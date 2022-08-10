Чипам выписали Роспатент

По данным Роспатента, в первом полугодии было подано на 40% больше заявок на регистрацию детальных макетов микросхем, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по числу заявок стал Минпромторг, а частные разработчики наоборот, уменьшили их число. Сейчас отечественные производители процессоров, возможно, патентуют разработки микросхем, которые ранее планировалось производить на тайваньской фабрике TSMC, но из-за санкций с этим возникли проблемы, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первом полугодии в России на 40% увеличилось количество заявок на регистрацию топологий интегральных микросхем (ТИМС, детальный макет микросхемы) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Роспатента, с которым ознакомился “Ъ”. В целом по итогам шести месяцев количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ (ПрЭВМ), баз данных (БД) и ТИМС увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что «желание заявителей зарегистрировать исключительные права на создаваемое программное обеспечение свидетельствует о стабильном развитии национального рынка в условиях импортозамещения».

Лидером по регистрации ТИМС в первом полугодии 2022 года стал Минпромторг (22 заявки), на втором месте — «Байкал Электроникс» (11 заявок), следом АО «НИИМА Прогресс» (10 заявок) и АО «НИИЭТ» (9 заявок). Всего была подана 101 заявка в указанной категории, из них зарегистрировано 82 патента. За аналогичный период прошлого года в категории было подано 72, а зарегистрировано 93, большее число зарегистрированных патентов в Роспатенте объясняют переносом заявок с 2020 года. Из данных ведомства следует, что в прошлом году лидером по числу заявок были «Байкал Электроникс» (43 заявки) и МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус»), которая в первом полугодии 2021 года подала 14 заявок на регистрацию ТИМС, в этом году — ни одной, у Yadro (разрабатывает процессоры на открытой архитектуре RISC-V) в 2021 году был один зарегистрированный патент, в 2022 году заявок не подавалось. Представители МЦСТ и Yadro отказались от комментариев, в НПЦ «Элвис» не ответили “Ъ”.

После начала военных действий на Украине крупнейшие мировые предприятия по производству микросхем стали отказывать в услугах российским разработчикам, в их числе тайваньская фабрика TSMC, на мощностях которой производилось большинство отечественных процессоров, включая разработки «Байкал Электроникс», которая была вынуждена отменить выпуск своих серверных процессоров Baikal-S (см. “Ъ” от 16 июня).

По словам гендиректора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова, сейчас компания реализует проект по созданию нового изделия, и по мере получения результатов все разработки в рамках проекта патентуются, «количество патентов на проект зависит от его масштабности и уровня инновационности». Господин Евдокимов не уточнил, на каком предприятии планируется производить запатентованные изделия.

По словам источника на российском рынке электроники, разработка микросхем, в том числе и процессоров, ведется несколько лет, поэтому вероятно, что среди запатентованных в последнее время процессоров могут присутствовать те, которые ранее планировалось производить на тайваньской TSMC. Также он отмечает, что среди патентов могут быть и изделия, которые производятся в России: «На активность российских разработчиков также повлияло государственное стимулирование отрасли, в частности, 719-е постановление о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ и введение балльной системы». По мнению гендиректора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, рост заявок на патенты обоснован желанием российских предприятий закрывать те или иные обязательства перед кредиторами, которые финансировали разработку конкретной микросхемы: «Им необходимо продемонстрировать, что работы ведутся».

Тимофей Корнев