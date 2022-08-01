Адвокатским гонорарам назвали цену

В Химкинском горсуде Московской области прошли прения по делу о хищении средств НПО имени Лавочкина (структура «Роскосмоса») на сумму 332,5 млн руб. под видом оказания объединению юридических услуг сторонними адвокатами. Как считает следствие, в судах интересы предприятия отстаивали его собственные сотрудники, а гонорары получали приглашенные юристы. Гособвинитель попросила приговорить бывшего гендиректора НПО Сергея Лемешевского к восьми годам колонии, экс-главу дирекции правового обеспечения объединения Екатерину Аверьянову — к семи годам, а владельца адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова — к семи с половиной годам. Защита подсудимых настаивала на полном оправдании своих клиентов.

Завершающийся в Химкинском горсуде процесс является уже третьим, ранее дважды дело возвращалось судом прокуратуре, впрочем, во втором случае Мособлсуд отменил решение суда первой инстанции. Выступая в прениях, гособвинитель Елена Колоскова заявила, что вина всех троих подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ходе процесса была полностью доказана. Прокурор предложила суду приговорить бывшего главу НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского к восьми годам колонии, экс-руководителя правовой дирекции предприятия Екатерину Аверьянову — к семи годам, а владельца адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова — к семи с половиной годам. В свою очередь, защита настаивала на том, что в действиях подсудимых нет состава преступления, и просила их оправдать.

Как ранее сообщал “Ъ”, Сергея Лемешевского, Екатерину Аверьянову и Игоря Третьякова следствие считает участниками хищения денежных средств НПО имени Лавочкина на сумму 332,5 млн руб. под видом выплаты так называемых гонораров успеха. Эти деньги были выплачены конторе «Третьяков и партнеры» в период с 2015 по 2018 год за выигранные с помощью ее юристов арбитражные процессы. Интересно, что основным истцом по этим делам выступала госкорпорация «Роскосмос», чьей структурой является НПО. Однако следствие посчитало, что на самом деле сторонние юристы в арбитражных процессах не участвовали, а всю работу, связанную с отстаиванием интересов предприятия в судах, выполняли его собственные сотрудники. Господина Лемешевского следствие считает организатором мошеннической группы, его подчиненную Аверьянову и юриста Третьякова — исполнителями.

Как следует из материалов дела, в июле 2015 года госпожа Аверьянова по указанию своего руководителя обратилась к Игорю Третьякову, который дал согласие участвовать в реализации мошеннической схемы. В результате до 2018 года НПО заключило с его адвокатским бюро 23 договора на оказание юридической помощи, по которым предприятие и перечислило 332,5 млн руб. При этом договоры с адвокатским бюро заключались в обход конкурса, что нарушало действующее законодательство. Помимо этого, по мнению следствия, в НПО работали высококвалифицированные юристы, а значит, в привлечении сторонних адвокатов не было смысла. Также обвинение считает завышенной и стоимость услуг юристов «Третьякова и партнеров». Так, по каждому из заключенных договоров НПО было обязано выплатить бюро не менее 400 тыс. руб., не считая премий за выигранные дела. Причем, как следует из материалов дела, деньги, выплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро, включались НПО в себестоимость своей продукции и, таким образом, юридические услуги предприятие фактически оплачивало за счет бюджетных средств, выделенных ему в рамках госзаказа.

Также следствие установило, что из полученных 332,5 млн руб. Игорь Третьяков перевел на свой счет 167 млн руб., оставив остальные на счете своего адвокатского бюро.

Пока шло расследование, было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 400 млн руб., а Арбитражный суд Москвы признал сделки НПО с адвокатской конторой недействительными.

Приговор по делу суд планирует огласить 23 августа.

Владислав Трифонов