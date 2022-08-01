Убытки цементируются

Гонка прошлых лет за открытие новых цементных заводов в центре и на северо-западе России, а также в Поволжье привела к избыточной концентрации производства в этих частях страны. В кризис такой фактор сыграл с отраслью злую шутку: на фоне стабильного спроса и роста цен на цемент предприятия получают убытки, из-за высокой конкуренции им приходится загружать мощности лишь наполовину. Добавляет проблем рост издержек из-за подорожавшего ремонта оборудования. Цементники рассчитывают на перелом ситуации за счет обещанного властями увеличения строительства инфраструктуры внутри страны и восстановления объектов в ДНР и ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий убыток цементных заводов РФ в январе—апреле составил 3,02 млрд руб., из которых 2,43 млрд руб. пришлось на предприятия на северо-западе страны, 1,77 млрд руб.— в центре и 878 млн руб.— в Поволжье, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании СМПРО. По оценкам компании, в этих частях страны произведено около 58% от общего объема цемента. В то же время предприятиям на Урале удалось получить прибыль в размере 1,39 млрд руб., в Сибири — 599 млн руб.

Отрасль подсчитывает убытки на фоне стабильного спроса на цемент и роста объемов производства в январе—апреле на 15% год к году, до 15,9 млн тонн, констатируют в СМПРО. Сейчас, по оценкам аналитиков, темпы начали сокращаться, но все равно остаются выше прошлогодних показателей.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь связывает убыточность цементного бизнеса с отставанием темпов роста цен на цемент от себестоимости производства. По его данным, средняя отпускная цена цемента в январе—апреле составляла 4,47 тыс. руб. за тонну, что на 17,6% больше год к году. При этом себестоимость по итогам этого года может увеличиться на 30% из-за роста затрат на оборудование, дизельное топливо, уголь, масла, смазки, заявлял в мае вице-президент «Сибцема» Геннадий Рассказов.

Кроме того, добавляет господин Гузь, дорожают ремонт оборудования и замена комплектующих, напрямую зависящие от цен на продукцию черной металлургии. По данным Rusmet, средняя стоимость сбыта лома черных металлов на последней неделе 2021 года составила 27,42 тыс. руб. за тонну, что на 94% больше, чем в июне 2020 года. Также, по словам Владимира Гузя, заметно подорожали природный газ и электроэнергия.

В центре страны, на северо-западе и Поволжье серьезной проблемой для отрасли, по данным СМПРО, стала также высокая концентрация производства, что привело к жесткой конкуренции, не позволяющей участникам рынка «отыграть увеличение себестоимости за счет роста цен». В результате, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, загрузка некоторых предприятий в центре и на северо-западе страны сейчас не превышает 50%. «Это само по себе повышает себестоимость производства»,— поясняет эксперт. В «Евроцемент груп», «Холсим Россия» и Akkermann Cement не предоставили “Ъ” комментарии.

Если по итогам года потребление цемента еще увеличится, то отрасль сможет отыграть убытки, полученные в начале этого года, и даже заработать небольшую прибыль, рассчитывает господин Гузь. По его словам, производители надеются на рост жилищного и инфраструктурного строительства в стране.

Согласно информации гендиректора Рейтингового агентства стройкомплекса Федора Выломова, в первой половине 2022 года объем возводимого в стране жилья увеличился всего на 4,2%, до 99 млн кв. м, хотя число выданных за этот период разрешений на строительство оказалось на 20% выше, чем год назад. Инфраструктурные проекты, по его словам, обеспечили стройиндустрии дополнительные заказы на 1 трлн руб.

Михаил Бурмистров называет основным драйвером спроса на цемент и восстановление объектов на находящихся под контролем РФ территориях Украины, включая ДНР и ЛНР. При этом он сомневается, что жилищный сегмент приведет к заметному росту спроса на продукцию цементных заводов: во-первых, сейчас увеличивается малоэтажное строительство, где потребление цемента невелико, во-вторых, удельная доля этого сырья в товарном бетоне и железобетонных изделиях, используемых застройщиками, сократилась на 10–15% в пользу добавок, позволяющих снизить себестоимость строительства.

Александра Мерцалова