить потенциальное сотрудничество. Лидер консервативной гонки обвинила шотландскую коллегу в том, что та просто «ищет внимания», и заявила, что госпожу Стёрджен «лучше игнорировать». Возможно, такая жесткость и произведет впечатление на местных консерваторов, однако в перспективе всеобщих выборов любое сотрудничество с Эдинбургом куда конструктивнее его «игнорирования».

Учитывая слабеющую поддержку Консервативной партии в стране и, согласно опросам, незначительное лидерство лейбористов, шотландские голоса в 2024 году могут оказаться решающими. Осложняет ситуацию для однопартийцев Бориса Джонсона тот факт, что симпатии юнионистов (сторонников единого государства) разделены между консерваторами, лейбористами и либерал-демократами, в то время как выступающие за независимость в основном поддерживают ШНП. Так что будущему премьеру так или иначе будет необходимо что-то предложить шотландцам. Провал нового Кабинета на этом направлении в течение следующих двух лет может обернуться дополнительным импульсом для сепаратистских настроений в регионе.

И в этом плане, несмотря на жесткую риторику в отношении шотландского лидера, Лиз Трасс уже начала делать первые шаги. Так, она пообещала предоставить членам местного парламента привилегии для обеспечения более тщательного контроля за деятельностью правительства, а также заключить торговую сделку с Индией, которая должна отменить давние 150-процентные пошлины на шотландский виски — крупнейший экспортный продукт региона. «Как нация мы сильнее вместе, и Соединенное Королевство нуждается в Шотландии, так же как Шотландия нуждается в Соединенном Королевстве»,— подбодрила юнионистов Лиз Трасс.

Для нее, кстати, не очень приятным обстоятельством в контексте нынешней гонки может оказаться антирейтинг Бориса Джонсона: по данным опроса компании Ipsos, проведенного в мае, 83% жителей Шотландии были не удовлетворены политикой уходящего премьера. А ведь именно госпожа Трасс, сохранившая лояльность боссу до конца, сейчас считается наследницей его идей и курса.

Так или иначе, согласно исследованию европейского отделения издания Politico, основанному на всех последних опросах, за главу МИДа готовы проголосовать 55% зарегистрированных членов Консервативной партии против 32% за экс-казначея. Сделать свой выбор консерваторы (около 160 тыс.) смогут вплоть до 2 сентября, а имя победителя объявят 5-го числа первого месяца осени. И лишь на следующий день Борис Джонсон официально сложит с себя полномочия и передаст резиденцию на Даунинг-стрит, 10 следующему премьеру.

Алексей Забродин