У полковников отобрали даже надежду

Как стало известно “Ъ”, 1-й Апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшим полковникам МВД и ФСБ Евгению Кузину и Игорю Фролову за взятку в размере $500 тыс., полученную ими от бизнесмена Миро Амадяна за непривлечение его к уголовной ответственности по так называемой воровской статье УК РФ. Специалист по расследованию резонансных преступлений Кузин просил апелляцию вернуть ему хотя бы звание, чтобы его жена, дети и престарелые родители, потерявшие главу семьи на 11 лет, могли получать хотя бы полковничью пенсию, однако суд не пошел ему навстречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кузин

Фото: МВД РФ Евгений Кузин

Фото: МВД РФ

Тройка судей апелляционного суда рассматривала жалобы адвокатов осужденных в трех заседаниях, однако приговор, вынесенный Мосгорсудом господам Кузину и Фролову в минувшем марте, остался практически без изменений. Бывший полковник Кузин проведет в колонии строгого режима 11 лет за вычетом уже отбытого им под арестом времени, а отставной полковник ФСБ Фролов — назначенные ему ранее 9,5 года. Чекиста Мосгорсуд звания не лишил, а вот разжалованный полицейский Кузин пытался объяснить в апелляции, что решение горсуда ставит в крайне тяжелые материальные условия его оставшихся на воле родственников. По словам экс-полковника, его жена, находящаяся сейчас в декретном отпуске,— судебный пристав, после признания мужа взяточником будет уволена с работы; их старшее поколение тоже не может трудоустроиться, поскольку мать осужденного вынуждена ухаживать за его больным отцом. Семья, таким образом, могла надеяться только на пенсию господина Кузина, которой Мосгорсуд ее лишил. Однако добиться восстановления звания автору жалобы не удалось. Отметим, что на службе он не раз отличался, участвуя в раскрытии убийства журналистки Анны Политковской и других резонансных преступлений.

Апелляционный суд согласился лишь с доводами защиты о том, что сумма взятки, полученной полицейским и чекистом в конце 2019 года, была пересчитана следствием и судом в рубли по не совсем точному курсу. В итоге завышенными оказались и назначенные осужденным штрафы: в двойном размере для господина Фролова и в тройном для господина Кузина. Корректировка, правда, оказалась столь несущественной, что суммы в абсолютном выражении по сути остались прежними — 55,9 млн руб. и 83,9 млн руб.

Адвокат Евгения Кузина Роман Пиягин рассказал “Ъ”, что в суде оспаривались в основном многочисленные процедурные нарушения, допущенные, по мнению защиты, в предыдущем процессе. Так, по его словам, показания, данные в зале засекреченными свидетелями, были грубо искажены в протоколах, а вызвать их для повторного допроса по требованию защиты Мосгорсуд не захотел. В приговоре суда первой инстанции, как рассказал защитник, целыми абзацами копировалось обвинительное заключение ГСУ СКР по Москве, что, по мнению адвоката Пиягина, свидетельствовало об «обвинительном уклоне» процесса. Наконец, Мосгорсуд, как отмечалось в жалобе, проигнорировал и все доводы защиты по существу дела, однако комментировать их защитник уже не стал.

Напомним, в первом процессе обсуждались методы работы одного из самых засекреченных в системе МВД управления Главного управления угрозыска по раскрытию резонансных преступлений, в котором служил до ареста полковник Кузин, поэтому заседания горсуда проходили в закрытом режиме, а все их участники дали соответствующие подписки о неразглашении материалов. Роман Пиягин отметил, что с выводами апелляционного суда оба осужденных и их защитники тоже не согласились и обжалуют их в Верховном суде России. Там защита будет добиваться отмены приговора и его повторного рассмотрения.

Как было установлено Мосгорсудом, осенью 2019 года уже отставной к этому времени заместитель начальника отдела управления «К» СЭБ ФСБ РФ Фролов познакомил между собой двух своих приятелей: полицейского Кузина и московского бизнесмена, владельца нескольких отелей, агропредприятий и мусоросжигательных заводов Миро Амадяна. Оперативник Кузин, в свою очередь, попросил коммерсанта свести его с бывшими представителями известной на рубеже 2000-х годов оргпреступной группировки из Пушкинского района Московской области, которых он, якобы, разрабатывал. Итогами встречи с «пушкинскими» полицейский остался недоволен: те обвинили его в вымогательстве, создав определенные проблемы на службе. «Ответственным» за случившийся конфликт Евгений Кузин, как было установлено в суде, назначил посредника Амадяна и стал требовать откупные уже с него, угрожая в противном случае привлечь коммерсанта к ответственности по так называемой воровской ст. 210.1 УК РФ — за занятие высшего положения в преступной иерархии. Отставной чекист Фролов, по мнению суда, стал активно помогать приятелю, сделавшись таким образом полноценным соучастником требования взятки.

В течение трех последних месяцев 2019 года два полковника заставили бизнесмена переоформить на близкого им человека участок земли площадью 5 га в Дмитровском районе Подмосковья и передать им $500 тыс. наличными. Перед тем как расстаться с последним траншем в 4,5 млн руб., Миро Амадян обратился за помощью в ФСБ, и обоих взяточников задержали в служебном кабинете Евгения Кузина на Житной улице. Сам бизнесмен, добровольно сообщивший о выплаченных им взятках, уголовной ответственности за участие в коррупционной схеме избежал, однако и вернуть свою недвижимость и деньги не смог, поскольку его не признали потерпевшим.

Сергей Машкин