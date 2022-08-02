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Коммерсантъ FM
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Универсальные банки вышли в прибыль

Их поддержали кредиты компаниям

Опубликованные за последнее время финансовые результаты российских банков показали, что во втором квартале им удалось получить существенную прибыль. Впрочем, это касалось редких отчетностей банков с большим корпоративным портфелем, имеющих запас ликвидности и фондирование умеренной стоимости. Для розничных кредитных организаций результаты могут быть менее успешные.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2022 года российский Райффайзенбанк получил рекордную прибыль — €534 млн, тогда как в первом квартале результат был в 5,6 раза меньше (€94 млн), следует из отчетности Raiffeisen Bank International (RBI). Результат второго квартала российского банка перекрыл всю его прибыль прошлого года (€474 млн). В отчетности группа уточняет, что после начала специальной военной операции на Украине новый бизнес в России был в значительной степени остановлен, что существенно снизило потребительское кредитование с начала 2022 года. В то же время Райффайзенбанк сообщил об улучшении капитальной позиции и показателей ликвидности. Кроме того, накопленные резервы на возможные потери по ссудам на середину года «обеспечивают прочную основу» в текущей сложной ситуации и покрывают последствия санкций ЕС и США, говорится в отчете.

«Согласно отчетности RBI, факторами, обеспечившими рост дохода российского сегмента, стали прибыли от кредитных операций на фоне роста ставок, чистый торговый доход, полученный благодаря укреплению рубля, а также изменение справедливой стоимости финансовых инструментов… С изменениями валютных курсов RBI связывает и рост активов — по данным отчетности, в рублях объем кредитования снижался»,— добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Кроме того, «рост чистых процентных доходов (до €616 млн против €336 млн.— “Ъ”) связан с повышением ключевой ставки Банка России. Райффайзенбанк имел значительный портфель размещенных межбанковских кредитов, а также депозитов в Банке России, на доходности которых повышение ставки отразилось незамедлительно», указывает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Эксперты отмечают, что основной компонент кредитного портфеля Райффайзенбанка — корпоративный.

Вероятно, по части кредитных линий с плавающими ставками была использована возможность их пересмотра в соответствии с ключевой ставкой, допускает господин Беликов. В свою очередь, фондирование банка в достаточной мере диверсифицировано и помимо розничных депозитов в существенной части обеспечено остатками на текущих счетах предприятий, то есть пассивами низкой стоимости. Многократное увеличение чистых комиссионных доходов (в 3,8 раза, до €667 млн) помимо переоценки связано с валютообменными операциями корпоративных и розничных клиентов. По словам Юрия Беликова, речь может идти, в частности, об обязательной конвертации части выручки экспортеров, а также о конвертации корпоративными и розничными клиентами валюты в рубли при ограниченных инфраструктурой возможностях ее переводов и сопутствующих рисках.

В настоящее время финансовая отчетность российских банков не публикуется. Впрочем, согласно опубликованной ранее отчетности группы Unicredit, российский Юникредит-банк по итогам второго квартала 2022 года также получил чистую прибыль в размере €336 млн, тогда как в первом квартале он показал убыток в €915 млн на фоне создания масштабных резервов (см. “Ъ” от 6 мая).

Прибыль же во втором квартале была сгенерирована на фоне роспуска резервов в объеме €111 млн, а также резкого увеличения доходов от торговых операций — до €204 млн, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале.

Еще один российский банк, раскрывший результаты, «ФК Открытие» — показал чистую прибыль по РСБУ по итогам полугодия в размере 5,7 млрд руб. (53,5 млрд руб. в прошлом году). Прибыль от клиентского бизнеса выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы — на 74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям, отметили в банке. «Также банк получил операционные доходы от восстановления резервов и сократил операционные расходы на 14%»,— рассказали в «ФК Открытие».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 22 июля:

«Банки лучше прошли этот кризисный период, чем мы ожидали. В настоящий момент в системной докапитализации банковского сектора нет необходимости».

Как указывает господин Беликов, значительную поддержку финансового результата могли получить банки, специализирующиеся на обслуживании корпоративных клиентов, имеющие адекватный запас ликвидности и диверсифицированное фондирование умеренной стоимости. «В случае специализации на розничных клиентах ставки активных операций оптимизируются не так оперативно, тогда как стоимость фондирования растет быстро. Это может приводить к сокращению чистой процентной маржи»,— заключает эксперт.

Ольга Шерункова

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