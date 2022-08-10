Российская полиция перешла все границы

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве обратилось в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте соучредителя и исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group, гражданина Германии Фабиана Кройхера. Предприниматель объявлен в розыск по уголовному делу о хищении контрольного пакета российского ООО «Брайнстон», а также 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Господин Кройхер стал третьим фигурантом громкого расследования, в котором есть еще двое обвиняемых, содержащиеся в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела о предполагаемом мошенничестве с акциями ООО «Брайнстон» и кипрской BelkaCar Ltd в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которым с сентября прошлого года занимается 10-й отдел ГСУ ГУ МВД по Москве, следствие получило подтверждение того, что к их хищению, помимо гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора Winterberg Group Ильмара Азмуханова причастно еще и «лицо из числа обладающих организационно-распорядительными полномочиями в швейцарской компании Bryanston». Им, по версии следствия, оказался гражданин Германии Фабиан Кройхер, которому, из-за невозможности установить его местонахождение, полицейское следствие заочно предъявило обвинение.

Кроме того, предпринимателя в рамках этого дела объявили в федеральный и международный розыски. Чтобы к последнему, как рассчитывает полицейское следствие, подключился Интерпол, и понадобилось судебное решение.

Однако разбирательство не состоялось, поскольку у господина Кройхера пока нет адвоката. В связи с этим рассмотрение вопроса отложено до 24 августа.

Уголовное дело в столичном полицейском главке было возбуждено по инициативе главного исполнительного директора компании Eurasian Resources Group Бенедикта Соботки, признанного потерпевшей стороной, по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Спустя пять месяцев, в феврале этого года, в деле появились первые фигуранты. Тогда оперативниками были задержаны господа Новак и Азмуханов, которым, однако, обвинение уже было предъявлено в рамках другого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое объединили с расследованием «злоупотреблений полномочиями».

В ходе следствия в ГСУ ГУ МВД пришли к выводу, что господа Новак и Азмуханов еще в 2017 году вступили в преступный сговор с «неустановленными следствием лицами» из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd, единственного владельца российского АО «Каршеринг». BelkaCar — одна из крупнейших российских каршеринговых компаний, предоставляющая услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

По версии следствия, организатором хищения выступил господин Новак, а Азмуханов стал исполнителем разработанного плана.

В результате, как считает следствие, подельники за спиной Бенедикта Соботки передали 35,5 тыс. акций кипрского офшора подконтрольной им Bryanston Resources АG, причем без оплаты ценных бумаг.

Одновременно с этим предполагаемые мошенники под руководством господина Новака похитили еще и 50% долей российского «Брайнстон», принадлежавшие господину Соботке. Хищение ценных бумаг российской компании следствие оценило в €2,1 млн, а общий ущерб по обоим эпизодам уголовного дела составил €47 млн, или более 4 млрд руб. на момент подачи иска потерпевшим.

Следует сказать, что суд в рамках обеспечительных мер удовлетворил ходатайство следствия, арестовав 100% акций АО «Каршеринг», наложив запрет на совершение с ними каких-либо действий.

Постановление об аресте подтвердил и Мосгорсуд.

В свою очередь адвокаты фигурантов не раз отмечали, что данное преступление вообще не имеет никакого отношения к российской юрисдикции. Что в основе дела — корпоративный спор, который должен быть разрешен в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства, а подследственные являются предпринимателями, которые, согласно требованиям законодательства, должны содержаться не в СИЗО, а под домашним арестом.

Юрий Сенаторов