Беспилотная победа Джо Байдена

США готовы наносить новые удары по террористам, если они будут обнаружены на территории Афганистана. Об этом заявили во вторник в администрации Джо Байдена, комментируя достигнутый накануне успех — ликвидацию в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Его, среди прочего, считали причастным к террористической атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещено в РФ) действиями США возмутилось. Правда, вопрос, почему правительство талибов не замечало у себя под носом лидера террористической организации, с которой обещало бороться, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидированного в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири среди прочего считали причастным к террористической атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

Фото: SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP Ликвидированного в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири среди прочего считали причастным к террористической атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

Фото: SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP

«Его (Аймана аз-Завахири.— “Ъ”) присутствие в Афганистане — это полное нарушение соглашений в Дохе. Талибы обещали, что не будут предоставлять убежище в Афганистане террористам, которые угрожают нашей стране. Очевидно, что в данном случае было не так, и мы предприняли действия,— заявил во вторник в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.— В контактах с талибами мы ясно заявили, что это неприемлемо. Мы также ясно сказали, что продолжим следить за ситуацией и если будет надо ударить снова — ударим».

Заявление прозвучало на следующий день после специального обращения к нации президента США Джо Байдена. Он рассказал, что разведка США провела успешную операцию по уничтожению Аймана аз-Завахири. По данным источника Reuters, операция по ликвидации террориста прошла 31 июля, и удар по нему был нанесен при помощи дрона. Айман аз-Завахири в тот момент находился в собственном доме в Кабуле, который, как и весь Афганистан, находится под контролем другой террористической группировки — «Талибан».

Неназванный высокопоставленный источник в американской администрации позже сообщил журналистам пула Белого дома, что «операция прошла успешно, без жертв среди гражданских». Телеканал Fox News со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника также уточнил, что планы администрации по ликвидации террориста хранились в тайне, и лишь узкий круг лиц в Белом доме знал о том, что такая операция готовится.

Финальное решение о нанесении удара президент Джо Байден принял 25 июля. Сам президент Байден, объявляя об успешной операции, напомнил, что раньше Айман аз-Завахири был правой рукой Осамы бен Ладена, который был ответственен за теракт 11 сентября 2001 года, унесший жизни 3 тыс. человек. А после ликвидации террориста номер один (это произошло в 2011 году в Пакистане, недалеко от афганской границы) Айман аз-Завахири стал единоличным лидером «Аль-Каиды». По словам Джо Байдена, в течение более десяти лет террорист «был вдохновителем атак против американского народа». В частности, под его руководством были осуществлены взрывы посольств США в Кении и Танзании. Президент США напомнил, что в ходе этих терактов погибли 224 человека и более 4,5 тыс. были ранены. Последние видео, снятые террористом, тоже содержали призывы атаковать США.

«Неважно, как много времени потребуется, неважно, где ты скрываешься, если ты угрожаешь нашим людям, Соединенные Штаты найдут и устранят тебя!» — провозгласил Джо Байден.

Конгресс США, где редко проявляется единство по какому бы то ни было вопросу, на сей раз был единодушен. «Сегодняшний день является еще одним доказательством того, что наши военнослужащие и сотрудники разведывательного сообщества Соединенных Штатов не прекратят преследовать тех, кто угрожает Соединенным Штатам Америки и нашим интересам»,— заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. «Я высоко оцениваю усилия наших офицеров разведки, а также мужчин и женщин в военной форме, которые наконец, через 21 год после ужасных терактов 11 сентября, привлекли к ответственности одного из последних оставшихся (террористических.— “Ъ”) лидеров»,— добавил председатель сенатского комитета по разведке, демократ Марк Уорнер.

Прокомментировали успех американских спецслужб и в ряде других стран. «Мир сегодня стал более безопасным местом»,— написал, в частности, во вторник на своей странице в Twitter премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Между тем у «Талибана» произошедшее вызвало немалое возмущение.

«Исламский Эмират Афганистана (используемое талибами название страны.— “Ъ”) решительно осуждает это нападение вне зависимости от его причины и называет его явным нарушением международных принципов и соглашения в Дохе»,— говорится в заявлении представителя движения Забихуллы Муджахида.

По его словам, такие действия являются «повторением неудачного опыта последних 20 лет» и противоречат интересам США, Афганистана и всего региона. «А повторение таких действий нанесет ущерб существующим возможностям»,— добавил Забихулла Муджахид, по сути заочно обращаясь к Джону Кирби.

Так или иначе, опрошенные “Ъ” эксперты по региону не были удивлены тем, что талибы сохранили связи с «Аль-Каидой», хотя еще в начале 2020 года пообещали вести борьбу с этой организацией и с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), подписав с США соглашение в Дохе. «"Аль-Каида" была историческим, автохтонным союзником талибов со времен основания организации,— напомнил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Константин Труевцев.— Ее штаб всегда находился либо в Афганистане, либо между Афганистаном и Пакистаном». При этом господин Труевцев отметил, что с начала подъема «Исламского государства» в Сирии «Аль-Каида» переживает кризис и уже не привлекает такого числа новых сторонников, как раньше. «Я бы тем не менее не стал предрекать конец "Аль-Каиды",— добавил эксперт.— В отличие от ИГ, это сетевая организация, и в этом ее сила. Ячейки "Аль-Каиды" по-прежнему существуют на всех континентах». В то же время господин Труевцев признал, что выбрать нового лидера организации, сопоставимого по авторитету с Айманом аз-Завахири, будет весьма сложно.

Другой эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов предположил, что ликвидация аз-Завахири может не усложнить, а наоборот, облегчить положение талибов. «Талибам было действительно сложно дистанцироваться от "Аль-Каиды", но я не думаю, что американцы нанесли этот удар для того, чтобы публично обвинить "Талибан" в укрывательстве террориста,— заявил “Ъ” господин Дубнов.— Вполне может оказаться, что после этого между Кабулом и Вашингтоном исчезнет ключевой раздражитель, и диалог пойдет легче. При этом риторически, конечно, стороны продемонстрируют друг другу решительность и бескомпромиссность».

Напомним, что второй по влиятельности после «Талибана» группировкой, действующей на территории Афганистана, считается вовсе не «Аль-Каида», а «Исламское государство». Число ее боевиков в стране, по данным спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, даже выросло за год нахождения талибов у власти — с 2 тыс. до 6 тыс. человек. Однако отношение Кабула к ИГ, по мнению Аркадия Дубнова, другое, хотя тоже неоднозначное. «Талибам приходится смиряться с тем, что ИГ — это важный фактор, влияющий на афганскую действительность, как и наркотрафик,— отметил эксперт.— Бороться с ними нынешнему правительству сложно, и поэтому они придерживаются компромиссной тактики — бьют ИГ там, где могут, а где не могут — просто делают вид, что не замечают».

Екатерина Мур, Вашингтон; Кирилл Кривошеев