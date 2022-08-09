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Коммерсантъ FM
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Кутюрье атомного дарования

Умер Иссеи Мияки

Во вторник сотрудники Miyake Design Studio в Токио сообщили агентству France-Presse, что основатель марки, великий японский дизайнер Иссеи Мияки скончался вечером 5 августа на 85-м году жизни. Похороны уже состоялись, и присутствовали на них только самые близкие. Япония, где он родился, и Франция, где он прославился, прощаются с «летающим кутюрье».

Иссеи Мияки

Иссеи Мияки

Фото: Sauer / ullstein bild / Getty Images

Иссеи Мияки

Фото: Sauer / ullstein bild / Getty Images

Иссеи Мияки родился в 1938 году, в еще довоенном мире. Но все его биографии начинаются 6 августа 1945 года. Ему было семь лет, когда на его родной город Хиросима американцы сбросили атомную бомбу, убив 140 тыс. человек. Ребенок выжил, но болел всю жизнь, мать умерла через три года от страшных ожогов. Иссеи Мияки долго отказывался говорить о том, что он пережил. Лишь несколько лет назад он обмолвился: «Я увидел такое, чего никто бы не должен видеть».

Мог ли человек, «увидевший такое», делать искусство, хоть чем-то похожее на то, что создавали поколения его родителей. Или носить европейские костюмы, как «япошки» с издевательских карикатур. Он придумал совершенно другую моду — на грани скульптуры и высоких технологий, моду нового атомного века. Окончив токийскую художественную академию Тама, он продолжил учебу в Париже, чередуя занятия и практику в модных домах Givenchy и Guy Laroche, а затем в 1970-х вернулся на родину, чтобы основать собственную марку.

Иссеи Мияки очень быстро нашел свой путь — не «портного», а технолога, изобретателя, создав самый узнаваемый «большой стиль» в мировой моде ХХ века.

Мияки мыслил не отдельными произведениями, костюмами, платьями, не столько отдельными коллекциями, а едиными концептами скульптурного футляра для тела. Такими как в коллекции A-POC (A Piece of Cloth), где одежда рождалась из одного куска ткани, или в коллекции 132.5, где костюмы представали вариантами оригами.

Он завоевал мир невесомыми плиссированными и гофрированными платьями, юбками и пиджаками, фантазийными вариантами старинных «плиссе-гофре». Мияки придумал Pleats Please в 1993 году для Уильяма Форсайта и его танцовщиков Франкфуртского балетного театра. С тех пор его плиссе носили всюду, поражаясь их легкости и удобству. За удивительную их воздушность Мияки прозвали «летающим кутюрье». Не совсем верно, поскольку посылом для Pleats Please стал никакой не «кутюр», а упрощение и демократизация моды, создание красивого женского платья, но, по словам модельера, такого же простого в использовании, «как джинсы или майки».

Не нужно было деталей, фурнитуры, вышивки, плетения, узоров — всего, чем так гордятся старинные парижские модные дома. Это были лихо закрученные и заверченные единые куски ткани. Революционный радикализм европейского модернизма в них сочетался с погружением в традицию народного японского искусства — в геометрию оригами или в архитектуру самурайского доспеха.

Мияки предпочитал, чтобы его называли не портным и даже не модельером, а «фабрикантом одежды».

Чтобы создавать свои живые скульптуры, он предпочитал иглам ножницы. Роскошные ткани у него уступали место специально произведенным материалам, включавшим пластик, проволоку, синтетику, держащим форму и не нуждающимся в опоре тела.

Вокруг его имени было создано несколько марок, он «фабриковал одежду» не только для женщин, но и для мужчин, освобождая их от надоевших двоек и троек. Недаром его другом стал создатель другого «большого стиля» эпохи — один из основателей Apple Стив Джобс, с удовольствием носивший японские водолазки с высоким горлом.

К концу 1990-х Иссеи Мияки отошел от непосредственного руководства своих марок, но его преемники сохранили дух технического новаторства, связанного с новаторством художественным.

Художник умер в августе, не дожив всего одного дня до 77-й годовщины первой атомной бомбардировки. Никто не скажет, виновна ли в раке печени, его убившем, та доза радиации, которую он получил в Хиросиме. Но мне всегда казалось, что у его костюмов была сверхзадача из военного детства — создать оболочку, которая могла бы не касаться обожженного тела.

Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

История жизни Иссеи Мияки и примеры его работ

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Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в японском городе Хиросима. В возрасте 7 лет пережил атомную бомбардировку города: «Я пытался, пускай и безуспешно, забыть этот день, пытаясь сосредоточиться на созидании вместо разрушения, на том, что дарит красоту и радость. Меня потянуло в дизайн отчасти потому, что это современный и оптимистичный формат созидания». Иссэй Мияке на показе коллекции прет-а-порте,1973 год

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в японском городе Хиросима. В возрасте 7 лет пережил атомную бомбардировку города: «Я пытался, пускай и безуспешно, забыть этот день, пытаясь сосредоточиться на созидании вместо разрушения, на том, что дарит красоту и радость. Меня потянуло в дизайн отчасти потому, что это современный и оптимистичный формат созидания». Иссэй Мияке на показе коллекции прет-а-порте,1973 год

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

В 1960-х Мияке отправился в Париж, чтобы изучать высокую моду — там он работал с именитыми французскими дизайнерами, среди которых были Ги Ларош и Юбер де Живанши. Работая с последним, Мияке рисовал от 50 до 100 эскизов каждый день.&lt;br> Модели демонстрируют наряды из коллекции Иссэя Мияке в Париже. Сезон осень-зима 2010/2011

В 1960-х Мияке отправился в Париж, чтобы изучать высокую моду — там он работал с именитыми французскими дизайнерами, среди которых были Ги Ларош и Юбер де Живанши. Работая с последним, Мияке рисовал от 50 до 100 эскизов каждый день.
Модели демонстрируют наряды из коллекции Иссэя Мияке в Париже. Сезон осень-зима 2010/2011

Фото: Pierre Verdy / AFP

Иссей Мияке стал первым японским дизайнером, открывшимся Парижу. Позже и другие его соотечественники привозили свои коллекции во французскую столицу: Кензо Такада, Рэй Кавакубо, Йоджи Ямамото и другие.&lt;br> Иссей Мияке на показе коллекции осень-зима 1997/1998

Иссей Мияке стал первым японским дизайнером, открывшимся Парижу. Позже и другие его соотечественники привозили свои коллекции во французскую столицу: Кензо Такада, Рэй Кавакубо, Йоджи Ямамото и другие.
Иссей Мияке на показе коллекции осень-зима 1997/1998

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

На Иссея Мияке очень повлияли студенческие протесты, захватившие Париж в мае 1968-го года. Тогда он понял, что не хочет создавать кутюрные платья для богатых и привилегированных. в 1970-м Мияке вернулся в Токио и основал собственную дизайн-студию — Miyake Design Studio. &lt;br> Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2014/2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

На Иссея Мияке очень повлияли студенческие протесты, захватившие Париж в мае 1968-го года. Тогда он понял, что не хочет создавать кутюрные платья для богатых и привилегированных. в 1970-м Мияке вернулся в Токио и основал собственную дизайн-студию — Miyake Design Studio.
Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2014/2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: FASHION / Reuters

Свою первую коллекцию Мияке представил в Нью-Йорке в 1971 году — ее основой стали футболки с классическими японскими принтами. Уже в 1973-м его пригласили в Париж вместе с другими молодыми дизайнерами — тогда же Мияке открыл свой первый парижский бутик.&lt;br> Иссей Мияке позирует с произведениями австрийского гончара Люси Ри на выставке U-Tsu-Wa в Токио. 2009 год

Свою первую коллекцию Мияке представил в Нью-Йорке в 1971 году — ее основой стали футболки с классическими японскими принтами. Уже в 1973-м его пригласили в Париж вместе с другими молодыми дизайнерами — тогда же Мияке открыл свой первый парижский бутик.
Иссей Мияке позирует с произведениями австрийского гончара Люси Ри на выставке U-Tsu-Wa в Токио. 2009 год

Фото: Reuters

Одной из главных особенностей дизайна Issey Miyake стала работа с тканью и формой. Вместо обтягивающих платьев, популярных на западе, он создавал минималистичные струящиеся модели. Его платья представляли собой простые формы — чтобы клиентки сами выбирали, как именно им носить и драпировать платья.&lt;br> Актриса и модель Моника Белуччи в наряде от Иссея Мияке. 1990 год

Одной из главных особенностей дизайна Issey Miyake стала работа с тканью и формой. Вместо обтягивающих платьев, популярных на западе, он создавал минималистичные струящиеся модели. Его платья представляли собой простые формы — чтобы клиентки сами выбирали, как именно им носить и драпировать платья.
Актриса и модель Моника Белуччи в наряде от Иссея Мияке. 1990 год

Фото: frederic meylan / Sygma / Getty Images

Еще одной визитной карточкой Иссея Мияке стала плиссировка. Дизайнер накладывал синтетическую ткань листами, клал под горячий пресс и формировал плиссированные элементы одежды, которые всегда сохраняли заданную форму — даже после стирки. Изначально появившийся как часть коллекции, концепт плиссированной одежды в итоге стал отдельным брендом — Pleats Please.&lt;br> Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Еще одной визитной карточкой Иссея Мияке стала плиссировка. Дизайнер накладывал синтетическую ткань листами, клал под горячий пресс и формировал плиссированные элементы одежды, которые всегда сохраняли заданную форму — даже после стирки. Изначально появившийся как часть коллекции, концепт плиссированной одежды в итоге стал отдельным брендом — Pleats Please.
Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: FASHION / Reuters

