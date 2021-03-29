«Марвел-Дистрибуция» грузится на сервер

Компания «Марвел-Дистрибуция» стала партнером американских Hitachi Vantara и Lexmark, а также китайской Lenovo по крупноузловой сборке в России систем хранения данных (СХД) и серверов. В перспективе компания планирует выпуск смартфонов и планшетов под собственным брендом. Зарубежным поставщикам партнерство может позволить обойти ограничения по поставкам в Россию в рамках импортозамещения. «Марвел» же рассчитывает через два-три года выпускать до 20% продаваемого оборудования.

Один из крупнейших дистрибуторов электроники «Марвел-Дистрибуция» запустил в Санкт-Петербурге кластер для производства серверов, СХД и сетевого оборудования под собственным брендом F+, рассказал “Ъ” представитель компании. Также планируется выпуск смартфонов и планшетов под собственным брендом для корпоративного сектора, принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Речь идет о крупноузловой сборке. Технологическим партнером «Марвел» по производству СХД станет американская Hitachi Vantara, по производству МФУ — американская Lexmark, а по производству серверов — китайская Lenovo. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

«Марвел-Дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») — партнер брендов Acer, AMD, Asus, Canon, HPE, Huawei, Lenovo, Microsoft, Nokia, Oracle, Philips, Samsung, Schneider Electric, Sony, Xiaomi и др. Из данных Kartoteka.ru следует, что выручка компании в 2019 году составила 81,8 млрд руб. при чистой прибыли 1,8 млрд руб. В 2020 году выручка компании, по собственным данным, составила 131,5 млрд руб.

Некоторые линейки оборудования будут впервые локализованы в России, но глубина зависит от условий конкретных соглашений, уточнили в «Марвел». Производственные мощности позволят «Марвел» выпускать до 5 тыс. серверов и СХД в год, уточнил гендиректор компании Алексей Мельников. По его словам, к концу 2021 года планируется запустить вторую очередь проекта, что позволит утроить количество выпускаемых устройств: «В течение ближайших двух-трех лет начнут локализоваться свыше 20% торговых категорий в нашем дистрибуторском портфеле».

Российский рынок серверного оборудования по итогам 2020 года достиг отметки в $1,319 млрд, продемонстрировав рост на 18,2%, следует из отчета IDC. В четвертом квартале на российский рынок было поставлено 48,2 тыс. серверов всех типов на общую сумму $411,85 млн. Лидерами по поставкам в штуках стали американские Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell, отечественный производитель Yadro и китайская Huawei.

Локализацией зарубежного серверного оборудования и СХД российские компании начали активно заниматься с 2020 года. В мае стало известно, что интегратор NVision Group стал партнером HPE и китайской Inspur по локализации в России производства серверов и СХД (см. “Ъ” от 15 мая 2020 года). В январе «Ситроникс» (контролируется АФК «Система») объявил, что инвестирует 200 млн руб. в разработку серверов на процессорах американской Intel (см. “Ъ” от 28 января).

Желание зарубежных поставщиков запустить производство оборудования в России обусловлено политикой импортозамещения. С 1 января вступило в силу постановление правительства, которое утвердило квоты на закупки 107 видов отечественных товаров госзаказчиками на 2021–2023 годы. В перечень вошли в том числе радиоэлектроника и телекоммуникационное оборудование. В марте стало известно, что Минпромторг предлагает использовать балльную систему для оценки степени локализации оборудования. За каждый технологический процесс, совершенный в России, оно получит баллы, определенное число которых дает статус отечественного, сообщали «Ведомости» 24 марта.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что запуск собственного производства и склад на территории России существенно повысят гибкость зарубежных производителей и сократят сроки выполнения заказов. По его оценке, инвестиции «Марвел» в запуск крупноузловой сборки могут быть в пределах 200 млн руб. Директор центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник уточняет, что в зависимости от уровня локализации технологических процессов инвестиции могли составить от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов рублей.

Никита Королев