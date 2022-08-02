ВИЧ-инспекция

Как выяснил “Ъ”, часть беженцев с Украины и из Донбасса с ВИЧ не могут подать документы на получение гражданства РФ и встать на учет в центры СПИД, так как боятся выдворения из страны. Общественному движению «Пациентский контроль» известно о 180 таких переселенцах, 9 из них были вынуждены вернуться на родину. В фонде «СПИД.Центр» рассказали о 264 обратившихся за помощью. Многие из них опасаются, что не смогут легально оставаться в России. Российское законодательство предполагает депортацию иностранцев с ВИЧ, если у них нет близких родственников-россиян. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил “Ъ”, что, возможно, в ближайшее время требования о выдворении граждан ЛНР, ДНР и Украины с ВИЧ будут сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общественное движение «Пациентский контроль» (объединяет людей с социально значимыми заболеваниями) сообщило “Ъ” о проблемах переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины с ВИЧ с легализацией пребывания в России. По словам представителя организации Юлии Верещагиной, с конца февраля за помощью на горячую линию обратились 180 беженцев, размещенных в 23 регионах России. Все они не могли получить АРВ-терапию или не знали, как это сделать. Треть из них, по словам госпожи Верещагиной, обратились в «Пациентский контроль» повторно. «Это значит, что за месяц они не успели или не нашли возможность оформить статус временного убежища или гражданство. Или побоялись это делать»,— сказала она.

Отметим, в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 марта 2022 года, гражданам Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории, медицинскую помощь, включая лекарственную терапию, в РФ должны оказывать бесплатно. Людям с ВИЧ для этого нужно получить разрешение на временное проживание (РВП; подразумевает последующий отказ от имеющегося гражданства) или временное убежище (ВУ; выдается на год и не подразумевает последующего отказа от гражданства). Кроме того, согласно указу Владимира Путина, с 11 июля 2022 года граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на этих территориях, имеют право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке. На сайте МВД уточняется, что для этого необходим «минимальный пакет документов»: паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционная карта. Вместе с тем действующий закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» запрещает иностранным гражданам с ВИЧ въезд в Россию, их временное пребывание и проживание. Если у иностранцев, прошедших тестирование (не на условиях анонимности), выявлена ВИЧ-инфекция, Роспотребнадзор выносит решение о нежелательности их пребывания на территории страны. Остаться могут только те, у кого есть родственники—граждане РФ (родители, совершеннолетние дети, супруг или супруга).

По словам Юлии Верещагиной, беженцы из Донбасса и с Украины, опасаясь депортации, либо остаются без лечения, либо возвращаются туда, откуда прибыли. «О возвращении на родину нам сообщили девять человек. Сколько их на самом деле, трудно сказать. Кроме того, семеро сообщили, что решили покупать терапию самостоятельно, так как опасаются, что им не дадут гражданство из-за ВИЧ, и поэтому они боятся заявлять о своем диагнозе официально»,— продолжает госпожа Верещагина. “Ъ” ранее рассказывал, что российская политика выдворения толкает мигрантов с ВИЧ, не только украинцев и жителей республик Донбасса, в нелегальное поле. Они не становятся на учет в СПИД-центрах, поэтому не получают антиретровирусную терапию и в результате попадают в больницы в тяжелом состоянии. А вот там им по закону уже не могут отказать в экстренной медицинской помощи, и в этом случае затраты на их лечения для государства сильно возрастают.

В фонде «СПИД.Центр» подтвердили, что также получают обращения от беженцев и вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины. По словам координатора аптечного пункта «СПИД.Центр» Андрея Норова, с конца февраля фонд помог 264 обратившимся. Он уточняет, что процедура регистрации занимает один-два месяца, поэтому человеку необходимо обеспечить себя запасом терапии на два, а лучше три месяца. «В зависимости от схемы, благотворительный аптечный пункт "СПИД.Центра" может на этот срок либо обеспечить полным комплектом терапии, либо, если препараты отсутствуют в аптечном пункте, выдать имеющиеся препараты и проконсультировать по вопросам получения или приобретения недостающих компонентов»,— рассказывает господин Норов. При этом он подтверждает: многие из обратившихся опасаются, что не смогут жить на территории РФ легально. «Однако, учитывая ситуацию, депортировать граждан ДНР, ЛНР и Украины на территорию боевых действий никто не будет, они не попадают под действие закона о депортации»,— утверждает Андрей Норов. Координатор проекта помощи лицам без гражданства комитета «Гражданское содействие» (признан иноагентом) Елена Буртина соглашается: «С ВИЧ ни РВП, ни вид на жительство, ни гражданство не получить. Депортация по закону возможна при наличии решения Госсанэпиднадзора о нежелательности, но в настоящее время практически на Украину это неосуществимо».

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев ссылается на закон «О гражданстве РФ»: документ содержит перечень оснований для отказа в приеме в гражданство России, и ВИЧ среди них нет. «Вместе с этим проблема появилась не на пустом месте, и в стремлениях предупредить распространение ВИЧ уполномоченные структуры не спешат в предоставлении не то что гражданства, но и разрешения на временное проживание»,— считает господин Бибаров-Государев.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил “Ъ”, что в ближайшее время требования российского законодательства о депортации граждан ЛНР, ДНР и Украины с ВИЧ будут изменены. Он не смог назвать сроки, но заверил, что работа в этом направлении уже ведется. «Пока непонятно, надо ли менять нормы федерального законодательства либо достаточно разработать подзаконные акты. Я считаю, что в нынешних условиях это ограничение должно быть снято именно для этих людей»,— сказал “Ъ” господин Куринный.

В Минздраве “Ъ” рекомендовали за разъяснениями обратиться в Роспотребнадзор и Министерство внутренних дел России. В МВД на запрос “Ъ” не ответили. В санитарном ведомстве заверили, что принимают «все необходимые меры» для купирования рисков эпидемического характера, связанных с прибытием на территорию РФ беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. «ВИЧ-положительные беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины подлежат постановке на учет в центрах СПИД, после чего каждому становится доступна необходимая терапия»,— заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наталья Костарнова