Иссей Мияке получает награду за показ лучшей парижской коллекции, созданной иностранцем. Париж, 1985 год

Иссей Мияке получает награду за показ лучшей парижской коллекции, созданной иностранцем. Париж, 1985 год

Фото: Michel Lipchitz / AP

В 1998 году Мияке открыл миру еще одну концепцию — A-POC (A Piece of Clothing — «кусок одежды»). Идея заключалась в создании единого элемента одежды из цельного куска ткани. Таким образом не тело задавало направление вещи, а наоборот.&lt;br> Иссей Мияке на показе своей коллекции.1983 год

В 1998 году Мияке открыл миру еще одну концепцию — A-POC (A Piece of Clothing — «кусок одежды»). Идея заключалась в создании единого элемента одежды из цельного куска ткани. Таким образом не тело задавало направление вещи, а наоборот.
Иссей Мияке на показе своей коллекции.1983 год

Фото: East News

Иссей Мияке опередил время не только своими дизайнами, но и подходом к созданию коллекций. Поскольку большинство его вещей представляют собой единый кусок ткани, из которого создается вещь, при производстве остается меньше отходов и вредных выбросов в атмосферу.&lt;br> Модель катается на скейтборде во время показа коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020. Париж, 2019 год

Иссей Мияке опередил время не только своими дизайнами, но и подходом к созданию коллекций. Поскольку большинство его вещей представляют собой единый кусок ткани, из которого создается вещь, при производстве остается меньше отходов и вредных выбросов в атмосферу.
Модель катается на скейтборде во время показа коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020. Париж, 2019 год

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Иссей Мияке представлял не только коллекции, но и собственные выставки. Также он брался и за «коммерческие» проекты: например, создал униформу для литовской олимпийской сборной. &lt;br> Модели во время показа мужской коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020/2021. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Иссей Мияке представлял не только коллекции, но и собственные выставки. Также он брался и за «коммерческие» проекты: например, создал униформу для литовской олимпийской сборной.
Модели во время показа мужской коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020/2021. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Francois Durand / Getty Images

Иссей Мияке был близким другом Стива Джобса. И когда тот попросил дизайнера пошить водолазку для презентаций, Мияке создал сотни базовых черных водолазок и отправил их основателю Apple — чтобы водолазок ему хватило на всю жизнь.&lt;br> Японский модельер Иссей Мияке и его модели приветствуют зрителей в конце показа готовой одежды сезона весна-лето 1985 года. Париж, 1984 год

Иссей Мияке был близким другом Стива Джобса. И когда тот попросил дизайнера пошить водолазку для презентаций, Мияке создал сотни базовых черных водолазок и отправил их основателю Apple — чтобы водолазок ему хватило на всю жизнь.
Японский модельер Иссей Мияке и его модели приветствуют зрителей в конце показа готовой одежды сезона весна-лето 1985 года. Париж, 1984 год

Фото: PIERRE GUILLAUD / AFP

Иссей Мияке во время получения степени почетного доктора в Королевском Альберт-Холле.Лондон, 1993 год

Иссей Мияке во время получения степени почетного доктора в Королевском Альберт-Холле.Лондон, 1993 год

Фото: Micheline Pelletier / Sygma / Getty Images

Открытие выставки радикальной моды Иссея Мияке. Лондон, 2001 год

Открытие выставки радикальной моды Иссея Мияке. Лондон, 2001 год

Фото: Dave Benett / Getty Images

Модель во время показа Иссея Мияке в рамках Парижской недели моды сезона осень-зима 2016/2017. Париж, 2016 год

Модель во время показа Иссея Мияке в рамках Парижской недели моды сезона осень-зима 2016/2017. Париж, 2016 год

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Иссей Мияке рассказывает о подготовки своей новой коллекции в Токио. 2015 год

Иссей Мияке рассказывает о подготовки своей новой коллекции в Токио. 2015 год

Фото: Masahiro Sugimoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

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Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в японском городе Хиросима. В возрасте 7 лет пережил атомную бомбардировку города: «Я пытался, пускай и безуспешно, забыть этот день, пытаясь сосредоточиться на созидании вместо разрушения, на том, что дарит красоту и радость. Меня потянуло в дизайн отчасти потому, что это современный и оптимистичный формат созидания». Иссэй Мияке на показе коллекции прет-а-порте,1973 год

