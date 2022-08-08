Раку подбирают аналоги

«Биокад» пытается увеличить свою долю на рынке госзакупок противоопухолевых лекарств, выпуская аналоги востребованных онкопрепаратов. Компания первой в России начала клинические испытания пертузумаба, аналога препарата «Перьета» Roche, и регистрирует дженерик на основе пембролизумаба. Но вывести на рынок некоторые новые лекарства «Биокаду» может помешать действие патентной защиты на оригинальные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в материалах госреестра лекарственных средств, «Биокад» 27 июля получил до конца 2024 года разрешение Минздрава на сравнительные клинические исследования первой фазы применяемого при лечении рака молочной железы препарата «Пемброриа» на основе пертузумаба и «Перьеты», разработанной швейцарской Roche. Пертузумаб применяется вместе с трастузумабом, аналог которого уже есть у «Биокада». Патент на пертузумаб истекает в Европе в марте 2023 года, в США — в июне 2024 года. «Биокад» стал первой в РФ компанией, начавшей испытания препарата.

В «Биокаде» и Roche в пятницу не ответили “Ъ” о сроках действия российского патента «Перьеты» и вывода аналога препарата на рынок. На полное проведение «Биокадом» клинических испытаний должно уйти около двух лет — к этому времени срок действия патента на пертузумаб может уже истечь, указывает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

«Биокад» принадлежит Biocad Holdings Ltd, бенефициарами которой назывались председатель совета директоров Дмитрий Морозов и владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин. Выручка в 2021 году составила 93 млрд руб., чистая прибыль — 43,7 млрд руб.

Препараты на основе пертузумаба входят в топ-10 по объему госзакупок онкопрепаратов. По данным Headway Company, в первом полугодии операторы госзакупок приобрели таких средств на 4,7 млрд руб. В последнее время «Биокад» активизировался на рынке онкопрепаратов. С июля 2021 года компания также начала исследования биоэквивалентности сунитиниба, сорафениба и леналидомида. Сроки действия патентов на эти препараты либо истекли, либо близки к окончанию. Но по этим лекарствам у «Биокада» в России уже есть конкуренты.

В июле «Биокад» также подал заявку на регистрацию аналога пембролизумаба. Это средство лидирует в сегменте госзакупок онкопрепаратов: по данным Headway Company, в январе—июне 2022 года из бюджета на его закупки потрачено 11,6 млрд руб. Оригинальный препарат на основе пембролизумаба «Китруда» американской MSD защищен в РФ патентами до 2032 года. Тем не менее «Биокад» сможет зарегистрировать свой аналог «Пемброриа» по ускоренной процедуре. Межведомственная комиссия при Минздраве одобрила этот шаг из-за риска остановки поставок MSD. Ранее компания уведомляла о прекращении поставок в РФ вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.

«Биокад» также может обратиться за получением лицензии к производителю «Китруды» либо добиться получения принудительной лицензии на этот препарат, для чего необходимо одобрение правительства, поясняет господин Шуляк. В MSD не прокомментировали, обращался ли к ним «Биокад».

Помимо этого, «Биокад» оспаривает в Роспатенте патент BMS на ниволумаб (объем госзакупок этого препарата в первом полугодии 2022 года достиг 8,5 млрд руб.). Заседание назначено на 21 сентября. Патент защищает не конкретное действующее вещество (аминокислотная последовательность), а весь класс моноклональных антител к определенной мишени (PD-1), указывает руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. К таким препаратам относится не только ниволумаб, но и пембролизумаб, и новый собственный препарат «Биокада» от меланомы — пролголимаб, по которому зарегистрировать новые показания может помешать патент BMS. Эксперт считает, что у «Биокада» слабые перспективы оспаривания патента в Роспатенте, но больше шансов в суде по интеллектуальным спорам, где может быть привлечена экспертиза.

По итогам 2021 года доля «Биокада» в сегменте госзакупок онкопрепаратов составила 11,8%, подсчитали в RNC Pharma. Самая большая доля в деньгах — 90,4% — у компании по поставкам бевацизумаба. На долю ритуксимаба пришлось 73,9%, на гефитиниба — 53,7%, трастузумаба — 64,6%.

Полина Гриценко