Тур открыли нули

Пятый тур чемпионата России открыл матч двух клубов из подвала турнирной таблицы. Новичок премьер-лиги «Факел» на своем поле сыграл вничью — 0:0 — с «Уралом», который набрал первое очко в турнире.

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Расставшийся на этой неделе после четырех подряд поражений с главным тренером Игорем Шалимовым кризисный «Урал» вышел на этот матч в составе, немножко освеженном все-таки его временным сменщиком Евгением Аверьяновым по сравнению со встречей предыдущего тура против «Спартака», но с прежней игрой. Не то чтобы совсем кислой, но такой игрой, в которой не за что в общем-то зацепиться. Все на каком-то среднем уровне.

Игра новичка высшего дивизиона в этом смысле хотя бы отличалась градусом бодрости — высоким, под стать поведению стадиона, который в нынешнем сезоне выглядит чуть ли не самым живым в российском чемпионате. Ее было хоть отбавляй. Если оставить кое-какие нюансы за скобками, «Факел» можно было бы принять за какую-нибудь рядовую команду не российской, а английской премьер-лиги: нацелен на отбор, после него несется вперед во весь опор, бить не боится. Но эти нюансы, конечно, слишком резали глаз, чтобы на них не обращать внимание.

«Факел» отличался, помимо бодрости, исключительной незадачливостью. Ему постоянно доводилось выполнять стандарты, ему позволяли забирать подборы у линии штрафной. Но все без толку из-за фальши в решающие мгновения, когда гол — вот он, рядышком.

Только Роману Акбашеву посчастливилось трижды пальнуть из позиций, представлявшихся жутко перспективными. Но ни один из этих ударов не получился по-настоящему опасным.

После перерыва резвости в этом матче стало еще больше. Прежде всего благодаря «Уралу», который, несомненно, добавил если не в аккуратности, то в злости. Эпизодами он все же напоминал, что в его рядах не так уж мало футболистов, которые недавно были на хорошем счету в чемпионате. Ну, тот же Вячеслав Подберезкин, например,— активный, резкий, умеющий создать остроту.

Но созданные им моменты, конечно, потерялись на фоне того, что соорудил в середине второго тайма «Факел». Руслан Магаль вроде бы завозился с мячом в чужой штрафной, однако до скидки партнеру дело дошло. Партнером был Акбашев, которому на сей раз надо было расстрелять оказавшегося абсолютно беззащитным голкипера Илью Помазуна. Но хавбек «Факела» продолжил печальную традицию этого вечера — мяч пролетел возле стойки.

А «Урал» на такой неприятный момент ответил своим, не менее страшным для соперника. Андрей Егорычев исполнил очень недурной навес на линию вратарской — мягкий, обогнувший головы защитников, чтобы точно лечь на голову одноклубнику Эрику Бикфалви. Тот бил наверняка, без шансов для вратаря Ильи Свинова. «Факелу» повезло — мяч стукнулся в перекладину.

А веселье на поле продолжалось.

Обе команды, казалось, решили, что в «правильный» футбол все равно играть не могут, а значит, можно смело играть в «дворовый» — когда плевать на построение барьеров в середине поля, когда мяч порхает без остановки от одной штрафной до другой.

Неприхотливая воронежская публика была в восторге. А когда головой в екатеринбургскую девятку отправлял мяч Максим Максимов, приготовилась уже умереть от счастья — до него были какие-то сантиметры. Но счастье испортил фантастический, с зависанием в воздухе «а-ля Майкл Джордан» прыжок Помазуна.

Нулевая ничья в этой круговерти удивительным образом устояла. «Урал» набрал первое очко в первенстве. «Факел» на самом деле далеко от него не ушел: у него всего три балла.

Алексей Доспехов