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

В 1960-х Мияке отправился в Париж, чтобы изучать высокую моду — там он работал с именитыми французскими дизайнерами, среди которых были Ги Ларош и Юбер де Живанши. Работая с последним, Мияке рисовал от 50 до 100 эскизов каждый день.
Модели демонстрируют наряды из коллекции Иссэя Мияке в Париже. Сезон осень-зима 2010/2011

Фото: Pierre Verdy / AFP

Иссей Мияке стал первым японским дизайнером, открывшимся Парижу. Позже и другие его соотечественники привозили свои коллекции во французскую столицу: Кензо Такада, Рэй Кавакубо, Йоджи Ямамото и другие.
Иссей Мияке на показе коллекции осень-зима 1997/1998

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

На Иссея Мияке очень повлияли студенческие протесты, захватившие Париж в мае 1968-го года. Тогда он понял, что не хочет создавать кутюрные платья для богатых и привилегированных. в 1970-м Мияке вернулся в Токио и основал собственную дизайн-студию — Miyake Design Studio.
Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2014/2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: FASHION / Reuters

Свою первую коллекцию Мияке представил в Нью-Йорке в 1971 году — ее основой стали футболки с классическими японскими принтами. Уже в 1973-м его пригласили в Париж вместе с другими молодыми дизайнерами — тогда же Мияке открыл свой первый парижский бутик.
Иссей Мияке позирует с произведениями австрийского гончара Люси Ри на выставке U-Tsu-Wa в Токио. 2009 год

Фото: Reuters

Одной из главных особенностей дизайна Issey Miyake стала работа с тканью и формой. Вместо обтягивающих платьев, популярных на западе, он создавал минималистичные струящиеся модели. Его платья представляли собой простые формы — чтобы клиентки сами выбирали, как именно им носить и драпировать платья.
Актриса и модель Моника Белуччи в наряде от Иссея Мияке. 1990 год

Фото: frederic meylan / Sygma / Getty Images

Еще одной визитной карточкой Иссея Мияке стала плиссировка. Дизайнер накладывал синтетическую ткань листами, клал под горячий пресс и формировал плиссированные элементы одежды, которые всегда сохраняли заданную форму — даже после стирки. Изначально появившийся как часть коллекции, концепт плиссированной одежды в итоге стал отдельным брендом — Pleats Please.
Модели представляют наряды дизайнера Ёсиюки Миямаэ из коллекции сезона весна-лето 2015 для модного дома Issey Miyake. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: FASHION / Reuters

Иссей Мияке получает награду за показ лучшей парижской коллекции, созданной иностранцем. Париж, 1985 год

Фото: Michel Lipchitz / AP

В 1998 году Мияке открыл миру еще одну концепцию — A-POC (A Piece of Clothing — «кусок одежды»). Идея заключалась в создании единого элемента одежды из цельного куска ткани. Таким образом не тело задавало направление вещи, а наоборот.
Иссей Мияке на показе своей коллекции.1983 год

Фото: East News

Иссей Мияке опередил время не только своими дизайнами, но и подходом к созданию коллекций. Поскольку большинство его вещей представляют собой единый кусок ткани, из которого создается вещь, при производстве остается меньше отходов и вредных выбросов в атмосферу.
Модель катается на скейтборде во время показа коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020. Париж, 2019 год

Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Иссей Мияке представлял не только коллекции, но и собственные выставки. Также он брался и за «коммерческие» проекты: например, создал униформу для литовской олимпийской сборной.
Модели во время показа мужской коллекции Иссея Мияке сезона осень-зима 2020/2021. Показ проходил в рамках Парижской недели моды

Фото: Francois Durand / Getty Images

Иссей Мияке был близким другом Стива Джобса. И когда тот попросил дизайнера пошить водолазку для презентаций, Мияке создал сотни базовых черных водолазок и отправил их основателю Apple — чтобы водолазок ему хватило на всю жизнь.
Японский модельер Иссей Мияке и его модели приветствуют зрителей в конце показа готовой одежды сезона весна-лето 1985 года. Париж, 1984 год

Фото: PIERRE GUILLAUD / AFP

Иссей Мияке во время получения степени почетного доктора в Королевском Альберт-Холле.Лондон, 1993 год

Фото: Micheline Pelletier / Sygma / Getty Images

Открытие выставки радикальной моды Иссея Мияке. Лондон, 2001 год

Фото: Dave Benett / Getty Images

Модель во время показа Иссея Мияке в рамках Парижской недели моды сезона осень-зима 2016/2017. Париж, 2016 год

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Иссей Мияке рассказывает о подготовки своей новой коллекции в Токио. 2015 год

Фото: Masahiro Sugimoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

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