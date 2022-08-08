Сети подтянули интернет

Средние скорости проводного интернета в столице выросли почти на треть за последний год за счет модернизации сетей МТС и провайдера «2Ком», зафиксировали аналитики TelecomDaily. У «Акадо» скорости просели на передачу и прием данных, а у «Ростелекома» — только на передачу. На показателях сказывается рост трафика, и если операторы не продолжат проводить модернизацию, скорости в крупных городах могут начать деградировать уже в начале следующего года, отмечают эксперты. Но для этого нужно решить вопрос с поставками оборудования, которые ограничены из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом TelecomDaily по скорости фиксированного интернета крупнейших провайдеров Москвы за второй квартал. Из него следует, что средняя скорость шести крупнейших операторов столицы за указанный период достигла 117 Мбит/с, что на 27% выше, чем в конце первого квартала 2021 года, когда подобные замеры проводились в последний раз. В марте 2021 года средняя скорость ШПД в Москве составила 89,6 Мбит/с. Рост средней скорости стал следствием увеличения скоростей у двух из шести крупнейших провайдеров благодаря модернизации сети, отметили в TelecomDaily.

Так, МТС во втором квартале показала среднюю скорость на загрузку в 224,4 Мбит/с, тогда как в марте прошлого года она составляла 117 Мбит/с. Средняя скорость на передачу данных от абонента у МТС составила 185,9 Мбит/с против 122 Мбит/с годом ранее. Провайдер «2Ком» (принадлежит Almatel) показал среднюю скорость на загрузку 180,4 Мбит/с (годом ранее она составляла 97 Мбит/с), средняя скорость оператора от абонента снизилась до 46,7 Мбит/с (годом ранее 103 Мбит/с). У «Ростелекома» средняя скорость на загрузку составила 92,7 Мбит/с, в марте прошлого года она была на уровне 84 Мбит/с, в обратном канале — 78 Мбит/с (годом ранее — 88 Мбит/с). У «Акадо» средняя скорость к абоненту составила 61,9 Мбит/с (годом ранее 73 Мбит/с), в обратном канале — 45,8 Мбит/с против 66 Мбит/с годом ранее. Скорость к абоненту у «МегаФона» составила 94,8 Мбит/с и от абонента — 87 Мбит/с. «Вымпелком» показал скорость на загрузку в 60 Мбит/с, а в обратном канале — 75 Мбит/с. Последние два оператора не участвовали в исследовании 2021 года.

МТС в этом году завершила самую значительную модернизацию сетей в Москве стоимостью порядка 40 млрд руб., отметили в компании. В сетях «МегаФона» за последние семь месяцев потребление ШПД-трафика выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании. Средние скорости в подобных замерах могут быть ниже заявленных в тарифном плане, так как на скорость передачи данных влияет клиентское оборудование, отметили в «Вымпелкоме». В «Акадо» не согласны с данными TelecomDaily: «Внутренний мониторинг сети показывает рост скорости загрузки на 5% и на 4,7% в обратном канале во втором квартале». В Almatel и «2Ком» не ответили “Ъ”.

Объем трафика фиксированного интернета растет, в том числе за счет мобильных устройств, подключенных к ШПД в режиме Wi-Fi, отметил аналитик MForum Алексей Бойко: «Рост качества видеоконтента также требует для его передачи больше трафика». Сейчас каналы операторов на базе волоконно-оптических линий связи обладают значительным запасом пропускной способности, но при условии своевременных инвестиций в замену оборудования, отметил аналитик: «Если линии связи не модернизировать, не расширять их пропускную способность, то скорости начнут снижаться».

Количество устройств, подключаемых к интернету, постоянно растет, как и их трафик, сейчас на одно домохозяйство приходится больше шести гаджетов, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, в большинстве городов-миллионников запаса прочности ШПД-сетей хватит до конца этого года, но если операторы не будут вкладывать деньги в модернизацию сетей, то скорости начнут снижаться уже в 2023 году: «Учитывая санкции, пока неясно, с помощью какого оборудования операторы будут модернизировать сети».

Анастасия Гаврилюк