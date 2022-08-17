Полный инстец

Партия «Новые люди» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на предмет нарушений российского законодательства и в случае их устранения снять блокировку соцсети «в интересах российского малого бизнеса». Пока для разблокировки Instagram оснований недостаточно, полагают эксперты, но даже при положительном решении госорганов вероятность того, что Meta начнет выполнять требования российского законодательства, крайне мала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

“Ъ” ознакомился с письмом председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина (партия «Новые люди») в Генпрокуратуру от 16 августа с просьбой рассмотреть возможность разблокировать запрещенную в России соцсеть Instagram. Депутат цитирует вице-президента Meta Ника Клегга, который весной заявлял, что компания против русофобии (в этом, в частности, обвиняли соцсеть) и вводит запрет публикаций на подобные темы. Господин Демин попросил Генпрокуратуру проверить соответствие этих заявлений действительности и в случае положительного вердикта рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Instagram.

Также 16 августа в рамках предвыборной кампании и встречи с уральскими блогерами вице-спикер Госдумы и однопартиец Александра Демина Владислав Даванков заявил, что блокировка Instagram привела к массовому использованию «сомнительных сервисов VPN», а также к падению доходов малого и среднего бизнеса, для которого соцсеть часто была единственной точкой продаж. В качестве примера снятия блокировки Владислав Даванков приводит решение в отношении Telegram в 2020 году. О возможности разблокировки Instagram на прошлой неделе говорил и зампред комитета Госдумы по связи и IT Антон Горелкин, если «соцсеть извинится и изменит политику».

Тверской райсуд Москвы запретил деятельность компании Meta на территории России через социальные сети Instagram и Facebook 21 марта. Сейчас предприниматели не могут купить в Instagram таргетированную рекламу (это обусловлено не только решением суда, но и позицией самой Meta, то есть ограничение сохранится даже при разблокировке), доступными остаются только прямые интеграции в контент блогеров, хотя и объемы последних снизились примерно на 70%, отмечает глава PR Development Алла Аксенова. «К нам много раз уже приходили владельцы компаний, которые продвигались только через Instagram и теперь не понимают, как продавать и куда ушла аудитория»,— говорит основатель Digital Church Марк Хлуднев.

Поскольку решение о блокировке было мотивировано тем, что в соцсетях распространяется контент экстремистского содержания, а компания не применяет собственную корпоративную политику, то для снятия ограничений Генпрокуратура должна обратиться в суд с заявлением, в котором укажет либо на прекращение распространения противоправного контента, либо на изменение политики Meta, объясняет руководитель направления «Разрешение It & Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его мнению, обращение депутатов не создает условий для снятия блокировки с Instagram, а использование «сомнительными сервисами» VPN остается на личном усмотрении россиян.

Разблокировка сети возможна, например, если платформа сменит владельца или ее работа на территории России будет каким-то образом поручена иной организации, допускает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев: «Вместе с тем такие варианты не исключают повторного обращения прокуратуры в суд для запрета деятельности сети».

Но даже если Генпрокуратура придет к выводу, что Meta устранила нарушения в части распространения экстремистской информации, это не решит всех проблем компании в России, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Дело в том, что Meta в ноябре 2021 года попала в перечень тех, кто по закону «о приземлении» должен открыть представительство в РФ и удалять запрещенную информацию. Компания, подчеркивает господин Казарян, не исполнила этих требований и, вероятнее всего, в текущей геополитической ситуации не будет принимать мер, чтобы соответствовать закону «о приземлении».

Татьяна Исакова, Валерия Лебедева, Тимофей Корнев