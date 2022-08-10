Военпред изучил науку о поборах

Как стало известно “Ъ”, окружной военный суд оставил под стражей бывшего начальника 446-го военного представительства Минобороны Владислава Козлова, арестованного ранее по обвинению в коррупции. Следствие считает, что полковник несколько лет позволял ЗАО «НПЦ "Наука-Сервис"», устанавливающему противопожарное оборудование на военных объектах, завышать цены на услуги, а взамен получал от коммерсантов регулярные «прибавки к жалованию».

Из материалов 2-го Западного окружного военного суда стало известно, что полковник Козлов был пойман с поличным сотрудниками УФСБ по ракетным войскам стратегического назначения полтора месяца назад. Тогда же следователи военного следственного отдела СКР возбудили против него уголовное дело о получении им взятки в 500 тыс. руб. и добились ареста обвиняемого в военном суде Одинцовского гарнизона. Взять под стражу военпреда изначально удалось только на один месяц и 19 суток.

За это время следователи установили, что к вопросу получения криминального дохода Владислав Козлов подходил вдумчиво и системно. Он заключил своего рода договор с руководством достаточно известного в сфере военно-технического сотрудничества ЗАО «НПЦ "Наука-Сервис"», оснащающего военные объекты противопожарным оборудованием и средствами связи. В рамках этого договора военпред обеспечил фирме свое общее покровительство, «непрепятствование сдаче выполненных ЗАО работ по госконтрактам», а также согласование запрошенных коммерсантами расценок на поставляемое ими оборудование и его монтаж. В обмен представитель Минобороны, как установили военные следователи, успел получить от представителей «Науки-Сервиса» еще пять взяток на общую сумму 1,1 млн руб. «Коммерческую» деятельность полковника Козлова в СКР сочли получением значительной и крупной взяток, возбудив против него сразу несколько уголовных дел по соответствующим ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С учетом расширившихся обвинений следствие попросило Одинцовский гарнизонный суд продлить арест предполагаемого взяточника еще на три месяца и получило необходимое решение, однако с ним не согласились сам фигурант и его защита. В своей жалобе в окружной военный суд адвокат полковника Козлова пояснил, что к его аресту в первой инстанции отнеслись формально: не учли состояние здоровья офицера, его детей и пожилых родителей, которым требуется внимание отца и сына. Военпред, как пояснил суду его защитник, не собирается бежать от следствия, уничтожать улики или оказывать давление на свидетелей. Тем более что в связи со специальной военной операцией на территории Украины положение настолько изменилось, что бежать ему теперь просто стало некуда.

В связи с этим, по мнению адвоката, офицер вполне мог бы подождать результатов предварительного следствия под подпиской о невыезде, домашним арестом или запретом определенных действий. В качестве гарантии надлежащего поведения своего клиента защита предложила залог в 10 млн руб.

Однако окружной судья пришел к выводу о том, что гарнизонный суд «верно установил обстоятельства дела, применил надлежащие нормы права и обоснованно продлил арест». В ЗАО от комментариев воздержались.

Сергей Машкин