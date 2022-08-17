Школьный некомплект

До начала нового учебного года осталось меньше двух недель, и уже давно к 1 сентября родители закупаются не только канцтоварами, но и электроникой. Можно придумать разные требования к тому, что маркетологи магазинов называют «компьютером для учебы». Но, во всяком случае, он точно должен быть из коробки готов как минимум к работе с документами. И как раз с этим сейчас могут возникнуть серьезные проблемы.

Доля ноутбуков, ввезенных в РФ без операционной системы (ОС), уже превысила половину от общего объема (см. “Ъ” от 6 июля). Все больше компьютеров, выставленных в торговых залах, демонстрируют только черный экран с курсором или сообщением об ошибке. Сторонники альтернативных ОС настаивают, что, по крайней мере, покупатели не переплачивают за лицензию на Windows. Но человек, которому нужно без лишних хлопот обустроить рабочее место ребенку, вряд ли сочтет это плюсом, особенно учитывая, что запасы легальных копий Windows быстро тают.

Когда на днях я заметил в «М.Видео» ноутбуки с ОС Ubuntu (свободная система, работающая на базе Linux), то воспринял это как попытку ритейлера хоть как-то решить проблему «недружелюбности» компьютеров без предустановленного софта. Конечно, Linux трудно назвать простой в освоении, но среди таких систем Ubuntu — одна из самых популярных, да и свободный офисный пакет LibreOffice уже включен в ее поставку. Но, увы, как выяснилось, что Ubuntu используется в данном случае лишь для отображения заставок и электронных ценников ПК. Если купить витринный образец с Ubuntu, перед продажей компьютеру вернут «базовую комплектацию».

Но даже если потребитель найдет ноутбук с Windows или macOS, встает вопрос офисного ПО. Что готовы предложить ритейлеры людям, которым уже не купить подписку на Microsoft 365? Если судить по предложениям «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Связного» — OfficeSuite и Polaris Office, которые когда-то предназначались только для мобильников. Оба набора программ, согласно Google Trends, не особо интересны россиянам: по частоте поисковых запросов они проигрывают не только Microsoft Office и LibreOffice, но и российским «МойОфис» и «Р7-офис». Кроме того, OfficeSuite и Polaris Office — продукты из США и Южной Кореи соответственно. Мои вопросы к их разработчикам о продолжении работы в РФ остались без ответа.

Вполне вероятно, что такая позиция ритейлеров может привести к расцвету нового бизнеса по «обустройству» компьютеров под ключ. И, скорее всего, ориентируясь на спрос, а не политику, такие сервисы будут ставить пиратские продукты от Microsoft, игнорируя свободные, корейские, а тем более российские альтернативы.