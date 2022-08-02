Ритейлеры расторговались

На фоне слабой динамики индекса Московской биржи в последние дни на рынке выделялись акции продуктовых ритейлеров. В понедельник лидером стали ценные бумаги «Ленты», а в предыдущие дни это были ценные бумаги «Магнита» и O`Key Group, которые выросли на десятки процентов. По мнению аналитиков, это было связано с сильными полугодовыми отчетностями компаний. Впрочем, куда большее влияние на рынок оказывают снижение нефтяных цен при одновременном укреплении рубля, а также геополитические риски, индекс Московской биржи может откатится ниже 1900 пунктов, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидером роста понедельника остались акции «Ленты», которые прибавили за день более 13%, а с учетом пятницы — более 25%. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров констатировал также рекордный объем: 123 млн руб. за день 1 августа против 7 млн руб. в среднем в предыдущие дни. По мнению эксперта, бумаги продолжают отыгрывать хорошую отчетность и планы компании увеличить выручку до 1 трлн руб. Впрочем, личный брокер «Открытие Инвестиции» Ярослав Лазарев считает, что отчетность не показала значимого позитива, хотя компания и увеличила рентабельность, основным положительным моментом он считает решение проблем с логистикой. Вместе с тем собеседник “Ъ” на финансовом рынке считает цель компании по удвоению выручки нереалистичной. Впрочем, ликвидность бумаги крайне ограниченна и в ней возможны краткосрочные сильные движения, заметил Артем Майоров.

«Лента» в худшую сторону отличается от других компаний сектора в части зависимости от гипермаркетов — на них приходится 78% выручки, что может стать проблемой в условиях меняющихся потребительских предпочтений, считает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. «Однако соглашение по покупке в прошлом году "Утконоса", скорее всего, дало компании нужные компетенции по наращиванию онлайн-бизнеса. "Лента" остается самой динамично растущей, но при этом и самой маленькой компанией в сегменте лидеров ритейла, и ставка инвесторов остается именно на рост бизнеса»,— добавил он.

Вместе с тем на фоне стабилизации индекса Московской биржи возле уровня 2200 пунктов в лидерах роста оказались акции продуктовых ритейлеров. Их котировки уверенно росли с начала прошлой недели. Причем выстрелили акции «Магнита», которые выросли на прошлой неделе больше чем на 12%, а уже в понедельник инвесторы фиксировали по ним прибыль. Затем наступила очередь ценных бумаг O`Key Group, которые на прошлой неделе прибавили почти 47%. На этой неделе игра на повышение продолжилась, и в моменте их рост превышал 23%, однако по итогам дня (и по итогам фиксации прибыли инвесторам) их котировки закрылись лишь на 5,8% выше закрытия минувшей пятницы. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что на прошлой неделе «О`Кей» опубликовала сильные операционные результаты (рост розничной выручки в первом полугодии на 10,4%).

К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи потерял 1,5%, снизившись до 2180 пунктов. Для всего же рынка в целом негативом выступило резкое снижение нефтяных цен при одновременном укреплении рубля, который «по-прежнему переоценен», считает господин Бабин. По мнению аналитика, если эта тенденция сохранится, индекс Московской биржи может в течение недели проверить на прочность область поддержки 2128–2143 пункта. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связывает падение индекса Мосбиржи к вечеру с тем, «что в мире испугались замедления мировой экономики и начала рецессии, а также с обострением геополитических рисков», и, по ее прогнозам, в течение недели можно ожидать динамику индекса Мосбиржи в коридоре 2000–2300 пунктов, а до конца августа — 1900–2400 пунктов.

Ксения Куликова