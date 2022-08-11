Вот вырастешь — тогда хоть обпрививайся

Верховный суд России отказался признать незаконным требование Минздрава получать согласие родителей для вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Истцы настаивали, что законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «Об основах охраны здоровья граждан» дают гражданам право самостоятельно принимать решение о медицинских манипуляциях с 15 лет. Мотивировочная часть позиции ВС пока неизвестна, но представитель истцов Петр Карманов называет решение суда «политическим» — и принятым под давлением противников вакцинации как таковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав разрешил подросткам самим определяться по всем прививкам, кроме прививки от коронавируса

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Минздрав разрешил подросткам самим определяться по всем прививкам, кроме прививки от коронавируса

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале 2022 года 17-летняя студентка Джессика Ахтариева решила привиться от коронавируса. Однако в московском пункте вакцинации у нее потребовали письменное согласие родителей на процедуру. Отметим, в законах «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «Об основах охраны здоровья граждан» говорится, что россияне старше 15 лет могут самостоятельно принимать решение о медицинских манипуляциях, в том числе о вакцинации. Однако в случае с прививкой против коронавируса (ее делают в России подросткам 12–17 лет вакциной «Спутник М») Минздрав допустил исключение: для этой процедуры необходимо письменное добровольное информированное согласие родителей. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова объясняла, что это позволит гарантировать добровольность вакцинации.

По словам госпожи Ахтариевой, ее семья живет в Уфе, поэтому оперативно передать документ было невозможно. В итоге девушка пошла на принцип и решила добиться права на вакцинацию от COVID-19 в суде. «Звучит это, конечно, немного пафосно, но да, я хочу отстоять право на самостоятельное решение для всех несовершеннолетних,— заявляла она в интервью изданию Metro.— Есть подростки, которые получают образование в другом городе, и вот сейчас они никак не могут вакцинироваться».

Аналогичный иск подал к Минздраву несовершеннолетний Михаил Шеховцов — он утверждает, что согласие на прививку от его родителей «получить невозможно». Интересы подростков представлял помощник депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой («Яблоко») юрист Петр Карманов. По его словам, на первом этапе более 20 человек — «таких же несовершеннолетних, которым родители не позволили вакцинироваться» — подали заявления о присоединении к иску. «Но одновременно поступило огромное количество заявлений от обеспокоенных граждан, желающих выступить заинтересованными лицами на стороне ответчика,— рассказывает “Ъ” Петр Карманов.— Очевидно, что в отличие от наших заявителей их права не были напрямую не затронуты. Суд должен был просто отклонить их, но решил заодно отстранить заявления и граждан, которые хотели выступить на стороне истца».

В апреле суд отклонил иск, и тогда подростки обратились с апелляцией в Верховный суд РФ. Но и там приказ Минздрава признали законным. Мотивировочная часть этого решения пока неизвестна. Петр Карманов называет решение ВС «политическим» и связанным с сильным давлением «антиваксеров». «Это несправедливо,— говорит господин Карманов.— Минздрав своим порядком ввел дополнительное, по факту неинформированное согласие родителей, в котором даже не разъясняется, в чем суть процедуры. Поэтому неудивительно, что многие из них не согласны на вакцинацию». По его словам, за время судебных разбирательств Джессике Ахтариевой исполнилось 18 лет и она сделала прививку. А вот для Михаила Щеховцова проблема все еще актуальна. Однако планов идти в Конституционный суд у него нет, отмечает господин Карманов.

«Решение Минздрава, что для прививки именно от коронавирусной инфекции несовершеннолетним необходимо согласие их законного представителя, представляет собой проявление его дискреционных полномочий. Само по себе оно действительно не нарушает права таких несовершеннолетних»,— комментирует адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Иван Александров. Он подчеркивает, что никто не лишает подростков возможности пройти вакцинацию: «Приказ Минздрава лишь устанавливает порядок проведения вакцинации, но не содержит ограничений права на получение прививки». А вот насколько решение Минздрава обоснованно, «это уже другой вопрос, который правильно было бы задать медицинскому сообществу», добавляет господин Александров.

«Медицинский» адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко указывает: согласно Гражданскому кодексу, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной дееспособностью и вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя совершать ряд сделок. Впрочем, получение медицинских услуг, если трактовать его как сделку, не входит в перечень, указанный в ГК. «Поэтому вопрос всегда оставался открытым. Вынесение постановления Верховного суда может помочь в формировании определенного правового подхода»,— надеется Ирина Гриценко.

Врач-педиатр, инфекционист, руководитель медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков согласен с позицией Минздрава: «Вакцина находится в третьей фазе клинических испытаний. Она зарегистрирована по ускоренной процедуре и рекомендуется по эпидпоказаниям. Соответственно, ее применение должно быть согласовано с родителями».

Отметим, согласно последнему заявлению на эту тему министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, к середине февраля в стране были вакцинированы «Спутником М» 60 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, 9 июня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в рамках клинических исследований в Москве стартовала вакцинация детей 6–11 лет.

Наталья Костарнова