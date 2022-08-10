Трудовые мигранты поехали на рекорд

Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов, следует из обзора консалтинговой компании FinExpertiza, основанного на миграционной статистике МВД. В апреле—июне этого года их число достигло 3,12 млн человек, что превышает показатели за такой же период за последние шесть лет.

За квартал на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 75% из них. Это на треть больше, чем было за аналогичный период прошлого года (2,34 млн), на четверть больше показателя за первый квартал этого года и почти в десять раз превышает число въехавших для работы во втором квартале пандемийного 2020-го, когда были введены ограничения на пересечение границы.

Как отмечают авторы обзора, на рост интереса к работе в РФ повлияло укрепление рубля, благодаря которому заработки приезжих в пересчете в валюту других стран выросли. Кроме того, благодаря «миграционной амнистии», объявленной во время пандемии в 2021 году, многие из приехавших в страну смогли получить легальный статус, что также повысило привлекательность российского рынка труда (см. “Ъ” от 1 июля).

Почти половина всех приехавших в РФ во втором квартале на заработки являются уроженцами Узбекистана (1,54 млн человек, или 49,6%), треть — выходцы из Таджикистана (952 тыс. человек, или 30,5%). На третьем месте — приехавшие из Киргизии (223,4 тыс. человек, или 7,2%). Помимо них на российский рынок труда во втором квартале также вышли граждане Армении (108,2 тыс. человек, или 3,5%), Азербайджана (79 тыс. человек, или 2,5%), Белоруссии (42,7 тыс. человек, или 1,4%), Казахстана (34,6 тыс. человек, или 1,1%), Китая (32,2 тыс. человек, или 1%).

Наиболее привлекательными для приезжих ожидаемо оказались Москва и Подмосковье, где в совокупности зарегистрировались 1,24 млн человек. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть (385,7 тыс., или 12,4% всех трудовых мигрантов), на третьем — Краснодарский край (86,2 тыс., или 2,8%). Также в числе региональных центров притяжения мигрантов оказались Иркутская (75,2 тыс. человек, или 2,4%) и Свердловская области (69,3 тыс. человек, или 2,2%), Приморский край (57,4 тыс. человек, или 1,8% приехавших).

Анастасия Мануйлова