«Сочи» заместил «Зенит»

В четвертом туре чемпионата России «Сочи» отодвинул «Зенит» с третьего места на четвертое благодаря победе над «Пари Нижним Новгородом» со счетом 2:1. Вместе с тем петербуржцев догнали по очкам «Динамо» и «Ростов». Москвичи обыграли «Крылья Советов» — 2:0, а южане одолели «Оренбург» — 2:1

После того как «Зенит» немного притормозил в Грозном, сыграв вничью с «Ахматом», хороший шанс догнать его представился «Динамо» и «Ростову», а перед «Сочи» вообще замаячила перспектива вытеснить чемпиона из тройки. Кроме того, петербуржцев поджал «Краснодар», сократив дистанцию до одного пункта, и даже «Химки» воспользовались их осечкой. В четвертом туре подмосковный клуб победил «Торпедо» 3:1 и набрал на старте семь очков, одно из них зацепив как раз в матче с «Зенитом». Да, в начале сезона, пока команды идут довольно плотной группой, еще есть такая возможность побыть рядом с безусловным лидером российского футбола последних лет, которому и сейчас прочат уверенную победу в чемпионате.

Впрочем, тому же «Динамо» победу в Самаре, где их поджидали амбициозные «Крылья Советов», никто не гарантировал. Тем более что москвичи приехали без двух ведущих исполнителей — травмированного Даниила Фомина и дисквалифицированного Арсена Захаряна. Любопытно, что в их отсутствие главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович решил сыграть в три нападающих. Правда, счет открыли не они, а новый центральный защитник Роберто Фернандес. Преемник приостановившего контракт с «Динамо» Фабиана Бальбуэна и практически его копия, только на восемь лет моложе, тоже хорош в верховых единоборствах и очень опасен в чужой штрафной площади при стандартных положениях, что парагваец и продемонстрировал, переправив мяч в сетку головой после подачи с углового.

Но потом динамовцам приходилось в основном отбиваться от атак «Крыльев», одна из которых просто чудом не завершилась голом, когда Артем Соколов чуть не сломал перекладину могучим ударом с расстрельной позиции. Ну и вратарь Антон Шунин приложил руки к тому, что гости оставались сухими. А как только Йоканович убрал одного форварда в лице Константина Тюкавина, укрепив заднюю линию, его подопечные, как ни странно, сразу забили еще раз. Самарцы расслабились и не уделили должного внимания Вячеславу Грулеву, который по центру вышел один на один с Иваном Ломаевым, спокойно обвел голкипера и поразил пустые ворота. На этом и игра успокоилась. У хозяев как-то опустились «крылья», а судьи к тому же отменили гол Максима Витюгова, зафиксировав попадание мяча в руку, и не дали возродиться интриге. Таким образом, «Динамо» взяло верх — 2:0 — и с восемью очками достало «Зенит».

«Ростов» тоже поравнялся с петербургским клубом, одержав на своем поле натужную победу над «Оренбургом» — 2:1. В этом матче определяющим стало количество и качество исполнения пенальти. Хозяева заработали два 11-метровых, а гости пробили с «точки» лишь однажды. «Зениту» и «Динамо» ростовчане уступают сейчас по дополнительным показателям.

«Сочи» считался явным фаворитом в противостоянии с «Нижним Новгородом», хотя тот заставил себя уважать, когда эффектно спас предыдущий матч с ЦСКА, отыгравшись с 0:2, а ранее в меньшинстве ушел от поражения во встрече с «Локомотивом». А вот у черноморцев не возникло особых проблем с клубной командой наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова. Поначалу серебряному призеру прошлого чемпионата было непросто преодолевать насыщенную оборону гостей, но помог угловой, который привел к назначению пенальти за фол против Вани Дркушича. А матерый Кристиан Нобоа такие моменты щелкает, как орехи, пускай его визави в том эпизоде Артур Нигматуллин угадал направление удара. И очень быстро «Сочи» удвоил преимущество, все-таки раскачав защиту соперника в позиционном нападении. Артур Юсупов после хитрой передачи Сергея Терехова оказался с глазу на глаз с вратарем и тоже на опыте реализовал голевую ситуацию.

Прямо скажем, шансы на то, что «Нижний» опять спасется с 0:2, равнялись нулю. Подобные камбэки на поток не поставишь. Да и «Сочи» крепко держал нити игры. Хозяева по-прежнему действовали первым номером и не отступали от своего комбинационного стиля, который после ухода в ЦСКА Владимира Федотова практикует и их новый тренер Вадим Гаранин. Моментов для того, чтобы увеличить счет, у них было предостаточно, но где-то не хватало концентрации, где-то фарта, а главное — Нигматуллин стоял, как скала. В итоге нижегородец Иброхимхалил Юлдошев на 83-й минуте сократил разницу до минимума, тем не менее черноморцам удалось избежать нервной концовки, которую они провели у чужих ворот. «Сочи» выиграл 2:1 и с девятью очками поднялся на третье место.

Александр Ильин