Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская полиция перешла все границы

Следствие МВД РФ хочет заочно арестовать немецкого инвестора из Швейцарии

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве обратилось в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте соучредителя и исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group, гражданина Германии Фабиана Кройхера. Предприниматель объявлен в розыск по уголовному делу о хищении контрольного пакета российского ООО «Брайнстон», а также 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Господин Кройхер стал третьим фигурантом громкого расследования, в котором есть еще двое обвиняемых, содержащиеся в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела о предполагаемом мошенничестве с акциями ООО «Брайнстон» и кипрской BelkaCar Ltd в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которым с сентября прошлого года занимается 10-й отдел ГСУ ГУ МВД по Москве, следствие получило подтверждение того, что к их хищению, помимо гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора Winterberg Group Ильмара Азмуханова причастно еще и «лицо из числа обладающих организационно-распорядительными полномочиями в швейцарской компании Bryanston». Им, по версии следствия, оказался гражданин Германии Фабиан Кройхер, которому, из-за невозможности установить его местонахождение, полицейское следствие заочно предъявило обвинение.

Кроме того, предпринимателя в рамках этого дела объявили в федеральный и международный розыски. Чтобы к последнему, как рассчитывает полицейское следствие, подключился Интерпол, и понадобилось судебное решение.

Однако разбирательство не состоялось, поскольку у господина Кройхера пока нет адвоката. В связи с этим рассмотрение вопроса отложено до 24 августа.

Уголовное дело в столичном полицейском главке было возбуждено по инициативе главного исполнительного директора компании Eurasian Resources Group Бенедикта Соботки, признанного потерпевшей стороной, по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Спустя пять месяцев, в феврале этого года, в деле появились первые фигуранты. Тогда оперативниками были задержаны господа Новак и Азмуханов, которым, однако, обвинение уже было предъявлено в рамках другого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое объединили с расследованием «злоупотреблений полномочиями».

В ходе следствия в ГСУ ГУ МВД пришли к выводу, что господа Новак и Азмуханов еще в 2017 году вступили в преступный сговор с «неустановленными следствием лицами» из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd, единственного владельца российского АО «Каршеринг». BelkaCar — одна из крупнейших российских каршеринговых компаний, предоставляющая услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

По версии следствия, организатором хищения выступил господин Новак, а Азмуханов стал исполнителем разработанного плана.

В результате, как считает следствие, подельники за спиной Бенедикта Соботки передали 35,5 тыс. акций кипрского офшора подконтрольной им Bryanston Resources АG, причем без оплаты ценных бумаг.

Одновременно с этим предполагаемые мошенники под руководством господина Новака похитили еще и 50% долей российского «Брайнстон», принадлежавшие господину Соботке. Хищение ценных бумаг российской компании следствие оценило в €2,1 млн, а общий ущерб по обоим эпизодам уголовного дела составил €47 млн, или более 4 млрд руб. на момент подачи иска потерпевшим.

Следует сказать, что суд в рамках обеспечительных мер удовлетворил ходатайство следствия, арестовав 100% акций АО «Каршеринг», наложив запрет на совершение с ними каких-либо действий.

Постановление об аресте подтвердил и Мосгорсуд.

В свою очередь адвокаты фигурантов не раз отмечали, что данное преступление вообще не имеет никакого отношения к российской юрисдикции. Что в основе дела — корпоративный спор, который должен быть разрешен в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства, а подследственные являются предпринимателями, которые, согласно требованиям законодательства, должны содержаться не в СИЗО, а под домашним арестом.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...