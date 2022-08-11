И ковид импортозаместим

В России подтверждено шесть случаев нового штамма коронавируса «дельтакрон». По данным ученых НИИ гриппа имени Смородинцева, родина гибрида «дельты» и «омикрона» — Россия. По крайней мере, нигде в мире он больше не выявлен. Эксперты подчеркивают, что такое сочетание — большая редкость, так как штамм «дельта» практически исчез. Вместе с тем едва ли «дельтакрон» способен изменить ход пандемии. Как уточнили в Роспотребнадзоре, пациенты, у которых был выявлен этот гибридный вариант, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа ПЦР-лаборатории в диагностическом центре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Работа ПЦР-лаборатории в диагностическом центре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эволюцию коронавируса отслеживают по базе GISAID, куда ученые со всего мира отправляют расшифрованные образцы. В августе исследователи НИИ гриппа имени Смородинцева загрузили в систему 119 свежих июльских геномов коронавируса из Санкт-Петербурга. Больше 80% из них оказались подлиниями «омикрона» — BA.4 и BA.5. Однако имелись также вызывающие тревогу образцы, помеченные «красным флажком» ML (multiple lineages). Американский генетик Дмитрий Прусс, первым обративший внимание на очередную «загрузку» российских ученых, объяснил РБК, что они требуют дополнительного анализа из-за присутствия элементов геномов и «дельты», и «омикрона». По его словам, такое сочетание — большая редкость, поскольку штамм «дельта» практически исчез. Он отметил, что ни в одной другой стране мира этот гибридный вид коронавируса пока не был выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия.

В четверг Роспотребнадзор подтвердил циркуляцию так называемого дельтакрона. По заявлению пресс-службы ведомства, в стране обнаружено шесть случаев заболевания этим вариантом: один в Москве и пять в Санкт-Петербурге.

При этом оснований считать, что он приводит к более тяжелому течению заболевания или обладает большей способностью передаваться от человека к человеку, нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

«Дельтакрон» относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, уточнили в Роспотребнадзоре. По оценке экспертов ведомства, эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется «активным распространением» подвариантов «омикрона» — BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5. Отметим, в июне Роспотребнадзор сообщал, что на «омикрон» приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук уверен, что носителей «дельтакрона» сейчас «точно больше, чем шесть». Насколько — сказать сложно, потому что далеко не все образцы вируса передаются на секвенирование.

Впрочем, отмечает господин Барчук, важны не абсолютные, а относительные цифры, и как раз относительно общей выборки «дельтакрон» явно в меньшинстве. По его словам, вариантов коронавируса вообще гораздо больше, чем известно ученым: «Важно, что есть мутации, которые принципиально меняют ход пандемии, как "дельта" и "омикрон". А есть гигантское количество вариантов, за которыми наблюдают. И пока мы не получим данные о том, как они распространяются и какие у них дополнительные эффекты, то говорить, что они повлияют на пандемию, нельзя».

Отметим, «дельтакрон» не первый штамм родом из России. 9 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список для мониторинга вариант коронавируса AT.1. Он был ввезен в Россию из Европы, однако в процессе циркуляции приобрел уникальные мутации, за что получил название «российский». АТ.1 попал в так называемую первую группу приоритетности наблюдения. Год назад в нее входили еще четыре штамма: «эта», впервые зарегистрированный в Великобритании и Нигерии, «йота» из США, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу. Ни один из них, в том числе «российский», не выжил в коронавирусной эволюции. Антон Барчук полагает, что и «дельтакрон» мало повлияет на ход пандемии. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе со СМИ также призвал граждан успокоиться: «Просто надо набраться терпения на три месяца, будем ждать сообщений от Роспотребнадзора, насколько новый вирус будет вытеснять текущий».

Вместе с тем заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти.

Как следует из данных оперштаба 11 августа, суточный прирост новых заболевших впервые с марта превысил 25,8 тыс. случаев, что почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

Госпитализированы более 2,5 тыс. человек, скончались 52 пациента с COVID-19. Прогнозируя дальнейшее развитие коронавирусной волны, Антон Барчук отмечает, что ежесуточные показатели будут зависеть от интенсивности тестирования: «Если мы пойдем по довольно оптимистичному сценарию, что коронавирус превращается в циркулирующий постоянно респираторный вирус, не будет тяжелого течения, госпитализаций, то во многом интенсивность тестирования, которая сейчас резко упала, будет определять число случаев».

Наталья Костарнова