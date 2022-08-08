Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сети подтянули интернет

Скорости в Москве выросли за счет модернизации

Средние скорости проводного интернета в столице выросли почти на треть за последний год за счет модернизации сетей МТС и провайдера «2Ком», зафиксировали аналитики TelecomDaily. У «Акадо» скорости просели на передачу и прием данных, а у «Ростелекома» — только на передачу. На показателях сказывается рост трафика, и если операторы не продолжат проводить модернизацию, скорости в крупных городах могут начать деградировать уже в начале следующего года, отмечают эксперты. Но для этого нужно решить вопрос с поставками оборудования, которые ограничены из-за санкций.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом TelecomDaily по скорости фиксированного интернета крупнейших провайдеров Москвы за второй квартал. Из него следует, что средняя скорость шести крупнейших операторов столицы за указанный период достигла 117 Мбит/с, что на 27% выше, чем в конце первого квартала 2021 года, когда подобные замеры проводились в последний раз. В марте 2021 года средняя скорость ШПД в Москве составила 89,6 Мбит/с. Рост средней скорости стал следствием увеличения скоростей у двух из шести крупнейших провайдеров благодаря модернизации сети, отметили в TelecomDaily.

Так, МТС во втором квартале показала среднюю скорость на загрузку в 224,4 Мбит/с, тогда как в марте прошлого года она составляла 117 Мбит/с. Средняя скорость на передачу данных от абонента у МТС составила 185,9 Мбит/с против 122 Мбит/с годом ранее. Провайдер «2Ком» (принадлежит Almatel) показал среднюю скорость на загрузку 180,4 Мбит/с (годом ранее она составляла 97 Мбит/с), средняя скорость оператора от абонента снизилась до 46,7 Мбит/с (годом ранее 103 Мбит/с). У «Ростелекома» средняя скорость на загрузку составила 92,7 Мбит/с, в марте прошлого года она была на уровне 84 Мбит/с, в обратном канале — 78 Мбит/с (годом ранее — 88 Мбит/с). У «Акадо» средняя скорость к абоненту составила 61,9 Мбит/с (годом ранее 73 Мбит/с), в обратном канале — 45,8 Мбит/с против 66 Мбит/с годом ранее. Скорость к абоненту у «МегаФона» составила 94,8 Мбит/с и от абонента — 87 Мбит/с. «Вымпелком» показал скорость на загрузку в 60 Мбит/с, а в обратном канале — 75 Мбит/с. Последние два оператора не участвовали в исследовании 2021 года.

МТС в этом году завершила самую значительную модернизацию сетей в Москве стоимостью порядка 40 млрд руб., отметили в компании. В сетях «МегаФона» за последние семь месяцев потребление ШПД-трафика выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании. Средние скорости в подобных замерах могут быть ниже заявленных в тарифном плане, так как на скорость передачи данных влияет клиентское оборудование, отметили в «Вымпелкоме». В «Акадо» не согласны с данными TelecomDaily: «Внутренний мониторинг сети показывает рост скорости загрузки на 5% и на 4,7% в обратном канале во втором квартале». В Almatel и «2Ком» не ответили “Ъ”.

Объем трафика фиксированного интернета растет, в том числе за счет мобильных устройств, подключенных к ШПД в режиме Wi-Fi, отметил аналитик MForum Алексей Бойко: «Рост качества видеоконтента также требует для его передачи больше трафика». Сейчас каналы операторов на базе волоконно-оптических линий связи обладают значительным запасом пропускной способности, но при условии своевременных инвестиций в замену оборудования, отметил аналитик: «Если линии связи не модернизировать, не расширять их пропускную способность, то скорости начнут снижаться».

Количество устройств, подключаемых к интернету, постоянно растет, как и их трафик, сейчас на одно домохозяйство приходится больше шести гаджетов, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, в большинстве городов-миллионников запаса прочности ШПД-сетей хватит до конца этого года, но если операторы не будут вкладывать деньги в модернизацию сетей, то скорости начнут снижаться уже в 2023 году: «Учитывая санкции, пока неясно, с помощью какого оборудования операторы будут модернизировать сети».

Анастасия Гаврилюк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...