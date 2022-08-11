COVID-19 собрался на выборы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в среду объявила, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в здании комиссии возобновляется «масочный режим». А регионам, где решили голосовать на осенних выборах менее трех дней, она рекомендовала подумать над мерами противодействия распространению инфекции. В этом году вопрос о количестве дней голосования регионы решали самостоятельно, причем это происходило в период, когда заболеваемость была самой низкой с начала года. А там, где сохранили трехдневное волеизъявление, это обосновывалось не санитарными мерами, а дополнительными возможностями для избирателей. Эксперт отмечает, что вокруг новой волны коронавируса существует неопределенность, а трехдневное голосование удобно для мобилизации избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Центризбиркоме масочный режим уже вернули, а с мерами эпидемиологической защиты на местах глава ЦИКа Элла Памфилова предложила определиться региональным избиркомам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Центризбиркоме масочный режим уже вернули, а с мерами эпидемиологической защиты на местах глава ЦИКа Элла Памфилова предложила определиться региональным избиркомам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество дней голосования в тех регионах, где было принято решение об одно- или двухдневном волеизъявлении, меняться не будет, несмотря на тенденцию к увеличению заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила на заседании Центризбиркома 10 августа его председатель Элла Памфилова.

«Это исключается, потому что <…> решение о голосовании на выборах, включая повторное голосование, повторные выборы, референдумы, в течение нескольких дней подряд, не более трех дней, может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в десятидневной срок со дня опубликования решения о назначении выборов»,— пояснила госпожа Памфилова. Таким образом, там, где голосование уже запланировано в течение одного-двух дней, это решение пересмотру не подлежит. При этом председатель Центризбиркома, участвовавшая в заседании дистанционно, попросила коллег в таких регионах проанализировать тенденцию заболеваемости и подумать, какой пакет мер можно принять, «чтобы они были направлены на противодействие распространению инфекции». В самом Центризбиркоме уже введен «масочный режим», хотя Роспотребнадзор возобновлять его пока не рекомендовал.

В Единый день голосования 11 сентября пройдут прямые выборы глав Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл, а также губернаторов Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Свердловской областей. Кроме того, жители Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей будут избирать новые составы региональных парламентов. Наконец, выборы муниципальных депутатов состоятся в 11 административных центрах субъектов РФ — Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

В отличие от 2020–2021 годов, когда голосование на региональных и федеральных выборах из-за коронавируса повсеместно проходило в течение трех дней (а общероссийский плебисцит по поправкам в Конституцию и вовсе продлился неделю), в 2022 году Центризбирком оставил этот вопрос на усмотрение регионов. В итоге большинство региональных избирательных комиссий решили, как и на пике пандемии, голосовать в течение трех дней, хотя на этот раз с другой аргументацией — с целью «создания дополнительных возможностей для реализации избирательных прав граждан».

Но есть и регионы, где от «пандемического» формата полностью или частично отказались. Так, в Северной Осетии, Кировской и Томской областях голосование продлится два дня, а в Бурятии, Марий Эл, Свердловской области и на Камчатке голосовать и вовсе будут по старинке — только один день.

Решения о количестве дней голосования принимались избиркомами в июне, когда общее число новых случаев заражений в целом по России было минимальным с начала года и колебалось в пределах 3–4 тыс. в сутки. Однако с середины июля наметилась тенденция к увеличению прироста заболеваемости. По данным на 10 августа, в России зафиксирован максимальный с 26 марта показатель в 23,8 тыс. новых случаев. Больше всего заболевших традиционно в Москве — 8,6 тыс., и это почти в два раза больше, чем днем ранее (9 августа зафиксировано 4,7 тыс. случаев). Но в столице на муниципальных выборах горожане будут голосовать три дня, а также с помощью онлайн-формата.

Впрочем, пока в регионах, где голосование будет однодневным, прирост новых случаев если и имеет тенденцию к увеличению, то значения все еще очень далеки от пиковых, которые фиксировались в феврале этого года. Например, 10 августа в Марий Эл выявлено 17 новых случаев заражения (в пиковые дни было свыше 500 в сутки); в Камчатском крае — 39 (свыше 400); в Бурятии — 61 новый случай (пиковые значения превышали 1,6 тыс. в сутки), в Свердловской области — 387 (свыше 5,5 тыс.). В регионах с двухдневным голосованием ситуация похожая. По данным на 10 августа, в Томской области зафиксировано 97 новых случаев (против около 1,7 тыс. на пике); в Кировской области — 44 (2,1 тыс.); в Северной Осетии — 41 (в пиковые дни число заражений превышало 200).

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, вокруг рестарта волны коронавируса есть общая неопределенность, «причем задаваемая не столько российскими, сколько мировыми факторами». «Понятно, что рассредоточение по нескольким дням несколько снижает масштаб заражаемости. Другое дело, что трехдневное голосование значительно удобнее для мобилизации подконтрольной части избирателей»,— рассуждает эксперт.

Елена Рожкова