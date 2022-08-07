Граждане возвращаются в ипотеку

Банки увеличивают выдачи ипотеки, как рыночной, так и льготной. При этом на фоне падения ставок у ипотечных заемщиков появилась возможность активнее кредитоваться на сделки на вторичном рынке недвижимости. В августе кредитная активность ожидается ниже в силу сезонности, следующая волна спроса ожидается осенью.

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Согласно отчетности оператора льготной ипотеки на новостройки АО «Дом.РФ», российские банки с 28 июля по 4 августа увеличили выдачу ипотеки до 5,6 тыс. кредитов на 31 млрд руб. против 5,1 тыс. штук на 27,2 млрд руб. неделей ранее. В последний раз выше выдачи были зафиксированы в последнюю неделю марта 2021 года (12,8 тыс. штук на 32,1 млрд руб.). Средний чек на минувшей неделе составил 5,55 млн руб.

С июля банки стабильно выдают свыше 20 млрд руб. льготной ипотеки в неделю. Восстановление объемов происходит в том числе за счет низких ставок.

По расчетам «Дом.РФ», cредневзвешенная ставка по льготной ипотеке составляет 6,63%, тогда как средняя рыночная ставка по крупнейшим игрокам — 10,12% на первичном рынке и 10,23% — на вторичном.

C момента запуска программы в 2020 году банки уже выдали льготной ипотеки 761,5 тыс. штук, из них свыше 405 тыс. (или 53%) — пришлось на Сбербанк. В денежном выражении объем выдач составил почти 2,3 трлн руб. Процент исполнения лимитов по всем кредиторам составляет 62,73%. Среди льготных программ это самый высокий показатель против 42,36% по семейной ипотеке и 46,5% по программе «Дальневосточная ипотека».

Процент исполнения программы по семейной ипотеке отстает, хотя средняя ставка по ней ниже — 5,64%. Впрочем, в этом году за счет ее расширения выдачи уверенно росли. Так, если раньше, в 2020–2021 годах, годовые выдачи по семейной ипотеке в штуках были в 2,7–3,9 раза ниже выдач по льготной ипотеке, то в этом году только за первое полугодие выдачи по этим программам сблизились: по состоянию на 25 июля по льготной ипотеке было выдано 80,3 тыс. кредитов и 73,4 тыс.— по семейной.

В будущем темпам семейной ипотеки будут способствовать дальнейшее расширение программы за счет включения детей, рожденных до конца 2023 года, а также возможность покупки жилья на вторичном рынке для семей с детьми-инвалидами.

Соответствующий проект постановления был опубликован в пятницу, 5 августа. Как указали “Ъ” в Дом.РФ, эффект от расширения на детей, рожденных до конца 2023 года, составит примерно 50–60 тыс. кредитов, а от расширения семей с детьми-инвалидами — около 12 тыс. кредитов в год.

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин ожидает дальнейшего восстановления спроса на ипотеку в ответ на заметное снижение ставок. В августе продолжится плавный рост спроса на ипотеку, однако более явного восстановления рынка стоит ожидать только в сентябре—октябре, ожидает и коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. «Летние месяцы традиционно считаются не самыми активными в плане сделок с недвижимостью. Кроме того, играют роль сроки окончания краткосрочных вкладов под 20% и выше, которые люди брали весной. Так, в июне—июле на рынок ипотеки вышла часть покупателей, у которых подошел к концу срок действия трехмесячных вкладов. Следующая волна ожидается осенью, по мере окончания шестимесячных вкладов»,— поясняет эксперт.

Драйвером спроса в августе послужат снизившиеся ставки по рыночной ипотеке, в июне им выступали льготные ипотечные программы, действующие на новостройки, говорит он. «Впервые с февраля ставки достигли однозначных значений, и у людей появилась возможность покупать вторичное жилье. Это подтверждают данные выдач банков»,— отмечает господин Баджурак. По мере роста числа сделок с вторичным жильем можно ожидать и более быстрого восстановления остальных сегментов ипотеки — для покупки новой квартиры, например в новостройке по льготной ипотеке, многим требуется сначала продать старое жилье, заключает эксперт.

Ипотечные ставки в августе будут примерно на том же уровне: на первичном рынке — около 3,5–4% (в июне средневзвешенная ставка упала до рекордно низких 3,7%), на вторичном — около 9–9,5%, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Значительных изменений по спросу в целом по ипотеке не ожидаем, однако некоторое оживление спроса на вторичку вследствие снижающихся ставок, скорее всего, продолжится»,— отмечает она.

Ольга Шерункова