Кутюрье атомного дарования

Во вторник сотрудники Miyake Design Studio в Токио сообщили агентству France-Presse, что основатель марки, великий японский дизайнер Иссеи Мияки скончался вечером 5 августа на 85-м году жизни. Похороны уже состоялись, и присутствовали на них только самые близкие. Япония, где он родился, и Франция, где он прославился, прощаются с «летающим кутюрье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иссеи Мияки

Фото: Sauer / ullstein bild / Getty Images Иссеи Мияки

Фото: Sauer / ullstein bild / Getty Images

Иссеи Мияки родился в 1938 году, в еще довоенном мире. Но все его биографии начинаются 6 августа 1945 года. Ему было семь лет, когда на его родной город Хиросима американцы сбросили атомную бомбу, убив 140 тыс. человек. Ребенок выжил, но болел всю жизнь, мать умерла через три года от страшных ожогов. Иссеи Мияки долго отказывался говорить о том, что он пережил. Лишь несколько лет назад он обмолвился: «Я увидел такое, чего никто бы не должен видеть».

Мог ли человек, «увидевший такое», делать искусство, хоть чем-то похожее на то, что создавали поколения его родителей. Или носить европейские костюмы, как «япошки» с издевательских карикатур. Он придумал совершенно другую моду — на грани скульптуры и высоких технологий, моду нового атомного века. Окончив токийскую художественную академию Тама, он продолжил учебу в Париже, чередуя занятия и практику в модных домах Givenchy и Guy Laroche, а затем в 1970-х вернулся на родину, чтобы основать собственную марку.

Иссеи Мияки очень быстро нашел свой путь — не «портного», а технолога, изобретателя, создав самый узнаваемый «большой стиль» в мировой моде ХХ века.

Мияки мыслил не отдельными произведениями, костюмами, платьями, не столько отдельными коллекциями, а едиными концептами скульптурного футляра для тела. Такими как в коллекции A-POC (A Piece of Cloth), где одежда рождалась из одного куска ткани, или в коллекции 132.5, где костюмы представали вариантами оригами.

Он завоевал мир невесомыми плиссированными и гофрированными платьями, юбками и пиджаками, фантазийными вариантами старинных «плиссе-гофре». Мияки придумал Pleats Please в 1993 году для Уильяма Форсайта и его танцовщиков Франкфуртского балетного театра. С тех пор его плиссе носили всюду, поражаясь их легкости и удобству. За удивительную их воздушность Мияки прозвали «летающим кутюрье». Не совсем верно, поскольку посылом для Pleats Please стал никакой не «кутюр», а упрощение и демократизация моды, создание красивого женского платья, но, по словам модельера, такого же простого в использовании, «как джинсы или майки».

Не нужно было деталей, фурнитуры, вышивки, плетения, узоров — всего, чем так гордятся старинные парижские модные дома. Это были лихо закрученные и заверченные единые куски ткани. Революционный радикализм европейского модернизма в них сочетался с погружением в традицию народного японского искусства — в геометрию оригами или в архитектуру самурайского доспеха.

Мияки предпочитал, чтобы его называли не портным и даже не модельером, а «фабрикантом одежды».

Чтобы создавать свои живые скульптуры, он предпочитал иглам ножницы. Роскошные ткани у него уступали место специально произведенным материалам, включавшим пластик, проволоку, синтетику, держащим форму и не нуждающимся в опоре тела.

Вокруг его имени было создано несколько марок, он «фабриковал одежду» не только для женщин, но и для мужчин, освобождая их от надоевших двоек и троек. Недаром его другом стал создатель другого «большого стиля» эпохи — один из основателей Apple Стив Джобс, с удовольствием носивший японские водолазки с высоким горлом.

К концу 1990-х Иссеи Мияки отошел от непосредственного руководства своих марок, но его преемники сохранили дух технического новаторства, связанного с новаторством художественным.

Художник умер в августе, не дожив всего одного дня до 77-й годовщины первой атомной бомбардировки. Никто не скажет, виновна ли в раке печени, его убившем, та доза радиации, которую он получил в Хиросиме. Но мне всегда казалось, что у его костюмов была сверхзадача из военного детства — создать оболочку, которая могла бы не касаться обожженного тела.

Алексей Тарханов, Париж