Навязано — и с плеч долой

Как выяснил “Ъ”, в последнее время участились жалобы клиентов страховых компаний и банков на сложность с возвратом части страховой премии при досрочном погашении кредита. Особенно часто встречаются ситуации, когда страховка не имеет фактического отношения к кредиту, но была навязана при его оформлении. Юристы отмечают, что формально практика узаконена, но средства вернуть можно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние месяцы участились случаи, когда страховые компании (СК) не возвращают клиентам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Так, только на Банки.ру клиенты СК СОГАЗ, «АльфаСтрахование-Жизнь», «Согласие-Вита» и т. д. оставили десятки жалоб на то, что не могут вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребкредита, автокредита, ипотеки. При этом в некоторых случаях сотрудники банков навязывали клиентам страховку, хотя продукт не привязан к кредиту.

Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что в первом полугодии граждане массово снимали наличные и как один из способов вложения этих средств использовали досрочное погашение долгов. В ЦБ подтвердили “Ъ”, что тоже получили десятки подобных жалоб за последние несколько месяцев. Там уточнили, что в случае когда в одном договоре предусматривались различные риски, одна часть из которых принималась в обеспечение кредита, а другая нет, страховщикам не следует разделять риски, и они обязаны возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

Страховые компании уверяют, что действуют в рамках закона. Компания добросовестно выполняет обязательства в соответствии со всеми условиями по ранее заключенным договорам, подчеркнули в «АльфаСтрахование-Жизнь». В СОГАЗ отметили, что компания осуществляет возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита «в строгом соответствии с законодательными нормами». В СК «Согласие-Вита» не ответили на запрос “Ъ”.

Юристы подтверждают, что формально действия страховых компаний законны. Так, по словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Токаревой, в зависимости от условий договора страхователь может претендовать или не претендовать на частичный возврат премии. «Условия могут предусматривать, что страховая сумма в размере первоначальной суммы кредита остается неизменной в течение всего срока действия договора добровольного личного страхования, а срок действия данного договора и размер страховой выплаты не зависят от досрочного возврата кредита и от суммы остатка по кредиту,— поясняет она.— В этом случае досрочное погашение кредита не прекращает действия договора страхования, страховая премия возврату не подлежит». Если же по условиям договора добровольного личного страхования выплата страхового возмещения обусловлена остатком долга по кредиту, то досрочное погашение кредита до окончания действия договора страхования влечет его досрочное прекращение, отмечает юрист. Страховая премия подлежит возврату пропорционально периоду, на который договор страхования прекращается досрочно.

При этом, по словам юриста АБ «Сфера защиты» Андрея Лямзина, потребитель может рассчитывать на возврат части премии, если докажет факт навязывания или отношения страховки к кредиту. «Доказать навязывание страхования при заключении возможно, предоставив суду сведения о том, что банк безальтернативно предложил заемщику обезопасить риски,— поясняет он.— Советовал бы приобщить к материалам дела аудиозапись разговора, письменные доказательства, например, переписку с банком».

Руководитель «Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов» Екатерина Авдеева отмечает, что нередко страховка навязывается как обязательное условие к кредиту, а в итоге не имеет к нему отношения, получается введение в заблуждение потребителя. «Такая практика должна привлечь внимание регулятора и быть устранена,— полагает она.— Стоит повысить штрафы за многократные нарушения прав потребителей, что будет нивелировать потенциальную финансовую выгоду за недобросовестное поведение».

Юлия Пославская