Интернет-трафик дорос до потолка

Дефициту импортного телеком-оборудования, с которым столкнулась РФ в результате западных санкций, сопутствует постоянный долгосрочный рост интернет-трафика, при этом увеличение объемов как фиксированной, так и мобильной их передачи в последние годы было затухающим (см. график) — вероятно, вследствие насыщения рынка. Де-факто к санкционным ограничениям поставок технологического оборудования для телеком-сетей Россия подошла на максимуме проникновения в жизнь населения.

Так, в 2021 году общий объем фиксированного интернет-трафика увеличился на 26%, до 78,1 эксабайта, в то время как в 2020 году динамика показателя была выше — 35%. Пандемия не привела к продолжительному интенсивному увеличению показателя, отмечают в ИСИЭЗ. Мобильный трафик в 2021 году вырос темпами чуть выше фиксированного — увеличение составило 31%, но и эти темпы оказались самыми низкими за последние годы (в 2018 году — 57%, в 2019 году — 51%, в 2020 году — 47%). Как отмечают в ИСИЭЗ, торможение 2021 года, с одной стороны, обусловлено пандемией и связанным с ней сокращением числа абонентов, с другой — говорит о достижении высокого уровня вовлеченности пользователей в мобильную телеком-инфраструктуру. Поддерживало же рост мобильного трафика увеличение удельного объема передачи данных в расчете на одного абонента и скоростей связи.

По словам эксперта ИСИЭЗ Кристины Утятиной, «несмотря на то что российские телекоммуникационные компании успели сделать запасы оборудования как минимум до начала 2023 года, задержки поставок и длительные сроки запуска на рынок российских аналогов для сетей 4G могут замедлить развитие передовых технологий подключения и стать причиной сбоев в работе инфраструктуры».

В частности, это угрожает и планам властей по цифровизации госуправления. Напомним, что для предотвращения этого в Белом доме готовы были пойти на дерегулирование госзакупок для IT-отрасли ради ускоренной скупки государством остатков оборудования (см. “Ъ” от 13 мая). При этом, по планам властей, к 2023 году в электронный формат должны быть переведены массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги — увеличение их доли до 95% определено в качестве одной из национальных целей.

Венера Петрова