Инвестиции про запас

Около 65% счетов физлиц на брокерском обслуживании остаются пустыми, притом что общее количество инвесторов уже достигло 27 млн человек. Сами клиенты объясняют отсутствие средств на счетах преимущественно неспособностью разобраться в нюансах торгов. Эксперты связывают явление с повальным открытием брокерских счетов «в дополнение» к банковским. Аналитики полагают, что для существенного притока средств потребуются дополнительные стимулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Anderida Financial Group, согласно которому порядка 65% открытых счетов физлиц на брокерском обслуживании в России остаются пустыми. Еще около 20% клиентов имеют счета, не превышающие 15 тыс. руб. Таким образом, счета свыше 15 тыс. руб. имеет только около 15% инвесторов. Чаще всего (35%) в качестве причины отсутствия средств они называют неспособность разобраться в нюансах торгов. Четверть опрошенных заявили, что «ожидают более спокойной ситуации» для минимизации риска. Еще 10% пояснили, что пока только разрабатывают стратегию инвестирования, 15% респондентов открыли счет «на всякий случай», столько же приходится на другие причины.

Общее количество инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении по состоянию на 1 августа составляло около 27 млн человек, увеличившись за год на 68%. Но, по оценке Anderida Financial Group, количество активных инвесторов в России не превышает 9,4 млн человек, а годом ранее их было чуть менее 5 млн. Статус квалифицированных инвесторов на 1 августа получили только 550 тыс. россиян, то есть менее 1% экономически активного населения. Тестирование успешно проходит лишь 55% граждан, при этом среднее количество попыток на прохождение теста составляет порядка 2,5.

Большинство «нулевых клиентов» — это брокерские счета клиентов крупных банковских групп, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он пояснил, что у некоторых банков «в свое время был KPI по количеству открытия брокерских счетов» и при этом «для выполнения целей не было необходимости их пополнять».

Владелец банковского счета или вклада зачастую получает уведомление в мобильном приложении или по СМС о возможности получить более высокую доходность от вложений при открытии брокерского счета, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, отмечает он, высокую эффективность дают специализированные маркетинговые кампании, где клиентам предлагается виртуальный брокерский счет и несколько тысяч рублей на нем от банка либо гарантии безубыточного трейдинга в течение одного—трех месяцев.

Часть пустых счетов принадлежат действующим клиентам, которым понадобились деньги на какие-то другие цели, говорит руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Другая часть, добавил он,— это новые клиенты, которые открыли счет из интереса и пока не готовы инвестировать, а просто изучают рынок. Как правило, от открытия счета до начала активной торговли в БКС проходит две-три недели. У клиентов «Финама» это обычно месяц.

Доля квалифицированных инвесторов строго коррелирует с объемом денег на счете, на практике основной критерий для квалификации — имущественный ценз (на сегодняшний день 6 млн руб.), уточняет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Согласно статистике ЦБ, добавляет эксперт, счета зафондированы очень неравномерно, 5% инвесторов владеют практически всеми деньгами на рынке.

Однако есть и факторы, способствующие активизации клиентов, имеющих или намеревающихся открыть брокерские счета. Господин Бархота считает главной предпосылкой к этому меньшие возможности банков по взиманию комиссии или заморозке средств (в особенности в отношении валюты). Господин Александров полагает, что основным инструментом привлечения денег на фондовый рынок станет расширение спредов между доходностями депозитов и рынка. И по мере стабилизации экономической ситуации в месяц будет открываться 400–500 тыс. новых брокерских счетов, ожидает Дмитрий Леснов.

По прогнозу Anderida Financial Group, к концу года количество инвесторов в России приблизится к 30 млн. А к 1 июля 2023 года может появиться до 3 млн новых ненулевых брокерских счетов, прогнозирует Андрей Бархота. Также аналитик ожидает роста остатков и оборотов на 3–5 млн условно нулевых брокерских счетов за тот же период. Однако другие эксперты считают, что для существенного притока условий пока недостаточно. Налоговые льготы по депозитам и наличие интересных предложений оставляют деньги в банках, поясняет господин Александров, и, чтобы стимулировать переток, нужно разработать аналогичные льготы для физлиц по облигациям.

Ксения Куликова, Ксения Дементьева